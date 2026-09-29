México Deportes

Filtran supuesto uniforme de México para el centenario de la FMF en 2027

La filtración apareció en medio del enfrentamiento entre México y Perú

Filtran inédito uniforme de la Selección Mexicana conmemorativo al centenario de la FMF para 2027 (XFooty Headlines)
Filtran inédito uniforme de la Selección Mexicana conmemorativo al centenario de la FMF para 2027 (XFooty Headlines)
Guardar

La Selección de México prepara un uniforme conmemorativo para 2027, año en que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) cumplirá cien años de existencia.

Las imágenes difundidas por el sitio especializado Footy Headlines muestran una camiseta de color granate, una elección que se apartaría de las tonalidades habituales del equipo nacional.

PUBLICIDAD

La Selección de México prepara un uniforme conmemorativo para 2027, año en que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) cumplirá un siglo de existencia (X@Footy_Headlines)
La Selección de México prepara un uniforme conmemorativo para 2027, año en que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) cumplirá un siglo de existencia (X@Footy_Headlines)

El posible diseño no utilizaría el blanco, el negro ni el tradicional verde que ha predominado en distintas etapas de la indumentaria azteca.

Según Footy Headlines, la prenda formaría parte de la conmemoración por los 100 años de la FMF. La filtración apareció en medio del enfrentamiento entre México y Perú.

Diseño inspirado en la camiseta que utilizó el seleccionado en 1927

El canal español Gol de Sergio elaboró una maqueta sobre cómo podría lucir la equipación conmemorativa de México para 2027. La propuesta toma como referencia los habituales diseños de aniversario de Adidas y la camiseta burdeos que utilizó el seleccionado mexicano en 1927.

El contenido no presenta una indumentaria oficial. Se trata de una recreación visual basada en las imágenes y antecedentes disponibles sobre una posible camiseta por el centenario de la Federación Mexicana de Futbol.

PUBLICIDAD

La Selección de México prepara un uniforme conmemorativo para 2027, año en que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) cumplirá un siglo de existencia (X@Footy_Headlines)
La Selección de México prepara un uniforme conmemorativo para 2027, año en que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) cumplirá un siglo de existencia (X@Footy_Headlines)

La elección del tono burdeos coincide con la filtración divulgada por Footy Headlines, que anticipó un cambio respecto de los colores más frecuentes en los uniformes recientes del conjunto azteca.

Filtración en medio de la Fecha FIFA

La aparición de un posible nuevo uniforme se conoció mientras México prepara su duelo ante Perú.

El Tricolor volverá a vestir de verde para enfrentar a Perú este martes 29 de septiembre, en plena Fecha FIFA. El seleccionado azteca utilizará una camiseta que ya había llevado en tres partidos del último Mundial: frente a Sudáfrica, Ecuador e Inglaterra.

La Selección Mexicana tendrá su segundo partido amistoso de esta Fecha FIFA este martes cuando se mida ante Perú (REUTERS)
La Selección Mexicana tendrá su segundo partido amistoso de esta Fecha FIFA este martes cuando se mida ante Perú (REUTERS)
Rafael Márquez toma precauciones para enfrentar a Perú, en Nueva Jersey
Rafael Márquez toma precauciones para enfrentar a Perú, en Nueva Jersey

El Tricolor llegará al compromiso después del empate 1 a 1 ante Colombia, disputado el sábado en el M&T Bank Stadium, en Baltimore, Maryland. En aquel encuentro, el equipo mexicano salió al campo con uniforme blanco. La figura fue Gilberto Mora, quien anotó su primer gol con la Selección Mayor.

Dónde ver el México vs Perú y cuáles podrían ser las alineaciones

México enfrenta a Perú este martes 29 de septiembre en el Sports Illustrated Stadium, en su segundo amistoso de la Fecha FIFA bajo el mando de Rafael Márquez. El encuentro inicia a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, luego del empate 1-1 ante Colombia en Baltimore.

La transmisión estará disponible en televisión abierta por Canal 5 y TV Azteca, además de TUDN. El partido también podrá seguirse por las plataformas digitales de Claro Sports y Amazon Prime Video.

