México

Abelito estrena canción “Adrenalina” en medio del escándalo por su fiesta de cumpleaños

El personaje de redes sociales lanzó una canción de género urbano junto a MILO MAE mientras enfrentaba diversos cuestionamientos por los pleitos registrados durante el festejo de sus 27 años

El Abelito/Facebook

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El influencer mexicano El Abelito lanzó su nuevo sencillo de reguetón “Adrenalina” junto al artista MILO MAE, disponible desde el 18 de septiembre de 2026 en plataformas digitales. El estreno llega apenas unos días después de que su fiesta de cumpleaños número 27 quedara marcada por señalamientos de acoso y un enfrentamiento físico entre otros influencers invitados.

La coincidencia entre el lanzamiento musical y la controversia personal expuso a Abelito a una doble atención mediática: por un lado, la promoción de su nuevo proyecto artístico; por otro, la necesidad de responder públicamente a los cuestionamientos surgidos durante su celebración.

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Un hombre de baja estatura con gorra, gafas de sol y ropa negra posa sobre una estructura roja frente a taxis y pantallas en Times Square.
El influyente de redes sociales Hasbulla Magomedov realiza un gesto de aprobación sobre una estructura en Times Square, en la ciudad de Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae/Captura de pantalla)

Un estreno musical en medio de la tormenta

“Adrenalina” se sumó al catálogo de Abel Sáenz, nombre real del influencer conocido como El Abelito, como parte de su incursión en el género urbano. El sencillo, catalogado como contenido explícito, quedó disponible en servicios como Amazon Music bajo la colaboración con MILO MAE.

El lanzamiento se produjo días antes de que la fiesta de cumpleaños de Abelito, celebrada el domingo 27 de septiembre, se convirtiera en el centro de la conversación en redes sociales por motivos ajenos a la música.

La incursión de Abelito en el reguetón

Con “Adrenalina”, el influencer sumó una nueva colaboración a su discografía junto a MILO MAE, consolidando su presencia dentro del género del reguetón como una faceta adicional a su trabajo como creador de contenido. (Instagram)
Con “Adrenalina”, el influencer sumó una nueva colaboración a su discografía junto a MILO MAE, consolidando su presencia dentro del género del reguetón como una faceta adicional a su trabajo como creador de contenido. (Instagram)

Abel Sáenz, conocido en redes como El Abelito, construyó su carrera principalmente como creador de contenido antes de sumarse a la escena musical urbana. Su catálogo como artista incluye, además de “Adrenalina”, el sencillo “La X6”, disponible también en plataformas digitales.

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Con “Adrenalina”, el influencer sumó una nueva colaboración a su discografía junto a MILO MAE, consolidando su presencia dentro del género del reguetón como una faceta adicional a su trabajo como creador de contenido.

La fiesta que se convirtió en escándalo

El festejo se realizó en el club nocturno El Palomazo, donde Abelito decidió mantener la invitación abierta para amigos, familiares, seguidores y otras personas cercanas a su carrera. De acuerdo con versiones publicadas sobre el caso, el creador de contenido español Naim Darrechi y el modelo Agustín Fernández no habrían sido invitados directamente por el cumpleañero.

La celebración del cumpleaños 27 de Abelito terminó opacada por dos episodios que generaron indignación en redes: un acercamiento considerado inapropiado entre Darrechi y la madre del influencer, y un forcejeo físico entre Darrechi y otro asistente. Ambos hechos desplazaron la atención del festejo hacia la polémica.

Ante el empañamiento de su celebración, Abelito lamentó que la noche terminara convertida en el escenario de un pleito físico y verbal, y dejó entrever que el creador de contenido español no formaba parte de su lista original de invitados.

El acercamiento de Naim Darrechi con la madre de Abelito

El primer foco de controversia surgió a partir de videos grabados durante el evento, en los que Darrechi aparece bailando “muy pegado” con la madre de Abelito. Según comentarios de usuarios en redes sociales, ella no parecía disfrutar la cercanía durante la escena.

