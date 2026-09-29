México

Ex esposo de Marina del Pilar protege al Ruso, operador del Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa en Mexicali, acusa EEUU

El Departamento del Tesoro de EEUU sancionó a Carlos Torres, ex esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar

Marina del Pilar y Carlos Torres Baja California
Marina del Pilar y Carlos Torres Baja California (especial)
Guardar

Carlos Torres, ex esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente tener vínculos con La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa.

Por medio de un comunicado, el Departamento del Tesoro informó que las sanciones alcanzan a 21 personas que actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa.

PUBLICIDAD

En el comunicado, también se señala al hermano de Carlos Torres, Luis Alfonso Torres Torres. De acuerdo con la información proporcionada, Carlos Torres es un operador político vinculado al Cártel que mantiene una alianza con El Ruso, y utiliza su influencia política para facilitar las actividades del cártel y proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención del Gobierno y las fuerzas del orden en Baja California.

Hay que recordar que en mayi de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos le revocó la visa debido a su afiliación al cártel y su trabajo para el mismo.

También se señala a Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, quien, se acusó, también tiene una alianza con El Ruso.

PUBLICIDAD

“Mendivil recibió sobornos de El Ruso a cambio del control del Cártel de Sinaloa sobre la policía municipal de Mexicali para facilitar el narcotráfico y llevar a cabo operaciones de represión del cártel. Según informes, Carlos Torres también recibió pagos mensuales de Mendivil para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con relativa impunidad en el estado. Luis Torres fue el responsable de recibir estos sobornos y blanquear los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas”, se lee en el comunicado.

“Carlos Torres, Luis Torres, Mendivil, Buenrostro y Chapotin están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber proporcionado, o intentado proporcionar, apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del Cártel de Sinaloa. Asimismo, Carlos Torres, Luis Torres, Mendivil, Buenrostro y Chapotin están siendo designados de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, enmendada, por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios al Cártel de Sinaloa”, se señala.

Cabe destacar que este martes se informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a casi 50 personas que actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa. Entre las 21 personas y 25 entidades designadas se encuentran el líder de la facción de La Mayiza, Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco, hijo de Ismael El Mayo Zambada, detenido actualmente en Estados Unidos, así como miembros de su círculo más íntimo, y los líderes de células con base en Tijuana, lavadores de dinero y políticos corruptos que, según la información, “permiten que el Cártel de Sinaloa opere con impunidad a pocos kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México”.

¿Quién es<b> </b>Carlos Alberto Torres Torres, ex esposo de Marina del Pilar?

Hace casi un año, en octubre de 2025, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, dio a conocer que está en proceso de divorcio de su entonces esposo, Carlos Torres Torres, quien tuvo el puesto de su Coordinador de Proyectos Estratégicos de su estado.

La ruptura se dio unos meses después que se diera a conocer que a Torres Torres le había sido cancelada la visa para ingresar a Estados Unidos, hecho que provocó la desaparición del hombre de la vida pública al lado de su esposa.

Estamos en proceso de divorcio, yo respeto mucho a Carlos, es un gran hombre, un gran papá y lo estamos haciendo con mucho cariño y con mucho respeto”, señaló la gobernadora en alguna conferencia matutina.

La pareja se casó el 20 de septiembre de 2019 en el Jardín Pakal, en el Centro Cívico de Mexicali.

Carlos Alberto Torres Torres nació el 18 de noviembre de 1975, por lo que actualmente cuenta con 50 años de edad.

Es abogado y político mexicano militante del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aunque anteriormente fue miembro del Partido Acción Nacional (PAN), hasta el 2019, cuando fue expulsado.

En el PAN fue representante como diputado federal plurinominal del Congreso de la Unión de 2006 a 2009 y diputado local del Congreso de Baja California de 2016 a 2019.

Es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California y tiene una maestría en Acción Política y Participación Ciudadana en Madrid, España.

Fue secretario de Acción Juvenil del PAN en Baja California, de 1996 al 2000 y de 2001 a 2004 Secretario Nacional de Acción Juvenil. El último año de su periodo, de 2003 a 2004, fue presidente de Juventud Demócrata Cristina de América Latina, organismo juvenil perteneciente la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).