Néstor Lorenzo afirmó que la Selección Colombia mostró señales de futuro luego de empatar 1-1 frente a México en Baltimore - crédito FCF
Néstor Lorenzo afirmó que la Selección Colombia mostró señales de futuro luego de empatar 1-1 frente a México en Baltimore - crédito FCF

La probable alineación de la Selección Mexicana contempla a Raúl Rangel en la portería; Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en la línea defensiva. Erik Lira, Obed Vargas y Álvaro Fidalgo ocuparían el mediocampo.

Roberto Alvarado y Hugo Camberos acompañarían a Armando González en el ataque del Tricolor. Perú formaría con Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés y Marcos López; Erick Noriega, André Carrillo, Yoshimar Yotún, Jesús Pretell, Jhonny Vidales y Adrián Ugarriza.

Temas Relacionados

Selección MexicanaSelección de Méxicouniformesfiltracionesmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México le gana demanda a empresa estadounidense que busca cobrar 600 mdp por parquímetros de la CDMX

La Secretaría de Economía informa que el órgano arbitral resolvió íntegramente a favor del Estado mexicano en la controversia iniciada en 2022

México le gana demanda a empresa estadounidense que busca cobrar 600 mdp por parquímetros de la CDMX

Abelito estrena canción “Adrenalina” en medio del escándalo por su fiesta de cumpleaños

El personaje de redes sociales lanzó una canción de género urbano junto a MILO MAE mientras enfrentaba diversos cuestionamientos por los pleitos registrados durante el festejo de sus 27 años

Abelito estrena canción “Adrenalina” en medio del escándalo por su fiesta de cumpleaños

Cómo preparar sopes con longaniza: receta mexicana para un antojo lleno de sabor

Una combinación de masa, frijoles, queso y un guiso tradicional que convierte cualquier comida en un festín casero

Cómo preparar sopes con longaniza: receta mexicana para un antojo lleno de sabor

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de septiembre? L1 del MB sin servicio en estación Villa Olímpica

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de septiembre? L1 del MB sin servicio en estación Villa Olímpica

Crema de cempasúchil con cubos de queso panela: la receta tradicional para iniciar octubre y la temporada spooky

El secreto está en retirar la base blanca de los pétalos, desinfectarlos de forma correcta y licuar hasta obtener una consistencia tersa

Crema de cempasúchil con cubos de queso panela: la receta tradicional para iniciar octubre y la temporada spooky
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ex esposo de Marina del Pilar protege al Ruso, operador del Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa en Mexicali, acusa EEUU

Ex esposo de Marina del Pilar protege al Ruso, operador del Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa en Mexicali, acusa EEUU

EEUU sanciona a 21 personas ligadas al Mayito Flaco del Cártel de Sinaloa

Daño moral, no difamación: abogados explican las demandas de Ninel Conde y Paty Navidad contra Anabel Hernández

Cateo en Oaxaca destapa centro de distribución de drogas en la Sierra Sur: detienen a cinco y aseguran armas de alto poder

Llamadas a una funeraria, celulares de los normalistas y un niño: así surgieron las nuevas líneas de investigación del caso Ayotzinapa

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar desmiente hospitalización y explica qué le pasó

Emiliano Aguilar desmiente hospitalización y explica qué le pasó

Rocío Banquells lanza inesperado elogio a Belinda y Danna tras las palabras de Yuri

Abelito estrena canción “Adrenalina” en medio del escándalo por su fiesta de cumpleaños

Protagonizó ‘Rojo Amanecer’ tras estar en Tlatelolco cuando ocurrió la matanza: así escapó con la sangre de su pareja

“No puedo hablar de eso”: Lola Cortés responde sobre el supuesto altercado de Mariana Treviño en Mentiras All Stars

DEPORTES

Selección Mexicana tendría uniforme especial para los 100 años de la FMF en 2027

Selección Mexicana tendría uniforme especial para los 100 años de la FMF en 2027

Campeonato Panamericano Lacrosse 2026: qué necesita México para clasificar a los Juegos Olímpicos

América prepara una camiseta de lujo para su aniversario 110 y así sería el jersey conmemorativo | FOTOS

César Arturo Ramos respalda a Katia Itzel García tras críticas de Mohamed: “No me queda más que admirarla y seguirla apoyando”

Óscar de la Hoya imagina cómo habría sido una pelea contra Canelo Álvarez: “Fácil de descifrar”