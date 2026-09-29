Gustavo Petro estará en la FIL Zócalo 2026: fecha y hora para asistir a su charla

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aparece junto al cartel promocional de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Gustavo Petro participará en la Feria Internacional del Libro del Zócalo 2026 el sábado 10 de octubre, a las 15:00 horas, durante la presentación de Nuestra América en vilo, libro de Armando Bartra.

La actividad está programada en el Foro Federico García Lorca, en la FIL Zócalo de la Ciudad de México, de acuerdo con la imagen de la programación difundida por la Secretaría de Cultura capitalina.

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La aparición del exmandatario colombiano ocurre semanas después de otra visita a México, durante la cual se reunió con Paco Ignacio Taibo II, ofreció una conferencia en la UNAM y conversó con la presidenta Claudia Sheinbaum. Su participación en octubre estará dedicada a un libro de Bartra, distinto de la obra que Petro prepara sobre la crisis climática.

Fondo de Cultura Económica publicará libro de Petro

Durante su estancia en la Ciudad de México a finales de agosto, Petro se reunió con Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE). Tras el encuentro, anunció un acuerdo para editar en español su libro Economía Política de la Crisis Climática, que, según dijo, ya estaba terminado. También planteó la posibilidad de publicarlo posteriormente en otras lenguas.

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Ese proyecto editorial no es el libro que presentará en la FIL Zócalo. La actividad del 10 de octubre anunciada por la Secretaría de Cultura corresponde a Nuestra América en vilo, de Armando Bartra. La distinción es relevante para quienes busquen asistir: el programa muestra a Petro como presentador de la obra de Bartra, sin anunciar para esa fecha una presentación de su propio libro.

La reunión con Taibo II formó parte de una agenda que acercó al exmandatario tanto al ámbito editorial como al académico en México. Días después de dar a conocer el acuerdo con el FCE, Petro habló ante estudiantes de la UNAM sobre sus planteamientos económicos y ambientales.

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Durante su visita a la UNAM, Petro alertó sobre las elecciones de 2027

En una conferencia ofrecida el 2 de septiembre en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Petro advirtió sobre posibles riesgos para las elecciones mexicanas de 2027. El exmandatario sostuvo que los algoritmos y la tecnología podrían utilizarse para influir en procesos electorales, y relacionó esa preocupación con señalamientos que hizo sobre los comicios de Colombia.

Sus afirmaciones fueron presentadas como una advertencia política del propio Petro. Al referirse a México, planteó que el país debía prestar atención a las formas de intervención tecnológica que, según su perspectiva, podrían extenderse por América Latina. También mencionó a otros países de la región al desarrollar su argumento.

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La intervención ante la comunidad universitaria ayuda a entender los temas que Petro abordó en su visita anterior, aunque no constituye un programa de asuntos confirmados para su presentación de octubre. La convocatoria de la FIL Zócalo anuncia una actividad literaria centrada en Nuestra América en vilo.

Economía, tecnología y crisis climática: los ejes de su conferencia universitaria

La charla de Petro en la UNAM giró en torno a la economía política, el papel de la tecnología y la crisis climática. El exmandatario expuso ideas relacionadas con su libro Economía Política de la Crisis Climática y cuestionó la dependencia de los combustibles fósiles.

En esa misma intervención vinculó el uso de herramientas tecnológicas con su preocupación por los procesos políticos. Así, su exposición pasó de una reflexión sobre el modelo económico y sus efectos ambientales a una alerta sobre la posible influencia de sistemas digitales en las elecciones. Esos fueron los ejes de su conferencia en la UNAM, no una descripción anticipada del contenido de su participación en la FIL Zócalo.

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Petro y Sheinbaum dialogan sobre la situación política de América Latina

Durante aquella visita, Gustavo Petro también se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional. La mandataria explicó después que conversaron sobre el libro que él escribía y sobre los cambios en el panorama político de América Latina. Entre los asuntos que mencionó estuvieron el uso de plataformas digitales para influir en elecciones, la organización de grupos políticos a escala internacional y el impacto de la inteligencia artificial.

Sheinbaum señaló que, durante el encuentro, expuso su visión sobre la situación de México y el respaldo que, a su juicio, mantiene la Cuarta Transformación. También informó que invitó a Petro a participar en actividades académicas en el país.

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Por ahora, la cita confirmada para quienes quieran verlo en la FIL Zócalo 2026 es la presentación de Nuestra América en vilo: sábado 10 de octubre a las 15:00 horas, en el Foro Federico García Lorca.