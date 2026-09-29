Cateo en Oaxaca destapa centro de distribución de drogas en la Sierra Sur: detienen a cinco y aseguran armas de alto poder

Cinco personas, entre ellas una mujer, fueron detenidas durante el operativo realizado en la Sierra Sur de Oaxaca. (Crédito: FGEO)

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Cinco personas fueron detenidas durante un cateo en un inmueble de San José del Peñasco, en la región de la Sierra Sur de Oaxaca, donde fueron aseguradas armas de alto poder, cartuchos, marihuana y metanfetamina.

El operativo se realizó en un predio ubicado en el Camino al cerro Galavillina, en el municipio de San José del Peñasco, Miahuatlán. La intervención derivó de una investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), que ubicó el inmueble como un punto utilizado para el almacenamiento y empaquetado de drogas.

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De acuerdo con la investigación, desde ese sitio presuntamente se preparaban y distribuían narcóticos hacia distintos puntos del estado. La ruta identificada por las autoridades atravesaba Miahuatlán y Ejutla, continuaba por el corredor de Ocotlán y comunidades cercanas y llegaba hasta los Valles Centrales y Oaxaca de Juárez.

La Fiscalía también señaló que el inmueble mantenía conexión con una ruta hacia la región de la Costa de Oaxaca, aunque el comunicado no precisa qué localidades eran abastecidas ni la cantidad de droga que habría sido movilizada.

El inmueble, un centro de almacenamiento y distribución

En el inmueble fueron detenidas cinco personas, entre ellas una mujer. La Fiscalía las identificó mediante las iniciales T. J. G. S., J. C. L. M., C. G. S., C. G. R. y B. G. S.

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Las autoridades señalaron que los detenidos presuntamente operaban el inmueble utilizado como centro de almacenamiento y distribución. Su situación jurídica deberá ser determinada por el Ministerio Público conforme avance la investigación.

El cateo fue realizado con la participación de agentes de la Fiscalía estatal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina.

El arsenal asegurado en San José del Peñasco

Durante la inspección fueron localizadas dos armas largas: una calibre .223 y otra 7.62x39. También se aseguró una escopeta calibre 12 y dos armas cortas calibre 9 milímetros.

El arsenal asegurado incluía dos armas largas de calibres .223 y 7.62x39, además de una escopeta y dos armas cortas calibre 9 milímetros. (Crédito: FGEO)

A ese armamento se sumaron seis cargadores, tres para armas largas y tres para armas cortas, así como una mira holográfica y una chamarra equipada con placas balísticas.

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El personal que participó en el operativo también encontró cartuchos útiles de distintos calibres, entre ellos .223, 7.62, 5.56, 9 milímetros y .22, además de municiones para escopeta.

La presencia de este armamento formó parte de los objetos asegurados dentro del inmueble, aunque la Fiscalía no informó en el comunicado si alguna de las armas estaba relacionada con investigaciones previas o si serán sometidas a pruebas periciales para determinar su posible utilización en otros delitos.

Marihuana, cristal y material para empaquetar las dosis

Además de las armas y municiones, en el predio fueron encontrados envoltorios con hierba con características de la marihuana y diversas dosis de una sustancia con características de metanfetamina, conocida como cristal.

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También fueron aseguradas básculas y bolsas que, de acuerdo con la Fiscalía, eran utilizadas para el empaquetado de las sustancias.

El comunicado no detalla el peso total de la marihuana ni la cantidad exacta de metanfetamina localizada durante el cateo.

Las cinco personas detenidas, junto con las armas, cartuchos, drogas y demás objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente. Será esa instancia la que determine la situación jurídica de los detenidos y defina las siguientes diligencias de la investigación.

