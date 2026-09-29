Emiliano Aguilar desmiente hospitalización y explica qué le pasó

Emiliano Aguilar - (Instagram)

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Emiliano Aguilar desmiente este 29 de septiembre que esté hospitalizado y asegura que atraviesa un ataque de pánico, luego de que circularan versiones sobre un presunto ingreso médico y de que modificara la visibilidad de sus redes sociales.

El cantante agradece los mensajes que recibe tras la difusión de un comunicado atribuido a su equipo de trabajo. El documento señalaba que suspendería de forma temporal sus presentaciones y campañas públicas por cuestiones “personales y hospitalarias”.

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“Muchísimas gracias a todas las personas que se preocuparon por mí”, expresa Emiliano Aguilar en un mensaje difundido en redes sociales, donde responde a las especulaciones sobre su estado de salud.

La versión inicial indicaba que el hijo mayor de Pepe Aguilar permanecía hospitalizado y que su estado era delicado a causa de episodios de ansiedad. La información también apuntaba a una pausa en su agenda profesional, sin precisar la duración ni los compromisos afectados.

Emiliano Aguilar asegura que no permanece en el hospital

El cantante explica que sí enfrenta un episodio de salud mental, pero descarta que se encuentre internado. En su mensaje reconoce que los ataques de pánico son una condición con la que ha tenido que lidiar anteriormente.

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Un día después de que la pelea en el Bélico Fest 2026 expusiera su calvicie, Emiliano Aguilar se rapó por completo y lo mostró en un video. El cantante ya piensa en el siguiente paso: un tatuaje en el cuero cabelludo. (Captura de pantalla @emiliano_aguilar.t)

“Me dio como un ataque de pánico. Ya les he dicho que a mí me dan ataques de pánico”, dice Emiliano Aguilar al referirse a lo que ocurre en las últimas horas.

Aguilar no detalla en qué momento comienza el malestar ni si recibe atención especializada. Tampoco informa si mantendrá o modificará los compromisos laborales que tenía previstos antes de la difusión de las versiones sobre una hospitalización.

El artista señala que atraviesa una etapa complicada y que busca mantenerse activo pese a lo ocurrido. “He estado lidiando con muchas cosas últimamente, pero aquí seguimos echándole ganas”, afirma.

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El cantante habla de lo que pasa tras los rumores sobre su salud

Emiliano Aguilar confirma que enfrenta “unas cosas”, aunque evita abundar en las circunstancias que rodean el ataque de pánico. Su declaración busca frenar la versión de que permanece en un hospital.

“Todo está bien. No estoy en el hospital”, sostiene el cantante. “Pero sí pasé por unas cosas”.

El comunicado previo tampoco identificaba el centro médico donde presuntamente se encontraba el cantante. Tampoco establecía una fecha para que retomara actividades públicas o presentaciones musicales.

(Captura de pantalla YouTube Emiliano Aguilar)

“Aquí andamos echándole ganas. Muchas gracias a todos que se preocuparon. Los quiero mucho”, agrega Emiliano Aguilar en su mensaje dirigido a sus seguidores.

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La versión sobre una hospitalización surge luego de días de exposición pública y comentarios en redes sociales. Infobae reporta que Aguilar enfrenta críticas y ataques digitales en fechas recientes, además de aparecer en encuentros con medios acompañado de su representante legal.

Emiliano Aguilar enfrenta días de exposición en redes sociales

El cantante también queda involucrado en una controversia pública con Gala Montes, quien hace declaraciones sobre su relación con él después de su salida de La Casa de los Famosos México 2026.

Montes sostiene en redes sociales que la relación termina después de un viaje a Los Ángeles. La actriz también señala que buscó a su expareja Icho Van, integrante de Jenny and the Mexicats, para trasladarse a Las Vegas.

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¿Emiliano Aguilar y Gala Montes estrenan romance? Polémicas fotos desatan furor en redes (Foto: Instagram)

Ante esas declaraciones, Emiliano Aguilar evita dar detalles sobre el conflicto. “La neta no voy a decir nada. Tengo muchas cosas que decir, pero no las voy a decir, carnal, por respeto a ella”.

Ahora, el músico centra su mensaje en responder a quienes preguntan por su salud. No informa si hará nuevos anuncios sobre sus presentaciones ni si volverá a hacer públicas sus cuentas en redes sociales.