Las imágenes provocaron un intenso debate entre los seguidores del influencer mexicano, quienes calificaron el comportamiento como inapropiado e incluso utilizaron el término “presunto acoso” para describir lo ocurrido. Sin embargo, hasta el momento no existe una declaración pública de la madre de Abelito en la que ella asegure haberse sentido acosada.

Por esa razón, el señalamiento permanece como una acusación surgida exclusivamente a partir de las imágenes difundidas y los comentarios generados en redes sociales, sin una confirmación directa de la persona involucrada.

Forcejeo entre Darrechi y Aarón Mercury

Aarón Mercury
Testigos grabaron el momento exacto en que la discusión estalló frente a otros exparticipantes de La Casa de los Famosos México reunidos en la celebración del influencer. (Captura de pantalla IG)

La fiesta registró un segundo momento de tensión cuando Darrechi y el influencer Aarón Mercury protagonizaron un enfrentamiento verbal que derivó en un forcejeo frente a varios invitados. Las grabaciones difundidas muestran el momento en que ambos debieron ser separados por otros asistentes del evento, entre ellos Aldo de Nigris.

El episodio se sumó al acercamiento cuestionado con la madre de Abelito y consolidó la percepción de que la noche había escapado al control de los organizadores. Los dos hechos, ocurridos en un lapso corto de tiempo, alimentaron la ola de críticas que circuló en redes sociales durante los días posteriores al festejo.

La respuesta de Abelito en redes sociales

Naim Darrechi
El influencer también explicó que había dejado abierta la invitación a su fiesta como una forma de agradecer el apoyo recibido durante su carrera, y no para que otras personas buscaran protagonismo a costa del festejo. Con ese mensaje, Abelito buscó deslindar a su familia y a su círculo cercano de los incidentes ocurridos durante la noche. (Captura de pantalla @naimdarrechi / CUARTOSCURO)

Después de que las imágenes comenzaran a difundirse, Abelito utilizó sus historias de Instagram para fijar su postura. Sin mencionar directamente a Darrechi, escribió: “No apruebo el tipo de situaciones donde le falten el respeto a mis amigos y mi familia”.

El influencer también explicó que había dejado abierta la invitación a su fiesta como una forma de agradecer el apoyo recibido durante su carrera, y no para que otras personas buscaran protagonismo a costa del festejo. Con ese mensaje, Abelito buscó deslindar a su familia y a su círculo cercano de los incidentes ocurridos durante la noche.

En otro fragmento de su comunicado, Abelito expresó: “Gracias a Dios no actué como me hubiera gustado haberlo hecho”, una frase que dejó entrever el nivel de molestia que le provocaron los acontecimientos registrados durante su celebración.

El influencer reconoció además que su equipo intervino para mantener la situación bajo control y evitar que el conflicto escalara dentro del lugar. Cerró su mensaje con una advertencia sobre el manejo del incidente: “Creo mi equipo se portó tranquilo ante ese nivel de situación, más no sé si en la vida siempre les toque la misma suerte”, puntualizó.

El comunicado fue compartido en diversas plataformas por usuarios que mostraron su respaldo al influencer mexicano, mientras la controversia continuaba propagándose entre los seguidores de los distintos creadores de contenido involucrados en el episodio.

Otra polémica de la noche

Tania Nicole en la fiesta del Abelito (Instagram/@tania.nicolemuychavez)
Tania Nicole en la fiesta del Abelito (Instagram/@tania.nicolemuychavez)

Además de los incidentes con Darrechi, la fiesta de Abelito sumó un tercer punto de controversia relacionado con Tania Nicole Chávez, actriz de Televisa de 14 años y amiga cercana de Mateo Reina, hijo de la conductora Galilea Montijo. La mención de esta situación se sumó al conjunto de temas que rodearon la celebración y que mantuvieron activa la conversación en redes sociales durante los días posteriores al 27 de septiembre.

La acumulación de episodios convirtió al cumpleaños número 27 de Abelito en un tema de conversación que trascendió el ámbito de la celebración privada, en un contexto donde el influencer buscaba además posicionar su nuevo sencillo “Adrenalina” dentro de la escena musical urbana.

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