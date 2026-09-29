Expertos advierten sobre el producto comprado en el supermercado y que podría llevar las cucarachas a tu hogar sin saberlo

Varias cucarachas recorren el zócalo de una pared y el piso cerca de restos de comida esparcidos en la superficie. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Si a pesar de la limpieza haz detectado una plaga de cucarachas en tu hogar y no tienes idea de donde pudo haber salido, estos desagradable insectos podrían haber llegado del lugar de donde menos imaginas.

El Bicho Raro, creador de contenido especializado en control de plagas, advierte que los cartones de leche pueden ser los responsables de esos nuevos inquilinos que han llegado a tu hogar sin ser invitados.

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El especialista advierte que mucha gente ignora que los cartones de leche pueden introducir cucarachas alemanas en casas y negocios.

De acuerdo con la información, la especie urbana conocida como cucaracha alemana, o Blattella germanica, suele viajar oculta entre mercancías y los envases de cartón, sobre todo los que llegan agrupados, ofrecen huecos donde los insectos pueden permanecer sin ser detectados.

El especialista explica que el riesgo no está en la leche, sino en el empaque que la protege durante el almacenamiento y el traslado.

“¿Tienes cucarachas de las pequeñas en tu casa? Pues seguramente el culpable es un producto que compras en el supermercado y ni te lo imaginas. El producto es la leche. No vienen en la leche en sí sino en los cartones de leche, las cajas”, afirmó en un video publicado en su cuenta @elbichoraro.es.

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Varias cucarachas pequeñas recorren la encimera de una cocina cerca de migas de pan y de un envase de leche abierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tarimas y cajas permiten que los insectos viajen entre mercancías

La razón de lo que indica el experto es que los cartones suelen transportarse en tarimas con paquetes apilados y muy juntos. Entre las cajas quedan espacios que pueden servir de escondite para las cucarachas en bodegas y camiones, antes de que los productos lleguen al consumidor.

“Son palés que vienen muy apretados, muy acumulados. Entre los cartones hay muchos huecos y, tanto en los almacenes como en los camiones que lo transportan, son donde se van acumulando las cucarachas”, explica El Bicho Raro.

El cartón representa un material particularmente favorable para estos insectos por sus pequeños espacios internos. Las cajas gruesas y con varias capas pueden ocultarlos durante periodos prolongados, incluso si permanecen inmóviles en una esquina.

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La vía de ingreso no se limita a los envases de leche. El experto señala que las cucarachas pueden viajar en bolsas, mercancía, muebles y electrodomésticos que estuvieron en bodegas, camiones u otros lugares donde se acumulan materiales.

Bares, restaurantes y otros establecimientos que reciben entregas frecuentes también enfrentan esa posibilidad. Los pedidos de alimentos, bebidas y empaques pueden llevar ejemplares ocultos, especialmente las cajas que pasan continuamente de un vehículo a otro.

“Sobre todo vienen en las cajas de bebidas. Es muy habitual porque hay mucho trasiego de cajas dentro de los camiones y se van pasando, al final, de unas cajas a otras”, detalla.

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Para reducir ese riesgo, el especialista recomienda revisar los productos antes de guardarlos en la alacena. En el caso de los cartones de leche, propone sacudirlos antes de meterlos a la vivienda: “Antes de meterlo en tu casa, pegarle unos golpes en la puerta y por lo menos así te aseguras de que no estás metiendo cucarachas en tu casa”.

Varias cucarachas se agrupan en un estante de madera junto a migas de comida dentro de un hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La limpieza limita la proliferación, pero no impide que entren

El Bicho Raro subraya que la presencia de cucarachas pequeñas no prueba que una casa, bar o restaurante esté sucio. “Esto es una plaga totalmente urbana y que no procede del saneamiento ni de la calle, como puede pensar mucha gente”, sostiene.

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Si aparecen insectos, aconseja revisar qué cajas, muebles, aparatos u otros productos ingresaron al inmueble durante las semanas o meses previos. Los electrodomésticos de segunda mano, objetos recogidos de la calle, compras en grandes almacenes, bolsas, cajas y muebles usados requieren mayor revisión porque pueden transportar insectos o huevos invisibles a simple vista.

Una plaga cercana también podría extenderse a otro sitio, aunque el especialista considera que se trata de una posibilidad menos frecuente. “Es posible, es difícil, pero es posible”, señala.

Una vez dentro de una vivienda, las cucarachas buscan comida, humedad y sitios protegidos. Las migas, grasa, alimentos sin cerrar y fugas de agua favorecen que permanezcan en áreas como la parte posterior del refrigerador, debajo del fregadero, junto al lavavajillas o cerca de tuberías y desagües.

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La limpieza ayuda a reducir el alimento disponible y facilita la eliminación de los insectos, pero no decide si entran o no al inmueble. “Un sitio limpio favorece eliminarla antes que un sitio sucio”, resume el creador de contenido.

Entre las medidas preventivas menciona sellar grietas y juntas de puertas, ventanas y tuberías; reforzar los burletes; instalar rejillas ajustadas en desagües y ventilaciones; guardar alimentos en recipientes herméticos; reparar fugas de agua y limpiar detrás de los electrodomésticos.

La detección temprana es necesaria porque una sola hembra puede originar una proliferación si encuentra calor, agua, alimento y escondites. “Una sola hembra, si encuentra calor, agua, alimento y refugio, puede desencadenar una infestación gigante”, alerta.

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Tres cucarachas emergen de la parte inferior de una heladera de acero inoxidable sobre el suelo de una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si hay varios ejemplares, se detectan nidos o las medidas domésticas no dan resultado, el especialista recomienda acudir a un servicio profesional de control de plagas.