Las cinco personas quedaron a disposición del Ministerio Público junto con las armas, drogas y demás objetos asegurados durante el cateo. (Crédito: FGEO)

Seguridad en la Sierra Sur de Oaxaca: un corredor disputado por células vinculadas al Cártel de Sinaloa

El cateo realizado en San José del Peñasco ocurre en una zona que durante 2026 ha sido señalada por las autoridades estatales como parte de un corredor utilizado para el traslado y distribución de drogas entre la Costa de Oaxaca y los Valles Centrales. Miahuatlán, Ejutla y Ocotlán aparecen en investigaciones recientes como puntos conectados dentro de esa ruta.

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Uno de los principales antecedentes ocurrió en julio, cuando la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó la detención de J.M.G.G., alias “El Miky” o “El 086”. De acuerdo con la investigación de la dependencia, era presunto segundo al mando de una célula vinculada con el Cártel de Sinaloa y encabezada por un hombre identificado como “El Bogar”.

La FGEO ubicó la zona de influencia atribuida a esa estructura en un corredor que incluía Miahuatlán y Ejutla, en la Sierra Sur, además de Ocotlán de Morelos, Zimatlán, Lachigoló y Mitla. Según el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, la célula vigilaba la distribución de distintas drogas y contaba con grupos armados para enfrentar a organizaciones rivales.

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La detención de “El Miky” también permitió a las autoridades describir la importancia logística de ese corredor: conecta zonas de la Costa y el Istmo de Tehuantepec con los Valles Centrales y la ciudad de Oaxaca.

La Fiscalía señaló entonces que la estructura investigada tenía actividades relacionadas con la distribución de narcóticos y que algunas líneas de investigación la vinculaban con homicidios de líderes de grupos rivales. Estas últimas son imputaciones de la investigación ministerial, no hechos judicialmente acreditados.

Miahuatlán ya había sido escenario de operativos contra el narcomenudeo

El antecedente más directo del cateo de San José del Peñasco se encuentra en Miahuatlán de Porfirio Díaz. En abril de 2026, la Fiscalía ejecutó tres órdenes de cateo en ese municipio por investigaciones relacionadas con narcomenudeo y aseguró metanfetamina, cannabis y armas de fuego; tres personas fueron detenidas.

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Meses antes, en enero, la Fiscalía había desplegado junto con Marina, Defensa y Guardia Nacional un operativo permanente en el corredor Ejutla-Ocotlán-Miahuatlán. El despliegue incluyó más de 150 elementos, cateos y filtros de seguridad, con el objetivo de ubicar a personas consideradas objetivos prioritarios por las autoridades.

Ese antecedente resulta relevante para el cateo de San José del Peñasco porque muestra que la intervención de septiembre no ocurre de manera aislada: durante 2026 las autoridades han concentrado investigaciones y operativos contra el narcomenudeo y estructuras dedicadas a la distribución de drogas en este corredor.

La disputa criminal alcanza las rutas que conectan la Costa con los Valles Centrales

La información disponible apunta a una estructura criminal fragmentada, más que a un solo grupo con control uniforme sobre toda la Sierra Sur. La propia Fiscalía ha descrito células con vínculos con organizaciones nacionales y ha identificado corredores específicos de operación.

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En el caso de la estructura atribuida a “El Bogar”, la Fiscalía la vinculó con el eje Cártel de Sinaloa-Beltrán Leyva y situó su actividad en la conexión entre la Costa, la Sierra Sur y los Valles Centrales. La dependencia también informó que “El Miky” habría recibido instrucciones para establecer una estructura local y controlar plazas para garantizar la distribución de narcóticos.

La situación no significa que todo el territorio de la Sierra Sur esté bajo control de esa organización. Las investigaciones oficiales describen zonas de influencia y corredores concretos, mientras que otros reportes periodísticos y análisis recientes identifican la presencia de diferentes células en distintas regiones de Oaxaca.

Por ello, para el caso de San José del Peñasco, el dato más sólido es la conexión territorial que la Fiscalía establece entre el inmueble cateado y una ruta de distribución que atraviesa Miahuatlán y Ejutla, pasa por Ocotlán y llega a los Valles Centrales. La dependencia no atribuyó en el comunicado del 29 de septiembre el inmueble asegurado a una organización criminal específica.