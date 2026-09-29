México le gana demanda a empresa estadounidense que busca cobrar 600 mdp por parquímetros de la CDMX

La Secretaría de Economía informa que el órgano arbitral resolvió íntegramente a favor del Estado mexicano en la controversia iniciada en 2022 por la revocación de concesiones de parquímetros capitalinos. (Foto: Cuartoscuro)

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El Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) resolvió a favor de México y desestimó por completo la reclamación de la empresa estadounidense Doups Holdings LLC, que buscaba cobrar más de 600 millones de pesos al amparo del TLCAN. Así lo informó la Secretaría de Economía (SE) el 29 de septiembre de 2026 mediante el comunicado número 91.

El tribunal, además, ordenó a Doups pagar al Estado mexicano más de un millón de dólares por concepto de gastos y costos del proceso.

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¿De qué trataba la reclamación contra México?

@SE_mx

Doups inició la controversia en 2022 ante el CIADI, organismo del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre inversionistas y Estados.

La empresa sostenía ser inversionista estadounidense y que, a través de la mexicana Pagomet, contaba con concesiones para instalar y operar parquímetros en la Ciudad de México. Su reclamo se basó en la revocación de esas concesiones por parte de la Secretaría de Movilidad capitalina, que, según la firma, afectó sus inversiones.

Los argumentos que definieron el caso

La decisión impone a la compañía estadounidense cubrir los gastos del proceso tras rechazar sus pretensiones vinculadas con permisos para instalar y operar parquímetros en la capital mexicana durante el litigio. (Foto: Cuartoscuro)

Desde el inicio, la delegación mexicana sostuvo que la demanda tenía deficiencias graves, entre ellas:

La conformación de la empresa filial que supuestamente sufrió los daños.

La nacionalidad y el control de esa filial.

El incumplimiento de requisitos procesales para acceder al arbitraje.

La defensa buscó demostrar que estas fallas impedían al tribunal resolver el fondo del asunto conforme al TLCAN.

Lo que determinó el Tribunal Arbitral

La compañía se reconoce mexicana respecto de su inversión y el panel queda impedido de estudiar el fondo de la disputa presentada ante ese organismo en 2022 por la firma estadounidense. (Foto: Cuartoscuro)

En septiembre de 2026, el tribunal concluyó que carecía de jurisdicción para conocer las reclamaciones de Doups y desestimó el arbitraje en su totalidad. Entre otros puntos, determinó que la empresa:

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Aceptó ser considerada mexicana respecto de su inversión.

No acreditó el control de Pagomet.

No podía reclamar como propias las pérdidas de la filial.

Incumplió requisitos indispensables previstos en el TLCAN antes de iniciar un arbitraje.

¿Quiénes llevaron la defensa?

De acuerdo con la SE, la defensa estuvo encabezada por la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional, de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo del despacho Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP. La dependencia también reconoció el respaldo institucional de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México durante el proceso.

La Secretaría de Economía afirmó que el resultado confirma la solidez de la defensa jurídica del Estado mexicano en materia de inversión extranjera.

¿Dónde consultar el laudo?

El laudo está disponible en el sitio web del CIADI, bajo el número de caso ARB/22/24, donde también se puede consultar información adicional sobre el arbitraje.

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