América prepara una camiseta de lujo para su aniversario 110 y así sería el jersey conmemorativo | FOTOS

(Ilustración: Infobae México)

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El América estaría preparando una celebración especial para conmemorar una fecha histórica dentro de su trayectoria. El próximo 12 de octubre de 2026, las Águilas llegarán a 110 años de su fundación, por lo que la marca encargada de vestir al equipo tendría contemplada una indumentaria conmemorativa.

Aunque el club todavía no ha presentado oficialmente el supuesto uniforme, en redes sociales comenzaron a circular imágenes de una camiseta que estaría relacionada con el aniversario azulcrema. El diseño llamó rápidamente la atención de los seguidores americanistas debido a su apariencia sobria y a los elementos que recuerdan los primeros años de la institución.

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Un jersey de estilo clásico

(X / @Footy Headlines)

La cuenta especializada Footy Headlines fue la encargada de compartir las fotografías de la que sería esta nueva camiseta de edición especial. Las imágenes muestran un jersey predominantemente color crema, acompañado por detalles en azul, principalmente en el cuello.

Uno de los aspectos que más destaca es la apariencia limpia de la indumentaria. A diferencia de las camisetas habituales que utilizan las Águilas durante las temporadas de Liga MX, en esta versión no aparecen múltiples patrocinadores comerciales.

(X / @Footy Headlines)

En el pecho únicamente se observa la marca deportiva encargada de fabricar la camiseta, mientras que a un costado aparece el escudo tradicional del Club América, institución fundada el 12 de octubre de 1916 en la Ciudad de México.

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(X / @Footy Headlines)

El concepto parece apostar por una estética inspirada en épocas anteriores del equipo, algo que rápidamente provocó comentarios positivos entre aficionados que comenzaron a compartir las imágenes del supuesto jersey.

Llevaría una referencia especial a los 110 años

(X / @Footy Headlines)

La parte posterior también tendría un elemento relacionado directamente con la celebración. De acuerdo con las imágenes difundidas, en la espalda aparecería la frase “Club América 110 años”, acompañada por una tipografía diseñada especialmente para la ocasión.

Otro detalle que sobresale es que la camiseta mostrada corresponde a un modelo de manga larga, una característica que le da todavía más personalidad al uniforme y que podría reforzar la intención de presentar una pieza con apariencia retro.

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Por ahora, tampoco se ha confirmado si el jersey será comercializado como una edición limitada o si tendrá una distribución más amplia entre los aficionados.

Sobre la fecha en la que podría llegar al mercado, Footy Headlines señaló que el lanzamiento estaría contemplado para octubre de este año.

“Su lanzamiento oficial será para octubre de 2026 para celebrar la fundación del club en 1916”, establece la publicación en redes sociales de Footy Headlines, página especializada en adelantar diseños de camisetas que diferentes equipos podrían presentar próximamente.

América viene de vencer al Necaxa

La posible camiseta aparece mientras el conjunto azulcrema continúa con su actividad dentro del Apertura 2026.

El América disputó el pasado domingo su compromiso correspondiente a la Jornada 10, encuentro en el que consiguió una importante victoria como visitante al imponerse 4-2 al Necaxa.

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Ahora, el siguiente compromiso de Liga MX para las Águilas está programado para el 10 de octubre, cuando visiten el Estadio Banorte para enfrentarse al Monterrey.

De esta manera, la posible presentación de la camiseta especial podría coincidir con las fechas cercanas al aniversario del club, aunque hasta el momento las imágenes difundidas corresponden únicamente a una filtración y no a un anuncio oficial del América.