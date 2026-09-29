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Campeonato Panamericano Lacrosse 2026: qué necesita México para clasificar a los Juegos Olímpicos

Por primera vez, la disciplina formará parte del programa olímpico y México buscará el boleto desde este martes

Por primera vez, la disciplina formará parte del programa olímpico y México buscará el boleto desde este martes. (Asociación Mexicana de Lacrosse)
Por primera vez, la disciplina formará parte del programa olímpico y México buscará el boleto desde este martes. (Asociación Mexicana de Lacrosse)
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La Selección Mexicana se alista para hacer su presentación en ambas ramas este martes 29 de septiembre en el Campeonato Panamericano de Lacrosse 2026, donde habrá en juego cinco boletos al Mundial, torneo que a su vez repartirá cuatro plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Este proceso es histórico, ya que por primera vez el lacrosse formará parte del programa olímpico y México busca ser parte de ello.

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Calendario de México para el Panamericano de Lacrosse 2026

Este el calendario de partidos que México enfrentará en el Campeonato Panamericano de Lacrosse (Asociación Mexicana de Lacrosse)
Este el calendario de partidos que México enfrentará en el Campeonato Panamericano de Lacrosse (Asociación Mexicana de Lacrosse)

La Selección Mexicana Femenil enfrentará un grupo de alta exigencia en su camino dentro de la competencia. El equipo debutará ante Canadá, anfitrión del torneo, antes de medirse con Haudenosaunee y Jamaica.

  • México vs Canadá: martes 29 de septiembre, 14:30 horas
  • México vs Haudenosaunee: viernes 2 de octubre, 13:00 horas
  • México vs Jamaica: sábado 3 de octubre, 11:30 horas

El representativo varonil también tendrá una fase inicial con rivales de peso en la modalidad Sixes. México buscará sumar resultados que le permitan mantenerse entre las mejores selecciones de la región y asegurar su clasificación al Mundial.

  • México vs Haudenosaunee: miércoles 30 de septiembre, 17:30 horas
  • México vs Canadá: viernes 2 de octubre, 16:00 horas
  • México vs Brasil: sábado 3 de octubre, 14:30 horas

Todos los juegos podrán seguirse a través de World Lacrosse TV con una suscripción de 30 dólares, equivalentes a 540 pesos mexicanos aproximadamente.

Cómo funciona el sistema de clasificación para los Juegos Olímpicos en Lacrosse

Las mexicanas se posicionaron entre las dos mejores selecciones del mundo con un juego agresivo.
Las mexicanas se posicionaron entre las dos mejores selecciones del mundo con un juego agresivo. (IG Mexico Women’s National Team)

México busca terminar entre los cinco mejores equipos del Campeonato Panamericano en ambas ramas para avanzar a la siguiente etapa del proceso rumbo a Los Ángeles 2028.

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El torneo representa el primer filtro para la selección nacional en su objetivo de llegar al Mundial de Lacrosse Sixes de 2027 y mantener viva la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos.

El camino de clasificación para el regreso del lacrosse a los Juegos Olímpicos inicia con los campeonatos continentales, programados entre septiembre y diciembre de 2026. Las competencias de África, Asia-Pacífico, Europa y América definirán a los equipos que avanzarán al Mundial de Lacrosse Sixes 2027.

En el Mundial competirán las 16 mejores selecciones varoniles y las 16 mejores femeniles. Estados Unidos tendrá un lugar asegurado como país anfitrión, siempre que sus equipos participen en el campeonato continental y en el Mundial.

Cuatro selecciones varoniles y cuatro femeniles conseguirán su clasificación directa a Los Ángeles 2028 durante el Mundial. El último boleto de cada rama se definirá a inicios de 2028, en un torneo de repechaje con los seis mejores equipos que no hayan obtenido su lugar de forma directa.

El torneo olímpico de lacrosse se disputará del 24 al 29 de julio de 2028 en el Exposition Park Stadium, cerca del centro de Los Ángeles.

Cómo se juega el Lacrosse Sixes

Así se juega el Lacrosse Sixes. (REUTERS/Lisi Niesner)
Así se juega el Lacrosse Sixes. (REUTERS/Lisi Niesner)

El lacrosse sixes es una versión rápida y sencilla de entender del lacrosse tradicional. Dos equipos intentan anotar en la portería rival al lanzar una pelota pequeña con ayuda de un bastón que tiene una red en la punta.

Cada equipo juega con seis personas en la cancha: cinco jugadores y un portero. La dinámica se parece a una mezcla de futbol, basquetbol y hockey, porque los equipos atacan y defienden de forma constante, con cambios rápidos de un lado a otro.

Los partidos tienen un ritmo alto. Cada ofensiva cuenta con 30 segundos para intentar un tiro, por lo que no hay demasiado tiempo para mantener la pelota sin atacar. Después de cada gol, el equipo que recibió la anotación obtiene la posesión y reinicia el juego.

A diferencia de otras modalidades, los jugadores no tienen tareas tan rígidas. Todos pueden atacar, recuperar la pelota y defender, lo que provoca que el juego sea más abierto y que existan más oportunidades de gol.

El lacrosse sixes se juega en una cancha más pequeña y los partidos duran alrededor de 45 minutos. Esta modalidad debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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