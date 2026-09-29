Fernanda Tapia deja al gobierno la explicación de su “millonario sueldo” como directora de Radio Educación

Fernanda Tapia deja al gobierno la explicación de sus ingresos como directora de Radio Educación.

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La directora general de Radio Educación, Fernanda Tapia, se pronunció en redes sociales después de que se difundieran detalles de su declaración patrimonial correspondiente a 2025, documento en el que reportó ingresos netos por 25 millones 493 mil 866 pesos, además de la adquisición de una casa por 10 millones 450 mil pesos.

En un breve video publicado en su cuenta de X, la funcionaria señaló que, debido a que actualmente ocupa un cargo público, será la Secretaría de Cultura la encargada de emitir una postura sobre la información difundida.

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“Ahora soy funcionaria y quien va a dar la respuesta y la postura es la Secretaría de Cultura”, expresó Tapia, antes de agregar: “Ustedes saben quién soy yo y sabemos quiénes son ellos”.

La declaración ocurrió luego de que se dieran a conocer públicamente los datos de su declaración patrimonial, información que también fue retomada en un reportaje de El Universal. Tapia no ofreció una entrevista sobre el contenido del documento.

Fernanda Tapia reportó ingresos por más de 25 millones de pesos

De acuerdo con la declaración patrimonial presentada por la directora de Radio Educación, el monto total de ingresos netos correspondiente a 2025 fue de 25 millones 493 mil 866 pesos.

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La declaración patrimonial de 2025 detalla los distintos conceptos que integraron los ingresos de la directora de Radio Educación..Fernanda Tapia. (Foto: Secretaría de Cultura)

La cifra está integrada por diferentes conceptos y no corresponde únicamente a su remuneración como servidora pública.

Entre los principales rubros registrados aparecen:

1 millón 845 mil 758 pesos por su remuneración anual neta como directora general de Radio Educación.

3 millones 870 mil 775 pesos por servicios profesionales, consultorías, asesorías y consejos.

19 millones 777 mil 333 pesos derivados de la enajenación de bienes.

La mayor cantidad corresponde a la venta de un inmueble, según los datos asentados en la declaración.

Tapia ocupa la dirección general de Radio Educación desde diciembre de 2024, cuando la Secretaría de Cultura informó su incorporación a la institución.

La funcionaria también declaró una casa adquirida de contado

Entre los bienes registrados en el documento aparece una casa adquirida el 25 de agosto de 2025 mediante una operación de compraventa.

El inmueble tiene un valor de adquisición de 10 millones 450 mil pesos y la declaración establece que fue pagado de contado. También señala que la propiedad cuenta con un terreno de 215 metros cuadrados y una superficie de construcción de 311 metros cuadrados.

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La directora de Radio Educación registró en su declaración la adquisición de una propiedad por 10.45 millones de pesos. (Foto: Tomada de IG)

Tapia aparece como propietaria del 100% del inmueble.

Además, en el apartado correspondiente a bienes muebles, la funcionaria reportó una colección de casas de muñecas y juguetes con un costo registrado de 10 millones de pesos, adquirida en 2009.

¿Qué otros ingresos reportó Fernanda Tapia?

La declaración patrimonial también incluye actividades lucrativas independientes a su cargo en Radio Educación. En el documento aparecen cuatro clientes y los beneficios mensuales aproximados asociados con ellos.

Entre los conceptos registrados se encuentran ingresos por su participación en distintos medios de comunicación y por servicios relacionados con actividades profesionales.

Los montos señalados son:

95 mil pesos mensuales vinculados con R,R, Televisión y Valores para la Innovación .

60 mil pesos mensuales correspondientes a Multimedios .

80 mil pesos mensuales relacionados con Farmacias Similares .

40 mil pesos mensuales de Comercializadora GLB Trading.

En conjunto, esas cantidades representan beneficios aproximados por 275 mil pesos mensuales, de acuerdo con la información asentada en el documento.

Además de su salario como directora, Tapia reportó ingresos por actividades profesionales y servicios para distintas empresas.

La declaración precisa que los datos corresponden al ejercicio anterior y que únicamente se incluyen los clientes reportados por la servidora pública.

Fernanda Tapia combina su cargo con actividades en medios

Además de dirigir Radio Educación, Tapia mantiene una trayectoria profesional vinculada con radio, televisión, prensa y otras actividades relacionadas con la comunicación.

Entre los proyectos que aparecen en la información proporcionada sobre su trabajo se encuentran Capital por Cual, en Capital 21; Puro Barrio, en El Heraldo Televisión; Telediario, de Multimedios; SIMI trabajando para usted y Cáigase de la cama, de Acustik Noticias.

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Algunas de estas actividades aparecen relacionadas con los ingresos registrados en su declaración patrimonial, mientras que otras son mencionadas en su perfil profesional sin que se especifique un monto.

Tapia también cuenta con una trayectoria de más de cuatro décadas en medios de comunicación. Ha participado en radio, televisión, prensa y doblaje, además de desempeñarse como conductora, productora, columnista y escritora.

Fernanda Tapia (Foto: Jovani Pérez/Infobae)

Radio Educación enfrenta reclamos por presupuesto e infraestructura

La difusión de la información patrimonial ocurre mientras trabajadores de Radio Educación han señalado dificultades relacionadas con presupuesto, salarios e infraestructura de la emisora pública.

Lourdes Garzón Mendoza, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Radio Educación y vocera de 138 trabajadores de base, señaló que el presupuesto de la institución pasó de 86 millones 572 mil pesos en 2024 a 80 millones 100 mil pesos en 2025.

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Para 2026, Radio Educación recibió una asignación de 87 millones 508 mil pesos. De acuerdo con la representante sindical, los recursos resultan insuficientes para atender las necesidades de mantenimiento de la institución.

Uno de los puntos señalados es el estado de la planta de transmisión de Ejército de Oriente, en la Ciudad de México, que requiere trabajos de infraestructura. También se han reportado afectaciones en el edificio de la emisora ubicado en la colonia Del Valle.

Los trabajadores han planteado además inquietudes relacionadas con sus condiciones laborales y salarios. Garzón señaló que buena parte del personal percibe alrededor de 10 mil pesos mensuales.

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Sobre la presencia de Tapia en las instalaciones de Radio Educación, trabajadores consultados cuestionaron el tiempo que permanece físicamente en la emisora. En febrero de 2026, durante manifestaciones laborales, la directora respondió que su trabajo no se limita a permanecer en las oficinas y aseguró que no había dejado a ningún trabajador sin atención.

Hasta el momento, la funcionaria ha señalado que será la Secretaría de Cultura la que establezca una postura oficial sobre la información relacionada con su declaración patrimonial.

Mientras tanto, los datos del documento correspondiente a 2025 muestran que los ingresos de Fernanda Tapia estuvieron integrados por su remuneración como directora de Radio Educación, servicios profesionales y la venta de un inmueble.

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