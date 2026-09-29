Kimberly Flores habla sobre su relación con Edwin Luna tras el distanciamiento: “No hay momentos difíciles, todos estamos muy bien”

Kimberly Flores tuvo que aclarar que está bien, luego de que una publicación de su esposo Edwin Luna desató varios rumores. (@kimfloresgz)

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La influencer Kimberly Flores habló sobre el estado de su relación con el cantante Edwin Luna tras anunciar una pausa en su matrimonio y descartó la presencia de un conflicto dentro de su hogar. Flores explicó que el vínculo se mantiene en términos de cooperación y entendimiento para proteger la convivencia de sus hijos.

Durante un encuentro con reporteros, la empresaria guatemalteca contestó a las preguntas sobre el distanciamiento comunicado a mediados de septiembre de 2026.

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Al ser cuestionada sobre cómo gestionan esta etapa, afirmó: “no hay momentos difíciles, todos estamos muy bien gracias a Dios”.

Flores reiteró que la comunicación con el vocalista de La Trakalosa de Monterrey se mantiene constante y pacífica.

“Supercordial, superarmonía por los niños y por nosotros también”, declaró al describir la dinámica que prevalece en la vivienda compartida.

La modelo también abordó el desarrollo de sus proyectos empresariales en la industria de la belleza y los productos cosméticos.

Confirmó que continúa con sus metas profesionales y que mantiene el respaldo de su esposo para el crecimiento de sus marcas personales.

Ante la pregunta sobre si conserva la ayuda del intérprete en sus actividades de trabajo, Flores respondió con firmeza.

“Sí, siempre, sí, claro que sí”, sostuvo la empresaria ante las cámaras.

Flores explicó que el vínculo se mantiene en términos de cooperación y entendimiento para proteger la convivencia de sus hijos. IG: @kimfloresgz

La modelo guatemalteca desestimó las versiones que califican la separación como un montaje publicitario

El anuncio del distanciamiento generó diversas reacciones y comentarios en plataformas digitales. Distintos usuarios y analistas del entretenimiento especularon sobre la posibilidad de que la pausa de la pareja fuera un recurso para atraer atención pública.

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Al responder a los cuestionamientos sobre las críticas que califican el anuncio como una estrategia de promoción, Flores desestimó los señalamientos.

La influencer recordó que su vida privada ha estado expuesta al ojo público durante casi una década.

“La gente siempre va a ponerle su sazón, pero así ha sido desde hace nueve años, pues que le sigan poniendo. Me encantan las novelas”, expresó la modelo frente a las preguntas sobre la autenticidad del acuerdo matrimonial.

Flores declinó ofrecer mayores detalles sobre la intimidad de su pareja y aclaró que no tiene intención de responder a los rumores de terceros.

Afirmó que prefiere mantener la resolución de sus problemas personales fuera de las cámaras: “Yo lo que arreglo, lo arreglo en mi casa y ya lo que piense la gente, aunque digas una cosa o digas otra, todo se va a voltear a lo que más les guste saber”.

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La empresaria insistió en que se encuentra tranquila durante el proceso actual y reiteró su agradecimiento al público por el interés en su vida personal, asegurando que el ambiente cotidiano permanece estable.

La influencer recordó que su vida privada ha estado expuesta al ojo público durante casi una década. (Foto: Captura de Pantalla de YouTube: Edwin Luna - Mi Otro Yo)

El anuncio de la pausa matrimonial descartó un proceso formal de divorcio entre la pareja

El distanciamiento de la pareja fue hecho público el 14 de septiembre de 2026 mediante un comunicado difundido en redes sociales. En el texto, los cónyuges explicaron que requerían un tiempo para analizar el rumbo de su matrimonio de siete años.

En el mensaje inicial, ambos precisaron que la decisión no representaba el inicio de un trámite legal de divorcio ni una ruptura definitiva.

Los esposos señalarón la necesidad de tomar distancia sin la intervención de terceras personas o juicios públicos.

Edwin Luna y Kimberly Flores expresaron en aquel momento la intención de evaluar si podían volver a elegirse en el futuro. La pareja reafirmó que la prioridad compartida es el bienestar de sus hijos y el resguardo de la estabilidad familiar.

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A pesar del anuncio de separación temporal, ambos fueron vistos juntos semanas después durante una presentación musical en San Miguel de Allende, Guanajuato. La presencia de Flores en el concierto reforzó las versiones de que mantienen contacto constante.

Diversos reportes del sector de espectáculos señalaron que existen intereses comerciales y proyectos compartidos entre ambos.

Dichos compromisos dificultan una separación legal definitiva y motivan la búsqueda de acuerdos por la vía civil.

El distanciamiento de la pareja fue hecho público el 14 de septiembre de 2026 mediante un comunicado difundido en redes sociales. Edwin Luna - (Instagram)

La pareja suma nueve años de trayectoria conjunta tras superar episodios de alta exposición mediática

La relación entre la modelo guatemalteca y el cantante mexicano comenzó en 2017, cuando se conocieron durante una gira de trabajo de la agrupación musical en Guatemala. En julio de 2018 nació su hija Gianna, la única descendiente en común del matrimonio.

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El enlace civil se concretó el 11 de junio de 2019, mientras que la ceremonia religiosa se celebró el 27 de julio de 2019 en la Catedral Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, con transmisión en televisión nacional.

La modelo y el cantante se casaron en 2019 y en 2023, la pareja reafirmó sus votos matrimoniales durante un viaje a Las Vegas. IG: @kimfloresgz

Uno de los momentos de mayor tensión en el matrimonio ocurrió en 2021, durante la participación de Flores en La Casa de los Famosos. Las especulaciones sobre la convivencia de la modelo con otro participante llevaron a Luna a intervenir de forma presencial.

El vocalista acudió al foro de grabación para solicitar la salida voluntaria de su esposa con el propósito de proteger a sus hijos de las publicaciones digitales. En 2023, la pareja reafirmó sus votos matrimoniales durante un viaje a Las Vegas.

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Actualmente, los cónyuges mantienen la convivencia compartida con sus hijos en su residencia de Monterrey.

Ninguna de las partes ha presentado una demanda formal de divorcio ante las autoridades judiciales.