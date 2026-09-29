Ex esposo de Marina del Pilar protege al Ruso, operador del Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa en Mexicali, acusa EEUU

Marina del Pilar y Carlos Torres Baja California (especial)

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Carlos Torres, ex esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente tener vínculos con La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa.

Por medio de un comunicado, el Departamento del Tesoro informó que las sanciones alcanzan a 21 personas que actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa.

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En el comunicado, también se señala al hermano de Carlos Torres, Luis Alfonso Torres Torres. De acuerdo con la información proporcionada, Carlos Torres es un operador político vinculado al Cártel que mantiene una alianza con El Ruso, y utiliza su influencia política para facilitar las actividades del cártel y proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención del Gobierno y las fuerzas del orden en Baja California.

Hay que recordar que en mayi de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos le revocó la visa debido a su afiliación al cártel y su trabajo para el mismo.

También se señala a Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, quien, se acusó, también tiene una alianza con El Ruso.

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“Mendivil recibió sobornos de El Ruso a cambio del control del Cártel de Sinaloa sobre la policía municipal de Mexicali para facilitar el narcotráfico y llevar a cabo operaciones de represión del cártel. Según informes, Carlos Torres también recibió pagos mensuales de Mendivil para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en el estado. Luis Torres fue el responsable de recibir estos sobornos y blanquear los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas”, se lee en el comunicado.

“Carlos Torres, Luis Torres, Mendivil, Buenrostro y Chapotin están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del Cártel de Sinaloa. Asimismo, Carlos Torres, Luis Torres, Mendivil, Buenrostro y Chapotin están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios al Cártel de Sinaloa”, se señala.

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Cabe destacar que este martes se informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a casi 50 personas que actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa. Entre las 21 personas y 25 entidades designadas se encuentran el líder de la facción de La Mayiza, Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada, detenido actualmente en Estados Unidos, así como miembros de su círculo más íntimo, y los líderes de células con base en Tijuana, lavadores de dinero y políticos corruptos que, según la información, “permiten que el Cártel de Sinaloa opere con impunidad a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México”.

¿Quién es<b> </b>Carlos Alberto Torres Torres, ex esposo de Marina del Pilar?

Hace casi un año, en octubre de 2025, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, dio a conocer que está en proceso de divorcio de su entonces esposo, Carlos Torres Torres, quien tuvo el puesto de su Coordinador de Proyectos Estratégicos de su estado.

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La ruptura se dio unos meses después que se diera a conocer que a Torres Torres le había sido cancelada la visa para ingresar a Estados Unidos, hecho que provocó la desaparición del hombre de la vida pública al lado de su esposa.

“Estamos en proceso de divorcio, yo respeto mucho a Carlos, es un gran hombre, un gran papá y lo estamos haciendo con mucho cariño y con mucho respeto”, señaló la gobernadora en alguna conferencia matutina.

La pareja se casó el 20 de septiembre de 2019 en el Jardín Pakal, en el Centro Cívico de Mexicali.

Carlos Alberto Torres Torres nació el 18 de noviembre de 1975, por lo que actualmente cuenta con 50 años de edad.

Es abogado y político mexicano militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aunque anteriormente fue miembro del Partido Acción Nacional (PAN), hasta el 2019, cuando fue expulsado.

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En el PAN fue representante como diputado federal plurinominal del Congreso de la Unión de 2006 a 2009 y diputado local del Congreso de Baja California de 2016 a 2019.

Es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California y tiene una maestría en Acción Política y Participación Ciudadana en Madrid, España.

Fue secretario de Acción Juvenil del PAN en Baja California, de 1996 al 2000 y de 2001 a 2004 Secretario Nacional de Acción Juvenil. El último año de su periodo, de 2003 a 2004, fue presidente de Juventud Demócrata Cristina de América Latina, organismo juvenil perteneciente la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).

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En octubre del 2024 fue nombrado Coordinador de Proyectos Estratégicos de Baja California, cargo honorífico que no goza de un sueldo.

En 2025 se dio a conocer que a Torres Torres informó haber recibido la notificación de cancelación de visa de parte de gobierno estadounidense, quien le revocó su visa para ingresar de manera legal a EEUU.