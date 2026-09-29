EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

(Crédito: Departamento del Tesoro de Estados Unidos)

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Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 empresas que vincula con el Cártel de Sinaloa, entre ellas Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, y Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

Las medidas también alcanzaron a integrantes de las estructuras de Los Mayos en Tijuana y Mexicali, presuntos operadores financieros y exfuncionarios mexicanos. El Departamento del Tesoro señaló a Carlos Torres como un operador político relacionado con el grupo criminal y sostuvo que utilizó su influencia para facilitar sus actividades en Baja California.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a casi 50 personas y empresas en esta nueva acción contra las estructuras del Cártel de Sinaloa. Entre los sancionados están líderes y facilitadores del grupo, operadores de células en Tijuana, personas señaladas por lavado de dinero y funcionarios o exfuncionarios a quienes el Tesoro atribuye vínculos con la organización.

Según la dependencia estadounidense, desde principios de 2025 ha realizado más de 30 acciones de este tipo contra más de 400 personas y entidades, como parte de una estrategia para afectar las redes financieras y logísticas del narcotráfico.

“Mayito Flaco” asumió el liderazgo de Los Mayos tras la captura de “El Mayo”

Ismael Zambada Sicairos, conocido como “Mayito Flaco”, fue incluido entre los principales objetivos de la nueva ronda de sanciones. El Tesoro lo identifica como líder de Los Mayos, una de las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa junto con Los Chapitos.

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La dependencia estadounidense señala que la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024 desencadenó una disputa interna entre ambas facciones. De acuerdo con el documento, la confrontación ha provocado violencia en Sinaloa y otros estados mexicanos y mantiene a Los Mayos y Los Chapitos en un enfrentamiento prolongado.

El Tesoro sostiene que Zambada Sicairos asumió el liderazgo de Los Mayos después de la detención de su padre. También señala que nació en Anaheim, California, en 1982, tiene nacionalidad mexicana y estadounidense y fue acusado en Estados Unidos desde 2014 por delitos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero.

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Entre las personas sancionadas de su círculo cercano aparecen Hildegardo Gastelum García, “Aldo”, a quien Washington identifica como asesor y traficante de drogas; Jorge Luis Mendoza Uriarte, “Güero Chompas”, señalado como jefe de seguridad de Los Mayos, y su hermano Francisco Mendoza Uriarte.

También fue sancionado Lorenzo Castillo Maldonado, a quien el Tesoro identifica como colaborador de “Güero Chompas” y encargado de proteger a “Mayito Flaco”. La dependencia estadounidense sostiene que Castillo utilizó una red criminal para actividades relacionadas con sicarios, drogas y lavado de dinero.

Los Mayos mantienen estructuras en Tijuana y Mexicali

La nueva lista de sanciones incluye a integrantes de las estructuras que el Tesoro atribuye a Los Mayos en Baja California. La dependencia estadounidense señala que Tijuana y Mexicali forman parte de rutas importantes para las operaciones de esta facción hacia la frontera con Estados Unidos.

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En Tijuana fueron sancionados los hermanos Alfonso Arzate García, “Aquiles”, y René Arzate García, “La Rana”, a quienes Washington identifica como responsables del control de la plaza desde hace aproximadamente una década.

El Tesoro sostiene que ambos utilizaron violencia, alianzas y vínculos con actores políticos y policiales para mantener su estructura en la ciudad. También recuerda que fueron acusados en Estados Unidos por tráfico de drogas y lavado de dinero y que “La Rana” enfrenta además una acusación por narcoterrorismo.

La OFAC también sancionó a Pedro Humberto Martínez Rodríguez, “Gordo Flubber”; Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio, “El Cabezón”, y Franklin Ernesto Huezo Hernández, “El Ranchero”. Según el Tesoro, estos hombres forman parte de la estructura de “La Rana” y están relacionados con actividades violentas y con la producción y traslado de fentanilo desde Tijuana hacia Estados Unidos.

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En la misma operación fue incluida Ilia Elizabeth Felix Rivera, pareja de “Gordo Flubber”, a quien el Tesoro identifica como facilitadora financiera. Washington sostiene que una casa de cambio vinculada con ella recibió grandes cantidades de dinero procedente del narcotráfico y realizó operaciones para trasladar los recursos hacia México.

El Tesoro señala a exfuncionarios y al exesposo de Marina del Pilar

En Mexicali, la OFAC señaló a Juan José Ponce Félix, conocido como “El Ruso”, como dirigente de Los Rusos, una facción de Los Mayos que, según el documento, controla la plaza en esa ciudad.

Dentro de esa estructura, el Departamento del Tesoro incluyó a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, y a su hermano Luis Alfonso Torres. La dependencia estadounidense describió a Carlos Torres como un operador político relacionado con el Cártel de Sinaloa y afirmó que mantenía una alianza con “El Ruso”.

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Según el Tesoro, Carlos Torres utilizó su influencia política para facilitar actividades del grupo criminal y proteger sus operaciones de posibles intervenciones en Baja California. La dependencia añadió que el Departamento de Estado le revocó la visa estadounidense en mayo de 2025 debido a su presunta afiliación con el Cártel de Sinaloa y su trabajo para la organización.

El exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, también fue incluido en las sanciones. Washington sostiene que Mendívil tenía una alianza con “El Ruso” y que recibió sobornos a cambio de permitir que el grupo criminal ejerciera control sobre la Policía Municipal para facilitar actividades de narcotráfico y operaciones de represión.

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El documento también afirma que Carlos Torres habría recibido pagos mensuales de Mendívil, mientras que Luis Torres habría recibido sobornos y utilizado empresas y campañas políticas para lavar recursos ilícitos. Estos señalamientos forman parte de los motivos expuestos por el Tesoro para imponer las sanciones.

La lista incluye además a Rafael Buenrostro Martín, exfuncionario mexicano que trabajó como agente aduanal en Chihuahua y posteriormente como asesor legislativo en Baja California. El Tesoro lo relaciona con el dirigente sinaloense José Ángel Rivera Zazueta y sostiene que proporcionó favores e influencia política a cambio de sobornos.

Otro de los sancionados es Diosvany Samuel Chapotin Villalba, a quien Estados Unidos identifica como operador de cocaína, metanfetamina y otras drogas, además de señalarlo como lavador de dinero. El Tesoro afirma que utilizó cuentas bancarias comerciales estadounidenses y criptomonedas para mover recursos ilícitos hacia México.

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También fueron sancionadas empresas en Baja California

La medida alcanzó a varias empresas que, según la OFAC, están vinculadas con las personas señaladas. Entre ellas aparecen Vida Orgánica Tijuana, Edifika Desarrollos Baja, The Woods Bar, Raes Restaurante y Distribuidora y Comercializadora ATAF, esta última identificada por el Tesoro como propiedad o bajo control de Luis Torres.

También fueron incluidas Grupo Gasolinero Nueva Esperanza, vinculada por Washington con Pedro Mendívil, y Publicidad E Imagen Integral ENLA-C, relacionada con Rafael Buenrostro.

Las sanciones implican el bloqueo de los bienes y participaciones que las personas y empresas designadas tengan en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses. Las operaciones de personas estadounidenses con los sancionados quedan prohibidas salvo que exista una autorización o excepción de la OFAC.

El Tesoro también advirtió que las instituciones financieras extranjeras que faciliten determinadas operaciones con las personas sancionadas pueden quedar expuestas a sanciones estadounidenses.