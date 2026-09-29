Filtran supuesto uniforme de México para el centenario de la FMF en 2027

Filtran inédito uniforme de la Selección Mexicana conmemorativo al centenario de la FMF para 2027 (XFooty Headlines)

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La Selección de México prepara un uniforme conmemorativo para 2027, año en que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) cumplirá cien años de existencia.

Las imágenes difundidas por el sitio especializado Footy Headlines muestran una camiseta de color granate, una elección que se apartaría de las tonalidades habituales del equipo nacional.

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La Selección de México prepara un uniforme conmemorativo para 2027, año en que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) cumplirá un siglo de existencia (X@Footy_Headlines)

El posible diseño no utilizaría el blanco, el negro ni el tradicional verde que ha predominado en distintas etapas de la indumentaria azteca.

Según Footy Headlines, la prenda formaría parte de la conmemoración por los 100 años de la FMF. La filtración apareció en medio del enfrentamiento entre México y Perú.

Diseño inspirado en la camiseta que utilizó el seleccionado en 1927

El canal español Gol de Sergio elaboró una maqueta sobre cómo podría lucir la equipación conmemorativa de México para 2027. La propuesta toma como referencia los habituales diseños de aniversario de Adidas y la camiseta burdeos que utilizó el seleccionado mexicano en 1927.

El contenido no presenta una indumentaria oficial. Se trata de una recreación visual basada en las imágenes y antecedentes disponibles sobre una posible camiseta por el centenario de la Federación Mexicana de Futbol.

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La Selección de México prepara un uniforme conmemorativo para 2027, año en que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) cumplirá un siglo de existencia (X@Footy_Headlines)

La elección del tono burdeos coincide con la filtración divulgada por Footy Headlines, que anticipó un cambio respecto de los colores más frecuentes en los uniformes recientes del conjunto azteca.

Filtración en medio de la Fecha FIFA

La aparición de un posible nuevo uniforme se conoció mientras México prepara su duelo ante Perú.

El Tricolor volverá a vestir de verde para enfrentar a Perú este martes 29 de septiembre, en plena Fecha FIFA. El seleccionado azteca utilizará una camiseta que ya había llevado en tres partidos del último Mundial: frente a Sudáfrica, Ecuador e Inglaterra.

La Selección Mexicana tendrá su segundo partido amistoso de esta Fecha FIFA este martes cuando se mida ante Perú (REUTERS)

Rafael Márquez toma precauciones para enfrentar a Perú, en Nueva Jersey

El Tricolor llegará al compromiso después del empate 1 a 1 ante Colombia, disputado el sábado en el M&T Bank Stadium, en Baltimore, Maryland. En aquel encuentro, el equipo mexicano salió al campo con uniforme blanco. La figura fue Gilberto Mora, quien anotó su primer gol con la Selección Mayor.

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Dónde ver el México vs Perú y cuáles podrían ser las alineaciones

México enfrenta a Perú este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium, en su segundo amistoso de la Fecha FIFA bajo el mando de Rafael Márquez. El encuentro inicia a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, luego del empate 1-1 ante Colombia en Baltimore.

La transmisión estará disponible en televisión abierta por Canal 5 y TV Azteca, además de TUDN. El partido también podrá seguirse por las plataformas digitales de Claro Sports y Amazon Prime Video.

Néstor Lorenzo afirmó que la Selección Colombia mostró señales de futuro luego de empatar 1-1 frente a México en Baltimore - crédito FCF

La probable alineación de la Selección Mexicana contempla a Raúl Rangel en la portería; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en la línea defensiva. Erik Lira, Obed Vargas y Álvaro Fidalgo ocuparían el mediocampo.

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Roberto Alvarado y Hugo Camberos acompañarían a Armando González en el ataque del Tricolor. Perú formaría con Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés y Marcos López; Erick Noriega, André Carrillo, Yoshimar Yotún, Jesús Pretell, Jhonny Vidales y Adrián Ugarriza.