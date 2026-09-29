Óscar de la Hoya imagina cómo habría sido una pelea contra Canelo Álvarez: “Fácil de descifrar”

Óscar de la Hoya y Canelo han sido dos de los personajes más destacados del boxeo en los últimos años (Crédito: REUTERS)

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Óscar de la Hoya y Canelo han sido dos de los personajes más destacados del boxeo en los últimos años, y aunque nunca se enfrentaron arriba del cuadrilátero, el promotor de Golden Boy imaginó cómo habría sido enfrentar a Saúl Álvarez.

Durante una emisión del canal de YouTube de Carl Froc, De la Hoya sostuvo que, en un combate hipotético contra Álvarez, habría tenido una ventaja clara por estilo y experiencia.

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El exboxeador cuestionó la postura de Canelo, a quien describió con los pies “muy plantados”. Con ello se refirió a una guardia menos móvil, que, según su análisis, habría facilitado anticipar sus movimientos y encontrar espacios para atacarlo.

Los fanáticos del pugilista mexicano no tardaron en responder en redes sociales, defendiendo a Álvarez y acusando a De la Hoya de utilizar las controversias para mantenerse relevante. (Ilustración: Jovani Pérez)

Durante la misma charla, el Golden Boy no aseguró que hubiera noqueado al mexicano. Reconoció que Canelo tiene una “buena quijada”. Aun así, afirmó que lo habría superado de forma amplia durante la pelea.

“Eso habría sido pan comido. Lo que le habría hecho a Canelo ni siquiera es gracioso. Su postura con los pies tan plantados habría sido muy fácil de descifrar. ¿Lo habría noqueado? No lo sé, porque tiene una buena quijada. Pero, ¿lo habría superado ampliamente? Sí. Solo hay que ver lo que Mayweather hizo con él. Nuestra era simplemente era diferente”

La rivalidad entre Óscar de la Hoya y Canelo

La ruptura entre Saúl “Canelo” Álvarez y Óscar de la Hoya comenzó en 2020, cuando el boxeador mexicano rompió su vínculo con Golden Boy Promotions. El conflicto llegó a tribunales después de que Álvarez acusó incumplimientos relacionados con su calendario de peleas y la elección de rivales.

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Canelo exigió al menos 280,000,000 de dólares a Golden Boy Promotions y a DAZN. Tras la disputa legal, el tapatío tomó control de su carrera y negoció sus peleas sin una promotora fija, mientras De la Hoya perdió a la principal figura de su empresa.

La separación también derivó en una serie de cruces públicos. De la Hoya cuestionó algunas decisiones deportivas de Álvarez y comparó sus peleas con las de otros boxeadores, entre ellos Terence Crawford. Canelo respondió que su exrepresentante buscaba mantenerse ligado a su nombre.

La confrontación escaló en mayo de 2024, durante la conferencia previa a la pelea entre Canelo y Jaime Munguía. De la Hoya sostuvo que impulsó la carrera del mexicano hacia el reconocimiento internacional. Álvarez lo acusó de lucrar con su imagen y de intentar quitarle dinero.

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En todo momento, el Canelo Álvarez ignoró a Del Hoya mientras hablaba por el microfono. (X / @DAZNBoxing)

Canelo enfocado en ser campeón del mundo nuevamente antes del retiro

Por su parte, Canelo Álvarez mantiene su preparación para enfrentar a Christian Mbilli el próximo 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, por el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El tapatío instaló su campamento en Europa para aclimatarse y evitar inconvenientes con el huso horario, un factor que, según reconoció, le afectó durante su pelea ante Scull, también disputada en territorio saudí.

Fotos: Archivo Infobae // Instagram @canelo

El duelo ante el francés Christian Mbilli plantea un nuevo desafío para Canelo Álvarez, tanto por el cinturón que estará en disputa como por su intención de resarcirse tras perder el campeonato indiscutido frente a Terence Crawford el año pasado. El jalisciense atravesó un 2025 adverso: cedió todos sus títulos y fue operado del codo, una intervención que aplazó hasta mayo su vuelta al ring.

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