En octubre del 2024 fue nombrado Coordinador de Proyectos Estratégicos de Baja California, cargo honorífico que no goza de un sueldo.

En 2025 se dio a conocer que a Torres Torres informó haber recibido la notificación de cancelación de visa de parte de gobierno estadounidense, quien le revocó su visa para ingresar de manera legal a EEUU.

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaLa MayizaCarlos TorresMarina del Pilarnarco en Méxiconarcotráfico en Méxicoúltima horamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

Washington también señaló a un exdirector de Seguridad Pública de Mexicali y a dos hermanos que, según el Tesoro, utilizaron sus vínculos políticos para favorecer las operaciones del grupo criminal en Baja California

EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

Gustavo Petro estará en la FIL Zócalo 2026: fecha y hora para asistir a su charla

El expresidente colombiano vuelve a pisar México semanas después de otra visita, durante la cual se reunió con Claudia Sheinbaum, además de ofrecer una plática en la UNAM

Gustavo Petro estará en la FIL Zócalo 2026: fecha y hora para asistir a su charla

México le gana demanda a empresa estadounidense que busca cobrar 600 mdp por parquímetros de la CDMX

La Secretaría de Economía informa que el órgano arbitral resolvió íntegramente a favor del Estado mexicano en la controversia iniciada en 2022

México le gana demanda a empresa estadounidense que busca cobrar 600 mdp por parquímetros de la CDMX

Abelito estrena canción “Adrenalina” en medio del escándalo por su fiesta de cumpleaños

El personaje de redes sociales lanzó una canción de género urbano junto a MILO MAE mientras enfrentaba diversos cuestionamientos por los pleitos registrados durante el festejo de sus 27 años

Abelito estrena canción “Adrenalina” en medio del escándalo por su fiesta de cumpleaños

Cómo preparar sopes con longaniza: receta mexicana para un antojo lleno de sabor

Una combinación de masa, frijoles, queso y un guiso tradicional que convierte cualquier comida en un festín casero

Cómo preparar sopes con longaniza: receta mexicana para un antojo lleno de sabor
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

Daño moral, no difamación: abogados explican las demandas de Ninel Conde y Paty Navidad contra Anabel Hernández

Cateo en Oaxaca destapa centro de distribución de drogas en la Sierra Sur: detienen a cinco y aseguran armas de alto poder

Llamadas a una funeraria, celulares de los normalistas y un niño: así surgieron las nuevas líneas de investigación del caso Ayotzinapa

Andy López Beltrán en la mira de EEUU: agencias analizan posibles acusaciones en su contra, destapa NYT

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar desmiente hospitalización y explica qué le pasó

Emiliano Aguilar desmiente hospitalización y explica qué le pasó

Rocío Banquells lanza inesperado elogio a Belinda y Danna tras las palabras de Yuri

Abelito estrena canción “Adrenalina” en medio del escándalo por su fiesta de cumpleaños

Protagonizó ‘Rojo Amanecer’ tras estar en Tlatelolco cuando ocurrió la matanza: así escapó con la sangre de su pareja

“No puedo hablar de eso”: Lola Cortés responde sobre el supuesto altercado de Mariana Treviño en Mentiras All Stars

DEPORTES

Las mujeres toman la Arena México: CMLL anuncia la primera eliminatoria por el Campeonato Universal de Amazonas 2026

Las mujeres toman la Arena México: CMLL anuncia la primera eliminatoria por el Campeonato Universal de Amazonas 2026

Filtran supuesto uniforme de México para el centenario de la FMF en 2027

Campeonato Panamericano Lacrosse 2026: qué necesita México para clasificar a los Juegos Olímpicos

América prepara una camiseta de lujo para su aniversario 110 y así sería el jersey conmemorativo | FOTOS

César Arturo Ramos respalda a Katia Itzel García tras críticas de Mohamed: “No me queda más que admirarla y seguirla apoyando”