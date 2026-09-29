Llamadas a una funeraria, celulares de los normalistas y un niño: así surgieron las nuevas líneas de investigación del caso Ayotzinapa

La presidenta Claudia Sheinbaum recordó el reporte mostrado por la FGR el pasado lunes, con actualizaciones de las investigaciones en torno al caso Ayotzinapa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Félix Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer, este martes, detalles sobre las nuevas líneas de investigación relacionadas sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, hecho ocurrido hace 12 años.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada desde Palacio Nacional, Medina Padilla explicó que cuando se hizo el nuevo análisis con la metodología, elementos técnicos y científicos que ha usado la propia Fiscalía General de la República (FGR), se reanalizan llamadas telefónicas que se realizaron en Iguala, durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, y se detectó que 17 personas habían tenido comunicación entre ellas.

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“Se fueron detectando núcleos de llamadas y se observó cómo integrantes de la delincuencia organizada que habían sido señalados de participar en la desaparición de los estudiantes, tuvieron comunicación con otras personas, entre ellos, por ejemplo, los dueños de la funeraria y concesionarios del SEMEFO, y estos a su vez con otras personas que trabajaban en el sector salud de Iguala”.

Dijo que esto permitió desarrollar la primera línea de investigación. Señaló que lo que la Fiscalía está haciendo es profundizar las cuatro líneas de investigación que se anunciaron ayer y seguir revisando a cada una de las 17 personas que no habían sido detectadas y que no habían declarado ni habían sido testigos y que no se tenía ninguna información al respecto.

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“Esto nos ha llevado a hallazgos interesantes como el de la funeraria (...) a patir del reanalizis de decenas de miles de llamadas, se detectan estas comunicaciones, y al observar que integrantes de la delincuencia hablan con los dueños de una funeraria, y a su vez con personal médico, se profundiza y nos percatamos después que estas personas, los dueños de la funeraria, en particular los padres de familia y su hijo, administraban también, eran, no solamente los dueños de la funeraria sino que tenían la concesión del SEMEFO”.

El Félix subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración en Palacio Nacional, se presentó este martes a la conferencia de prensa matutina. (Gobierno de México)

Dijo que estas personas, se supo después por medio de las investigaciones, tenían decisiones en el panteón municipal. Recordó que esto fue informado el pasado lunes por la FGR, en la presentación del avance de las investigaciones. Esto habría detonado que se solicitara una órden de cateo y un aseguramiento de estos inmuebles y los hallazgos fueron diversos.

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“Primero se encontraron objetos como arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, papelería oficial firmada en blanco, es decir, certificados de defunción o que establecen las causas de defunción firmados en blanco, es decir, que se puede poner cualquier nombre o cualquier descripción de la persona que es presentada, y además autorizaciones de traslado para otros municipios, también firmadas en blanco, cosa que evidencía, no solamente la conducta de los dueños de la funeraria, sino de otros servidores públicos del sector salud de Iguala, como quien firma los certificados, los médicos legistas, como los conocemos, y algunas otras personas”.

Aseguró que se revisa una red criminal que operaba en ese SEMEFO y en la funeraria. “Las personas que recibían un cuerpo para certificar sus causas de muerte, eran las mismas que después tenían las facultades para incinerarlas o no, sepultarlas y/o trasladarlas a otro lugar”.

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Aseguró que se encontraron cientos de fragmentos óseos que se revisan en compañía del equipo argentino de antropología forense que los padres de los normalistas solicitaron que interviniera, y esos restos no han dado ningún positivo con los estudiantes, pero se siguen revisando y de ahí se han desprendido algunas otras acciones. El funcionario señaló que se encontró un horno crematorio clandestino, y se analiza también un colchón que contenía muchos fragmentos óseos, piezas dentales, entre otros restos.

“En los centros de resguardo se encontraron cuerpos desde 2014, o fragmentos de cuerpos que se encontraban ahí, y esto, pues ha evidenciado una serie de irregularidades del SEMEFO, de la Funeraria, pero sobre todo, una vinculación entre estas personas con integrantes de la delincuencia organizada, que hay que decir, fueron señalados de haber participado en la desaparición de los estudiantes”, concluyó.

