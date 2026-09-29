Aarón Mercury explica la pelea con Naim Darrechi durante el cumpleaños de Abelito: “Es un asco de persona”

A través de un video difundido en sus redes sociales, Mercury aseguró que no participó en ningún espectáculo preparado previamente y señaló agresiones físicas y conductas inadecuadas de Naim Darrechi durante la fiesta de cumpleaños de Abelito. IG: aaronmercury

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Aarón Mercury explicó el altercado que sostuvo con Naim Darrechi durante una fiesta celebrada el 27 de septiembre en la Ciudad de México, donde acusó al influencer de agresión física y acoso a las asistentes. El creador de contenido rompió el silencio tras la difusión de múltiples videos del festejo.

El enfrentamiento ocurrió durante el cumpleaños del creador de contenido Abelito, reunión que concentró a diversos personajes de las redes sociales.

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Las imágenes grabadas por los asistentes mostraron empujones, gritos y el momento en que Aldo De Nigris y Wendy Guevara intervinieron para separar a los involucrados.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Mercury aseguró que no participó en ningún espectáculo preparado previamente.

Diversas versiones en plataformas digitales especularon sobre una supuesta estrategia publicitaria para promover el evento deportivo Ring Royale 2.

El creador de contenido señaló agresiones físicas y conductas inadecuadas de Naim Darrechi. (Instagram)

El creador desmiente un montaje y relata el origen de la confrontación

Mercury afirmó que acudió como invitado al festejo y que la presencia del influencer español le resultaba indiferente. La tensión comenzó cuando notó que el creador de contenido incomodaba a una de sus acompañantes.

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El creador mexicano explicó que observó a Darrechi acercarse por la espalda a su amiga en dos ocasiones. Ante la molestia de la joven, decidió intervenir para pedirle respeto a las mujeres presentes en el lugar.

Al encararlo, la respuesta del español fue despectiva. Según el relato de Mercury, Darrechi respondió “pues me vale” cuando le pidieron que se alejara, lo que elevó los ánimos entre ambos en medio de la reunión.

Otras asistentes a la celebración le comentaron que Darrechi mantuvo esa misma conducta durante la noche. Mercury sostuvo que no tolerará actitudes indebidas hacia ninguna persona, sin importar si existe una amistad previa o no.

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Testigos grabaron el momento exacto en que la discusión estalló frente a otros exparticipantes de La Casa de los Famosos México reunidos en la celebración del influencer. (Captura de pantalla IG)

Una lata lanzada a la cara provocó un sangrado en la nariz

Mercury rechazó la versión difundida por Darrechi en la que aseguró que fue provocado. Señaló que existen grabaciones donde se aprecia al español acercarse con una botella en la mano antes de ser frenado por los testigos.

El momento más crítico ocurrió cuando Mercury conversaba con otro asistente. En ese instante, Darrechi le arrojó un objeto metálico al rostro a una distancia desde la cual no podía defenderse.

Aunque el agresor afirmó en transmisiones posteriores que el envase estaba vacío, Mercury desmintió esa afirmación al señalar que la agresión “me hizo sangrar la nariz”, lo que demuestra que el recipiente contenía líquido.

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La rápida intervención de Wendy Guevara y Aldo De Nigris evitó que la disputa escalara a un pleito físico mayor. Mercury decidió retirarse a su domicilio para reaccionar con la cabeza fría y evitar responder de forma impulsiva.

La pelea entre ambos creadores se detuvo minutos antes de que las agresiones fueran mayores, según mostraron los clips difundidos por asistentes al festejo. (@kaarenkagraykobs)

Acusaciones de conductas inapropiadas hacia la mamá de Abelito y otras asistentes

El reclamo de Mercury también se centró en la conducta que el influencer tuvo con Cristina Romero, madre del anfitrión de la fiesta. Un video filtrado en redes mostró al español bailando de forma inapropiada muy cerca de ella.

Durante una conversación privada con otros creadores, el español presumió el contacto físico inadecuado que tuvo con Romero. Mercury calificó estas acciones y las justificaciones posteriores como inaceptables.

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Mercury expresó su indignación al declarar que el creador “es un asco de persona”, al tiempo que cuestionó las disculpas emitidas por el agresor en sus redes sociales.

El influencer mexicano criticó que el español únicamente ofreciera disculpas por tratarse de la madre de Abelito y no por el acto de falta de respeto en sí hacia cualquier mujer presente en el evento.

Darrechi admitió horas después en una transmisión por la plataforma Kick haber cometido un error con Romero. Sin embargo, descartó disculparse con Mercury por el enfrentamiento verbal y físico ocurrido durante la noche.

Mercury expresó su indignación al declarar que Naim Darrechi “es un asco de persona”. IG: aaronmercury

Mercury reta al influencer español a publicar supuestos secretos

Respecto a las constantes advertencias sobre revelar información confidencial que pueda perjudicar la carrera de otros creadores, Mercury desafió abiertamente al español a presentar cualquier prueba que asegure tener en su poder.

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Mercury enfatizó que el creador lleva “seis meses diciendo si yo hablara” sin mostrar elementos reales. Le pidió detener las amenazas e instó a sus seguidores a analizar el historial de conflictos que rodea al personaje.

Respuesta del Abelito a las polémicas de su fiesta (Instagram/@el_abelito_oficial)

Por su parte, Abelito emitió un mensaje en sus canales oficiales para rechazar las faltas de respeto hacia su familia. El anfitrión criticó a las personas que asistieron sin invitación al evento para generar polémica en redes.

El antecedente de violencia del influencer español incluye detenciones en México por faltas administrativas, así como una orden de aprehensión pendiente en España por un altercado con autoridades en 2021.

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