Lucero actualiza el estado de salud de su hija Lucerito Mijares y revela si desea ser abuela (Facebook/Lucero)

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Lucero confirma que su hija Lucerito Mijares se recuperó por completo tras una cirugía de apendicitis y descarta convertirse en abuela en el corto plazo, pese a la tendencia mediática de figuras públicas que recientemente asumieron ese papel.

Lucerito Mijares fue hospitalizada de emergencia en Ciudad de México a principios de septiembre por un cuadro de apendicitis, que requirió una cirugía inmediata.

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La propia Lucerito confirmó lo ocurrido el 8 de septiembre mediante un video en sus historias de Instagram. “Estoy bien, tuve una apendicitis y ya me operaron, todo súper, estuvo súper simple, súper fácil”, explicó.

Lucerito Mijares fue hospitalizada de emergencia por apendicitis

Desde la quinta fila, Lucerito Mijares coreó todas y cada una de las canciones de su ovacionada mamá (Ocesa: José Jorge Carreón)

La joven cantante requirió una apendicectomía de urgencia semanas atrás, mientras su madre atendía compromisos profesionales. La intervención se resolvió sin complicaciones y con un proceso de recuperación ambulatoria.

Lucero ofreció detalles del cuadro clínico de su hija ante los medios de comunicación este 28 de septiembre. “(Está) pero muy bien. Ya se recuperó muy bien. Fue el apéndice”, declaró la cantante.

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“Afortunadamente la atendieron de volada y está superbien, así que padrísimo”, agregó Lucero.

Lucero descarta convertirse en abuela pronto

Con clásicos de sus telenovelas, sus baladas pop de siempre y temas actuales, la cantante arrancó los suspiros de 10 000 personas (Ocesa: José Jorge Carreón)

La prensa cuestiona a la cantante sobre si “se le antoja” ser abuela a sus 57 años, “ahora que está de moda” entre otras figuras del espectáculo. Lucero responde de forma tajante: “Nombre…”.

Al escuchar el nombre de otra intérprete que recientemente asumió ese rol de abuela, la cantante insiste: “Ah, pero yo no”. La respuesta llega sin titubeos.

Lucero explica el motivo detrás de su postura. “Mis hijos son muy chicos. Ya cuando sea abuela y sea grande, pues ya seré abuela, pero ahorita no”, precisa la cantante, quien sin rodeos aseguró que aún no piensa en ser abuela.

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¿Cuántos hijos tiene Lucero?

Lucero Mijares - (Instagram)

Lucero tiene dos hijos, fruto de su matrimonio con Manuel Mijares:

José Manuel Mijares , nacido en noviembre de 2001, actualmente de 24 años . Mantiene un perfil discreto y permanece alejado de una carrera pública en el espectáculo.

Lucerito Mijares, nacida el 2 de febrero de 2005, actualmente de 21 años. Es la hija que sigue los pasos artísticos de sus padres, con una carrera activa como cantante y actriz.

Lucero y Manuel Mijares se casaron el 18 de enero de 1997 y anunciaron su separación el 4 de marzo de 2011, tras 14 años juntos. El divorcio se dio en buenos términos

Lucero fue captada junto a su expareja Michel Kuri

Lucero y Michel Kuri han salido por ocho años. @michel_kuri_s / Instagram

De forma paralela, diferentes medios documentan la presencia simultánea de Lucero y el empresario Michel Kuri en terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el 27 de septiembre.

La relación entre ambos concluyó en julio de 2023, tras 11 años de noviazgo. Ante los cuestionamientos sobre una posible reconciliación derivados de ese avistamiento conjunto, la cantante no confirma un reencuentro amoroso ni viajes compartidos con Kuri.

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Lucero confirma gira junto a Yuri por México

Las declaraciones sobre la salud de su hija y su postura frente a la maternidad de segunda generación se dan en el marco de la promoción de una gira conjunta que Lucero prepara con Yuri por distintas ciudades del país.

Yuri y Lucero en Juego de voces - Foto: Televisa

La cantante descarta disputas de protagonismo o vestuario con su colega durante los preparativos del proyecto. También desmiente que alguno de sus temas de desamor incluidos en el repertorio contenga dedicatorias personales