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Sheinbaum destaca nuevas líneas de investigación durante su administración

Sheinbaum calificó de "muy relevante" el nuevo informe de la Fiscalía. | Presidencia

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre el informe presentado ayer sobre el tema, el cual calificó de “muy relevante”.

Sheinbaum dijo que se sigue investigando y no está cerrada ni se cerrará la investigación hasta que no se encuentre la verdad, se haga justicia y se encuentre a los estudiantes de Ayotzinapa.

La mandataria nacional recordó los avances en el caso desde que inició su administración. “Se encontró que esa noche y esa madrugada del 26 de septiembre del 2014 al 27 de septiembre de 2014, hubo una serie de llamadas telefónicas que no habían sido analizadas a su profundidad”.

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Dijo que personas que se encuentran detenidas por su participación en el crimen se comunicaron esa noche con una funeraria y con un médico o nutriólogo. “Si son varias llamadas de personas, esa noche y esa madrugada que se comunican con un médico y con una funeraria, pues es relevante a la investigación. ¿Qué hace la Fiscalía? Pues tiene que tener todas las pruebas para poder detener a los responsables, porque no es trivial nadamás la llamada telefónica, increíble, no es suficiente prueba la llamada telefónica para poder detener a las personas que llamaron por teléfono esa noche, se tienen que encontrar otras pruebas”.

Recalcó que se hizo un cateo y se encontró que la funeraria es irregular, y que los dueños de la funeraria están vinculados con la delincuencia organizada desde antes, por lo que esa es una línea de investigación que continúa.

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Ayotzinapa: nuevas líneas de investigación, 12 años después Detalles presentados por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y la presidenta Claudia Sheinbaum 17 Personas con comunicación esa noche 30 Nuevos detenidos 100+ Fragmentos óseos hallados 2014 Año de las llamadas reanalizadas Las cinco líneas de investigación Hallazgos en el cateo a la funeraria y el SEMEFO de Iguala Cronología de la investigación Fuente: conferencia matutina, Félix Arturo Medina Padilla y Claudia Sheinbaum Pardo

“Toda la familia de la funeraria está detenida, y el médico está detenido, y siguen las investigaciones de quién dio esas autorizaciones de funerarias y un SEMEFO que actuaban con completa irregularidad, absoluta irregularidad, tanto que, incluso, había, en el propio lugar, sin determinar, restos de personas”.

Sheinbaum dijo que otra línea de investigación son los teléfonos celulares de los estudiantes desaparecidos que fueron utilizados días después del hecho.

Señaló que con el IMEI de los celulares se supo que al teléfono se le colocó otro chip. Esto lleva a dos líneas: una persona que está detenida porque uso un teléfono de uno de los jóvenes desaparecidos luego de su desaparición y otro, que es un teléfono que apareció en el juzgado de Las Barandillas.

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Dijo que en Estados Unidos se usó a la periodista Anabel Hernández para decir que los estudiantes no estuvieron en Las Barandillas, cuando hay pruebas científicas de la Fiscalía que señalan que si estuvieron en ese lugar.

La tercera línea de investigación que mencionó, es el video del Palacio de Justicia de Iguala, donde, dijo, se ve que uno de los autobuses de los jóvenes llegó al ese lugar, en el que había una cámara, y dónde se vio lo que ocurrió en ese momento.

Derivado de esto, se detuvo a la que fue Presidenta del Tribunal Superior de Justicia en esa época y a otra persona, y de ahí salió la otra línea de investigación, de que Ángel N ordenó la desaparición de todas las pruebas.

La otra, mencionó, es la de un hombre que en el 2014 era un niño y que pertenecía a uno de los grupos delincuenciales y que no se había querido localizar. “El fiscal lo localiza y lo detiene, es otra línea”, señaló.

Hasta el momento, recordó Sheinbaum, hay personas detenidas de la delincuencia organizada, policías municipales de cuatro municipios que presuntamente participaron, elementos militares, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, y ahora 30 nuevos detenidos por estas nuevas líneas de investigación.