Rocío Banquells lanza inesperado elogio a Belinda y Danna tras las palabras de Yuri

Rocío compartió varios episodios complicados por los que ha tenido que pasar (Foto: Instagram/@rociobanquells)

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Rocío Banquells se pronunció sobre el trabajo de Belinda y Danna en Mentiras All Stars y no escatimó elogios para las dos cantantes. La intérprete fue cuestionada por los medios de comunicación sobre el desempeño de las protagonistas y respondió destacando la manera en que ambas han llevado las canciones al escenario.

“¿qué te puedo decir? Son excelentes las dos, Belinda y Danna”, comentó Banquells durante su encuentro con la prensa. Con esas palabras, la cantante reconoció el trabajo de sus colegas en una producción que ha puesto nuevamente bajo los reflectores varias canciones relacionadas con la música mexicana de décadas pasadas.

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La declaración ocurrió después de que le recordaran las recientes palabras de Yuri, quien había hablado sobre las interpretaciones de Belinda y Danna y aseguró que, aunque las cantantes interpretan bien los temas ochenteros, “nunca van a cantar como yo”. Ante ese contexto, Banquells evitó entrar en una confrontación y prefirió reconocer los méritos de cada intérprete.

Rocío Banquells reconoce el talento de Belinda y Danna

(Foto: Instagram/@rociobanquells)

La opinión de Banquells fue especialmente significativa por su propia trayectoria como cantante y actriz. Rocío Banquells es una de las intérpretes mexicanas vinculadas con la música y el teatro, además de haber construido una carrera que incluye producciones escénicas y una En lugar de comparar sus voces o establecer quién amplia presencia en la industria del entretenimiento.

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Su reconocimiento hacia Belinda y Danna llegó cuando fue consultada específicamente por el desempeño de ambas. En lugar de comparar sus voces o establecer quién es mejor, Banquells resumió su postura con una frase contundente: “Son excelentes las dos, Belinda y Danna”.

La cantante también destacó que Danna realizó una versión actual de uno de los temas incluidos en el espectáculo. Su comentario puso el foco en la capacidad de las nuevas generaciones para acercarse a canciones conocidas y llevarlas hacia una interpretación propia, algo que forma parte de la propuesta de Mentiras All Stars.

Yuri también recibió reconocimiento de Banquells

Yuri asegura que, pese a que Danna y Belinda cantan bien en "Mentiras", ella lo hace mejor. (Fotos: Cuartoscuro -. TikTok/@eriivera92)

La conversación con los medios llevó inevitablemente a Yuri, luego de que se mencionaran sus declaraciones sobre las nuevas intérpretes. Banquells escuchó el comentario de que la cantante veracruzana había asegurado que nadie interpretaría esas canciones de la misma manera que ella.

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Lejos de cuestionar a Yuri, Banquells respondió: “Pues cada quien. Mis respetos”. Después agregó una evitó convertir la conversación en una competencia vocal. Su postura fue reconocer tanto a frase que dejó clara su admiración por la intérprete: “Yuri es espectacular como canta y cada día canta mejor”.

De esta manera, Banquells evitó convertir la conversación en una competencia vocal. Su postura fue reconocer tanto a las nuevas figuras de Mentiras All Stars como a una cantante con una trayectoria consolidada. Para ella, los elogios hacia Danna y Belinda no tienen por qué significar un desconocimiento del trabajo que Yuri ha realizado durante décadas.

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Belinda, Danna y el debate por las canciones de Mentiras

Belinda y Danna alistan su debut en Mentiras All Stars a pocos días de presentarse en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México (YT: @Danna)

Las declaraciones de Yuri habían generado conversación debido a la manera en que comparó su propia interpretación con la de Belinda y Danna. Durante una presentación, la cantante reconoció el trabajo de las jóvenes, pero sostuvo que “nunca van a cantar como yo”, comentario que recibió aplausos del público y posteriormente provocó distintas reacciones.

Danna, además de participar en el espectáculo, interpreta canciones asociadas con grandes voces de la música mexicana. Entre los momentos que han llamado la atención se encuentra su versión de La gata bajo la lluvia, una canción que forma parte del repertorio popular y que exige una interpretación vocal con personalidad.

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En medio de la discusión, Lupita D’Alessio también había reconocido públicamente el desempeño de Danna, destacando aspectos como su fraseo, sus notas y sus matices, además de describirla como una “supersupercantante”. Con este panorama, Rocío Banquells decidió aportar una postura conciliadora: “Son excelentes las dos, Belinda y Danna”, mientras que sobre Yuri sentenció: “Es espectacular como canta y cada día canta mejor”. Así, la intérprete dejó claro que el talento de una generación no tiene por qué borrar el legado de otra.