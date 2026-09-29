“No puedo hablar de eso”: Lola Cortés responde sobre el supuesto altercado de Mariana Treviño en Mentiras All Stars

Lola Cortés, una de las críticas más importantes del proyecto, se mostró disgustada tras la expulsión de Eduardo. (Foto: La Academia)

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Lola Cortés también evitó responder cuando le preguntaron si había atravesado algún episodio fuerte vinculado con la controversia en torno a Mariana Treviño y Mentiras All Stars. La actriz no ofreció detalles y sostuvo su decisión de no referirse públicamente a lo sucedido.

Las consultas de parte de los medios de comunicación surgieron por las versiones sobre un supuesto altercado tras bambalinas durante la producción. Le plantearon directamente si podía hablar de “todo esto que está sucediendo alrededor de Mariana Treviño y de lo que sucede en Mentiras All Stars”.

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Cortés respondió de forma tajante: “Yo no puedo hablar”. Luego, ante la insistencia, reforzó su distancia: “No, please, no, no. De verdad, mm-mm, yo no puedo, no puedo”.

¿Qué se dice sobre Mariana Treviño y Mentiras All Stars?

La actriz Mariana Treviño confirmó su permanencia en la obra teatral Mentiras All Stars. (IG: oficial_mentiras)

La polémica surgió a partir de versiones difundidas en redes sociales sobre un supuesto incidente durante una función de Mentiras All Stars realizada el 19 de septiembre en California. Las publicaciones aseguraron que Mariana Treviño habría tenido un altercado con una integrante del equipo de vestuario.

Entre las versiones que circularon apareció la acusación de que la actriz habría golpeado a una vestuarista. Sin embargo, esa afirmación no ha sido confirmada públicamente por Treviño, la producción ni la persona señalada en los rumores. El material que comenzó a difundirse tampoco permite establecer por sí mismo que haya ocurrido una agresión.

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La conversación aumentó cuando algunos usuarios relacionaron la ausencia de Mariana en determinados materiales promocionales con una posible salida del espectáculo. Esa interpretación comenzó a alimentar nuevas especulaciones, aunque tampoco se presentó una confirmación oficial de que la actriz hubiera sido despedida o sancionada.

Alejandro Gou niega que Mariana Treviño haya sido despedida

El productor explicó que la intérprete se mantiene contemplada para las siguientes presentaciones programadas. (IG: oficial_mentiras)

La presencia de Mariana Treviño en la promoción del espectáculo del 8 de noviembre en el Auditorio Nacional cambió varias veces: apareció en la campaña inicial, luego fue retirada y más tarde volvió a figurar. Para Alejandro Gou, productor de Mentiras All Stars, esas modificaciones no indican que la actriz haya salido de la producción ni que exista un conflicto contractual.

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Gou rechazó las versiones sobre un supuesto despido y las definió como “un chisme”. También negó una ruptura laboral, luego de que en redes circularan especulaciones por la ausencia temporal de Treviño en la publicidad de esa función. El productor sostuvo que los cambios en la imagen promocional no alteran la participación prevista de la intérprete.

El productor afirmó que Treviño continúa en los planes del musical para futuras presentaciones en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y otros escenarios de Estados Unidos. Con esa postura, desmintió los rumores que apuntaban a una separación de la actriz del elenco.

Lola Cortés mantiene silencio ante las versiones

Mientras la producción niega que exista una salida de Mariana Treviño, la actriz involucrada no ha ofrecido públicamente una explicación sobre el video ni sobre las versiones que circulan alrededor del supuesto incidente. En ese contexto, las palabras de Lola Cortés llamaron especialmente la atención por su negativa a abordar el asunto.

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Cuando volvieron a preguntarle por qué no podía hablar, Lola fue contundente: “Es que no te tocó”. Después, ante otra intervención, insistió: “De verdad, mm-mm, yo no puedo. Te lo juro que no puedo. No puedo hablar de eso”.

La conversación terminó con una nueva referencia a la posibilidad de que Lola hubiera presenciado algún episodio relacionado con la polémica. “Te tocó algún episodio fuerte, Loli”, le comentaron. La actriz, sin embargo, no confirmó ni negó haber vivido alguna situación y decidió conservar el silencio. Por ahora, entre versiones en redes, declaraciones de la producción y la falta de una postura pública de Mariana Treviño, el supuesto altercado continúa sin una confirmación independiente que permita establecer exactamente qué ocurrió.

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