México

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 28 de septiembre de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Guardar

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) mantiene este lunes 28 de septiembre monitoreo en tiempo real de la actividad sísmica en México. En este live seguimos minuto a minuto cualquier movimiento telúrico registrado en el territorio nacional, con la información más actualizada sobre magnitud, profundidad y zona de epicentro.

06:40 hsHoy

México está ubicado en una zona sísmica, debido a que debajo del territorio nacional se encuentran cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Por tal motivo, la interacción constante entre estas cinco placas ubican al país en una zona de alta sismicidad.

Temas Relacionados

Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico Nacionalepicentromexico-noticias

Últimas noticias

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

El temblor pasó a las 00:00 horas, a una distancia de 136 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 13.2 km

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Chiapas

Quién fue el tercer eliminado de la La Granja VIP 2026

La producción del reality confirmó la tercera eliminación de la temporada en una gala marcada por la placa de nominados

Quién fue el tercer eliminado de la La Granja VIP 2026

Melate, Revancha y Revanchita resultados domingo 27 de septiembre

Como todos los domingo, aquí están los resultados del sorteo Melate de la lotería Nacional

Melate, Revancha y Revanchita resultados domingo 27 de septiembre

EN VIVO | Clima en México hoy lunes 28 de septiembre: Polo se mantiene como huracán de categoría 3 a 250 km de Cabo San Lucas, BCS

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima en México hoy lunes 28 de septiembre: Polo se mantiene como huracán de categoría 3 a 250 km de Cabo San Lucas, BCS

Ricardo Monreal reconoce “desgaste real” de Morena rumbo a 2027: estos son los 6 estados que ve más difíciles

El coordinador de Morena en el Senado admitió que sin el PT el partido perdería la mayoría calificada en la Cámara de Diputados

Ricardo Monreal reconoce “desgaste real” de Morena rumbo a 2027: estos son los 6 estados que ve más difíciles

ÚLTIMAS NOTICIAS

Senado: libertarios destraban leyes y alivian la agenda de cara al tramo final de sesiones ordinarias

Senado: libertarios destraban leyes y alivian la agenda de cara al tramo final de sesiones ordinarias

El linchamiento de Will Brown durante el “Verano Rojo” de 1919: el brutal crimen que la historia estadounidense intentó borrar

La misión secreta que cambió la historia argentina: un avión secuestrado y siete banderas plantadas en las Islas Malvinas

¿De “recesión técnica” a recesión a secas?: Economía espera un repunte de actividad, pero los privados ven difícil revertir la fuerte caída de julio

La deuda soberana enfrenta vencimientos por USD 20.000 millones en 2027, en medio de la incertidumbre electoral

INFOBAE AMÉRICA

El precio del petróleo se dispara tras el rechazo de Trump a la propuesta del régimen de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

El precio del petróleo se dispara tras el rechazo de Trump a la propuesta del régimen de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

María Corina Machado celebró el retorno de su jefa de prensa a Venezuela: “Cada regreso nos acerca al reencuentro de todos”

“Actualmente imposible”: las deserciones en Corea del Norte están en caída libre

¿Qué está en juego en las elecciones de Brasil?

El papa León XIV cierra su gira por Francia con un discurso sobre Europa y su integración en una ciudad marcada por las guerras

DEPORTES

La génesis en la Selección del Cuti Romero, el nuevo capitán argentino: su referente desconocido y el golpe que lo hizo crecer

La génesis en la Selección del Cuti Romero, el nuevo capitán argentino: su referente desconocido y el golpe que lo hizo crecer

Carlos Abriata, el outsider del mundo Boca que quiere ser presidente

Las burlas del CM de Boca a Racing que causaron furor en las redes: Marcos Rojo, Maravilla Martínez y un posteo borrado

El sorprendente gesto de Leandro Paredes con Enner Valencia tras la victoria de Boca Juniors sobre Racing

La fuerte discusión entre Messi y el uruguayo Santiago Rodríguez en la derrota de Inter Miami: el video del cruce en 2023