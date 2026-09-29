México

Cómo preparar sopes con longaniza: receta mexicana para un antojo lleno de sabor

Una combinación de masa, frijoles, queso y un guiso tradicional que convierte cualquier comida en un festín casero

Tres sopes con carne, lechuga y salsa en un plato de barro junto a cuencos con cebolla, queso y chiles verdes.
Tres sopes servidos con frijoles, longaniza, lechuga, queso y salsa verde forman un plato tradicional de la cocina mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los sopes con longaniza son una de esas preparaciones que reúnen sabores muy mexicanos en un solo platillo. La base de masa de maíz, acompañada con frijoles, queso, crema y una porción de longaniza dorada, crea una combinación abundante y perfecta para compartir en familia.

Aunque pueden parecer complicados a primera vista, prepararlos en casa es bastante sencillo. La clave está en formar correctamente los sopes para que tengan un pequeño borde que permita colocar los ingredientes encima sin que se derramen. Una vez lista la masa, solo hace falta cocinar las piezas y preparar la longaniza.

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Esta receta también permite adaptar las cantidades de los acompañamientos de acuerdo con el gusto de cada persona. Puedes agregar más queso, utilizar salsa picante o incorporar cebolla para darle un toque extra. Lo importante es conseguir una base bien cocida y una longaniza dorada que aporte todo su sabor.

Ingredientes y preparación de los sopes con longaniza

Tres sopes con carne, lechuga, queso y salsa verde en un plato de barro rodeado por recipientes con ingredientes y rodajas de lima.
Tres sopes con longaniza, lechuga, queso y salsa verde reposan sobre un plato de barro de la gastronomía mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 500 gramos de masa de maíz
  • 300 gramos de longaniza
  • 1 taza de frijoles refritos
  • ½ taza de queso fresco desmoronado
  • ½ taza de crema
  • ¼ de cebolla picada
  • Salsa al gusto
  • Aceite vegetal
  • Sal al gusto
  • Agua, la necesaria

Preparación

  1. Coloca la masa de maíz en un recipiente y agrega un poco de agua si es necesario para conseguir una textura suave y manejable.
  2. Divide la masa en porciones similares y forma pequeñas bolas.
  3. Aplana cada porción hasta obtener discos gruesos, procurando que no queden demasiado delgados.
  4. Cocina los discos sobre un comal caliente por ambos lados hasta que la masa esté cocida.
  5. Retira cada pieza del comal y, mientras todavía está caliente, pellizca cuidadosamente las orillas para formar el borde característico de los sopes.
  6. Calienta un poco de aceite en un sartén y coloca los sopes durante unos minutos para que queden ligeramente dorados.
  7. Retira la piel de la longaniza y desmenúzala.
  8. Cocina la longaniza en un sartén a fuego medio, moviéndola constantemente hasta que esté completamente cocida y tenga un tono dorado.
  9. Calienta los frijoles refritos y unta una capa sobre cada sope.
  10. Agrega una porción de longaniza encima de los frijoles.
  11. Termina con queso fresco, crema, cebolla y salsa al gusto.
  12. Sirve los sopes inmediatamente mientras permanecen calientes.

El secreto está en una buena base de maíz

Tres sopes con longaniza, lechuga, jitomate, crema y queso en un plato de barro junto a cuencos con ingredientes sobre una mesa de madera.
Tres sopes de maíz servidos con longaniza, lechuga, jitomate, queso y crema se presentan en un plato tradicional de barro junto a varios recipientes con ingredientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La masa es uno de los elementos fundamentales para conseguir unos buenos sopes. Debe tener una consistencia suficientemente suave para poder moldearse, pero sin llegar a quedar demasiado húmeda. Si se agrieta al momento de formar los discos, puedes agregar pequeñas cantidades de agua hasta importa. Un sope demasiado delgado puede romperse cuando se agregan los ingredientes, mientras que uno excesivamente grueso puede resultar pesado. retires los discos del comal, es importante formar el borde mientras todavía están calientes. Hazlo con cuidado para evitar quemarte y conseguir una orilla uniforme. Después, un breve paso por el sartén con aceite conseguir una textura más flexible.

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El grosor también importa. Un sope demasiado delgado puede romperse cuando se agregan los ingredientes, mientras que uno excesivamente grueso puede resultar pesado. Lo ideal es conseguir una pieza firme, con suficiente espacio para colocar los frijoles y la longaniza.

Cuando retires los discos del comal, es importante formar el borde mientras todavía están calientes. Hazlo con cuidado para evitar quemarte y conseguir una orilla uniforme. Después, un breve paso por el sartén con aceite ayudará a darle una textura ligeramente crujiente por fuera.

Longaniza dorada para completar el antojo

Tres sopes de maíz sobre un plato de barro, rodeados por recipientes con lechuga, crema, queso, salsa verde, limones y un sartén con longaniza.
Un plato de barro contiene tres sopes preparados con longaniza, crema, queso fresco y lechuga junto a sus ingredientes y tortillas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La longaniza es la protagonista del relleno y necesita una cocción adecuada para desarrollar su sabor. Al retirarle la piel y desmenuzarla antes de colocarla en el sartén, será más sencillo conseguir una cocción uniforme y distribuirla posteriormente poco a poco sin quemarse. Conviene moverla constantemente para que todos los trozos tengan contacto con el calor y alcancen una textura agradable. Una llega el momento de agregar los acompañamientos. El queso fresco aporta un toque suave, la crema equilibra el sabor de la longaniza y la cebolla añade frescura y textura.

Cocinarla a fuego medio permite que se dore poco a poco sin quemarse. Conviene moverla constantemente para que todos los trozos tengan contacto con el calor y alcancen una textura agradable. Una vez lista, puede colocarse directamente sobre los frijoles calientes.

Finalmente llega el momento de agregar los acompañamientos. El queso fresco aporta un toque suave, la crema equilibra el sabor de la longaniza y la cebolla añade frescura y textura. La salsa queda a elección de cada persona y puede transformar por completo el resultado.

Los sopes con longaniza son ideales para un desayuno abundante, una comida informal o una reunión en la que quieras servir algo tradicional. Prepararlos en casa permite disfrutar de una combinación sencilla de ingredientes que, juntos, convierten una base de masa de maíz en un platillo lleno de sabor y personalidad.

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