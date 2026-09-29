¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

Tris, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los resultados de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la suerte de este lunes 28 de septiembre dados a conocer por Pronósticos para la Asistencia Pública.
Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y cuida de que no se maltrate.
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Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para cobrar tu premio. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.
Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
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Ganadores del Tris
Tris Clásico
Sorteo: 36707
Resultado: 11194
Tris De las Siete
Sorteo: 36706
Resultado: 69075
Tris Extra
Sorteo: 36705
Resultado: 74419
Tris De las Tres
Sorteo: 36704
Resultado: 50612
Tris Medio Día
Sorteo: 36703
Resultado: 53061
De lunes a domingo, cinco veces al día, se dan a conocer los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.
Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.
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Qué documentos necesito para reclamar un premio de Tris
Para reclamar un premio de Tris, generalmente necesitas presentar los siguientes documentos:
El boleto ganador o constancia de participación correspondiente.
Identificación oficial vigente, como credencial de elector (INE), pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, o identificaciones aceptadas similares.
Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.
CURP (Clave Única de Registro de Población).
RFC (Registro Federal de Contribuyentes).
En algunos casos, la constancia de situación fiscal, especialmente para premios mayores.
Es posible que te pidan también el estado de cuenta bancario para depósitos directos, si cobras en las oficinas o bancos autorizados.
Además, para premios mayores a 9,999.99 pesos, el trámite se atiende en oficinas de Lotería Nacional o bancos autorizados y en premios grandes pueden requerir formalidades adicionales como pago ante notario público.
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Es importante conservar el boleto sin alteraciones y presentarlo junto con la documentación completa para que el pago se realice sin inconvenientes. También, el plazo para cobrar suele ser de 60 días naturales desde el sorteo.
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