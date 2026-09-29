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Ingresos y patrimonio millonario de Fernanda Tapia son por venta de una propiedad: Radio Educación aclara polémica

La dependencia negó que su directora general haya ocultado información sobre sus bienes en su declaración patrimonial

Fernanda Tapia (Foto: Jovani Pérez/Infobae)
Fernanda Tapia (Foto: Jovani Pérez/Infobae)
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Radio Educación aclaró la polémica que se generó entorno a la declaración patrimonial de Fernanda Tapia, luego de que en diversos medios de comunicación se difundió que en 2025 la directora de dicha dependencia reportó ingresos superiores a los 25 millones de pesos y una casa con valor de más de 10 millones de pesos.

En un comunicado, Radio Educación negó que la funcionaria haya cometido alguna omisión ni ha descuiddo sus funciones dentro de la dependenci y afirmó que “siempre se ha manejado con altos principios éticos”.

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Asismismo, rechazó que falta de información en la declaración patrimonial de Tapia Canovi, precisando que “sus bienes inmuebles están claramente señalados”.

“Niega categóricamente alguna omisión en su actuar como servidora pública; siempre se ha manejado con altos principios éticos y nunca ha descuidado sus funciones como directora general de Radio Educación, ya que atiende presencialmente todo tema estratégico, en especial los vinculados con los trabajadores sin que haya conflicto de interés o interferencia en la imparcialidad y objetividad de su desempeño.

“Es falso que en su Declaración Patrimonial no haya claridad o exista un ocultamiento de información: todos los movimientos, en relación a sus bienes inmuebles, están claramente señalados”, se lee en el documento.

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Ingresos millonarios y casa de 10 mdp fuieron por venta de propiedad

Respecto de los ingresos reportados, Radio Educación argumentó que en 2010 Fernanda Tapia adquirió una propiedad, la cual amplió y renovó tras recibir un préstamo bancario.

Sin emabrgo, en 2025 lo vendió para pagar el adeudo hipotecario “que era insostenible para su economía” y comprar una nueva casa “de menores dimensiones y valor”.

“Tanto su bien inmueble, como sus ingresos extraordinarios, se encuentran detallados en su Declaración Patrimonial, la cual es de acceso público”, añadió.

En el mismo comunicado, indicó que respecto de una presunta falta de atención en Radio Educación se aclaró que tanto las instalaciones de Angel Urraza como la Planta transmisora, operan sin contratiempos y en óptimas condiciones de seguridad.

Señaló que en ambos sitios, se han realizado acciones de mejora, como: mantenimiento a planta de emergencia, al cárcamo de desagüe y a los aires acondicionados, así como impermeabilización de azoteas y reparación en estudios de grabación, entre otros.

Finalmente, recalcó que no existe abandono de Radio Educación; al contrario, cabe destacar que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 se plantea un incremento de recursos para la estación.

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