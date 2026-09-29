Quién es Amílcar Olán, el empresario y amigo de Andy López Beltrán que se refugia en Suiza

La relación personal entre Jorge Amílcar Olán Aparicio y Andrés López Beltrán data de 2015, previo a la entrega de contrataciones gubernamentales. (Jovanni Pérez/Infoba)

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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este lunes 28 de septiembre que la FGR debe investigar a Jorge Amílcar Olán Aparicio únicamente si dispone de pruebas que lo vinculen con un delito, luego de ser cuestionada por los señalamientos que relacionan al empresario tabasqueño con huachicol fiscal y otras actividades ilegales.

Sheinbaum sostuvo que una carpeta de investigación no puede abrirse por acusaciones difundidas por un medio, sino a partir de elementos que permitan proceder ante un juez.

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La FGR negó en días recientes que exista una orden de aprehensión contra Olán o una investigación contra Andrés López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Amílcar Olán ha sido identificado como amigo de López Beltrán y de Gonzalo “Bobby” López Beltrán, además de proveedor en obras y contratos de gobiernos de Morena durante el sexenio anterior.

Olán obtuvo contratos durante el sexenio de López Obrador

El suministro de balasto para la construcción del Tren Maya generó utilidades por 250 millones de pesos para Jorge Amílcar Olán Aparicio. (Cuartoscuro/LatinUs)

Jorge Amílcar Olán Aparicio es un empresario originario de Tabasco que estudió Ciencias Políticas en la UNAM. Se casó con Brenda Cepeda Gracia en julio de 2015, en Villahermosa, y reportes recientes señalan que la pareja tiene dos hijos. La edad del hombre de negocios aún es desconocida.

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Su cercanía con Andy López Beltrán se remonta, al menos, a 2015, cuando el hijo del entonces dirigente de Morena asistió a la boda del empresario. Años después, Olán obtuvo licitaciones con administraciones morenistas una vez que López Obrador llegó a la Presidencia.

De acuerdo con investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Olán pasó de ser proveedor de balasto para el Tren Maya a convertirse en copropietario de departamentos de lujo y empresas en Texas. Reportes periodísticos lo ubican como principal proveedor de ese material para el proyecto ferroviario.

Audios difundidos por Latinus incluyen una conversación en la que el empresario afirmó que obtuvo utilidades por 250 millones de pesos en seis meses por el negocio del balasto. El medio también lo describió como un superproveedor gubernamental durante la administración pasada, con contratos millonarios ligados a obras públicas.

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Proceso documentó que en 2023 el gobierno de Quintana Roo, encabezado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, otorgó a Romedic, empresa propiedad de Olán, un contrato para el suministro de medicamentos por más de 295 millones de pesos. El documento fue retirado posteriormente de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Audios lo relacionan con contratos y presunta actividad criminal

Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo una conversación con Pedro Salazar Beltrán, sobrino de AMLO. (LatinUs)

El nombre de Olán también surgió tras el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya en marzo de 2024. Después del accidente se difundió un audio en el que conversa con Pedro Salazar Beltrán, identificado como primo de los hijos de López Obrador, sobre las acusaciones de corrupción en la obra y la posibilidad de un siniestro.

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“Ya cuando se descarrile el tren ya va a ser otro pedo”, dice Salazar Beltrán en la grabación, mientras Olán responde entre risas. La conversación sugeriría una coordinación directa con la Presidencia para asignar contratos, de acuerdo con lo expresado por el propio empresario en el audio.

Audios divulgados por el citado medio también refieren que Olán habría pedido a su hermano Luis Alberto asociarse con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada a la extorsión y al robo de combustible.

El gobierno de Quintana Roo asignó en 2023 un contrato por 295 millones de pesos a la empresa Romedic, propiedad de Jorge Amílcar Olán Aparicio. (X: Vampipe)

Dicha célula estaría ligada a “La Barredora”, grupo criminal encabezado por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la gestión de Adán Augusto López Hernández como gobernador.

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Las propiedades atribuidas al empresario incluyen dos departamentos en Puerto Cancún adquiridos en 2023 por un monto conjunto superior a 31 millones de pesos, según Proceso. Uno se ubica en el complejo Harbour Beach, tiene dos niveles y vista al mar, y costó 24.7 millones de pesos; el segundo está en la privada La Laguna II y tuvo un precio de 6.65 millones.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad también señaló que Olán es copropietario de un predio en Sócrates 211, en Polanco, donde se construía un edificio de departamentos clausurado en junio de 2026 por levantar un quinto piso sin autorización.

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El terreno tenía un valor comercial de 47.17 millones de pesos en 2022 y entre los copropietarios aparece Baux Inmobiliario, empresa vinculada con Víctor Hugo Rosales Angulo, exfuncionario de Hacienda investigado en 2015 por su presunta relación con el fraude de Oceanografía.

La presidenta condiciona una indagatoria contra Jorge Amílcar Olán a que la FGR tenga pruebas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrece una Conferencia del Pueblo ante medios de comunicación. Durante la presentación, abordó temas referentes a la actuación de la Fiscalía General de la República y la apertura de carpetas de investigación basadas en pruebas. Video: Conferencia matutina

Sheinbaum fue consultada después de que se dio a conocer que Olán se encontraría en Suiza. Información incluida en los reportes sobre el caso señala que residiría con su esposa e hijos en una propiedad de lujo en Lugano.

Durante la conferencia matutina, la presidenta respondió a una pregunta de TV Azteca y señaló que era la primera ocasión en que ese medio participaba en el encuentro con la prensa. “Bueno, primero, es la primera vez que Azteca levanta la mano. Ya cambió la política de Azteca en la mañanera”, expresó.

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La presidenta añadió que toda denuncia debe estar respaldada por elementos verificables antes de que la Fiscalía actúe. “Cualquier persona que tenga una prueba, la Fiscalía de alguna ilegalidad, tiene que abrir una carpeta de investigación, pero no porque lo diga TV Azteca, sino porque hay pruebas que en efecto lo vinculen con un delito”, dijo.

Sheinbaum precisó que no solicitaba formalmente que la FGR iniciara indagatorias contra Olán. Su planteamiento, explicó, aplica para cualquier persona y para fiscalías estatales o federales.

“Si la Fiscalía tiene suficientes elementos para cualquier persona, cualquiera, no importa de dónde sea, para abrir una carpeta de investigación, que lo haga y si hay suficientes elementos en la investigación, que solicite a un juez lo que corresponda”, declaró. “Pero no es un dicho de un medio de comunicación, es realmente pruebas que hagan que una Fiscalía, cualquiera que esta sea, estatal o federal, abra una carpeta de investigación”.

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