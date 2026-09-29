Daño moral, no difamación: abogados explican las demandas de Ninel Conde y Paty Navidad contra Anabel Hernández

Ninel Conde y Paty Navidad enfrentan procesos legales distintos contra Anabel Hernández, luego de ser mencionadas en los libros de la periodista sobre el crimen organizado en México. Crédito: Jovani Pérez, infobae

Guardar

Los abogados de la editorial Penguin Random House aclararon el estatus de las demandas que Ninel Conde y Paty Navidad interpusieron contra la periodista Anabel Hernández, después de que ambas artistas quedaran vinculadas con el crimen organizado en los libros de la autora.

El origen del conflicto está en las páginas donde Hernández relaciona a las dos famosas con el capo Arturo Beltrán Leyva en su libro Las señoras del narco: Amar en el infierno. Sin embargo, una de las actrices vuelve a aparecer en la nueva investigaciones de la periodista llamada Narcocracia.

PUBLICIDAD

A raíz de los hechos, los representantes legales de la editorial explicaron que ambos procesos avanzan en tribunales mexicanos, aunque con resultados distintos hasta el momento.

“Sigue en curso, no hay ninguna sentencia en contra ni de la autora ni de la editorial, vuelve a aparecer en el libro. Y es que pues es parte del resultado de su investigación de periodismo. Bueno, estaremos al tanto de las noticias que se vayan dando en ese tema”, indicaron los abogados ante conferencia de prensa.

Ninel Conde y Paty Navidad enfrentan procesos legales distintos contra Anabel Hernández, luego de ser mencionadas en los libros de la periodista sobre el crimen organizado en México. Crédito: Jovani Pérez, infobae

Paty Navidad demandó por daño moral a Anabel Hernández y a Penguin Random House

Paty Navidad confirmó ante la prensa que interpuso una demanda por daño moral contra Anabel Hernández y contra la editorial Penguin Random House. La actriz presentó el proceso aproximadamente dos meses antes de noviembre de 2025, según reportó Infobae México.

PUBLICIDAD

La actriz explicó que sus abogados no lograron notificar personalmente a Anabel Hernández porque, según afirmó, la periodista no tenía un domicilio localizable. Sin embargo, precisó que la editorial Penguin Random House sí recibió la notificación formal de la demanda.

En Las señoras del narco: amar en el infierno, Hernández menciona a Navidad a partir del testimonio de una expareja de Arturo Beltrán Leyva. El libro alude a un supuesto “catálogo” de figuras del espectáculo y señala una tarifa de 700 mil pesos mexicanos por una comida con la actriz.

Bajo ese contexto, Navidad sostuvo que acudió a un encuentro porque le dijeron que un admirador enfermo deseaba conocerla. La artista afirmó que rechazó una propuesta que consideró indebida y se retiró del lugar; en 2025, obtuvo un fallo que ordenó a Penguin Random House publicar una réplica en la obra.

PUBLICIDAD

La periodista y escritora Anabel Hernández presenta su último libro "Narcocracia". (Infobae/Jenifer Nava)

Las demandas se centran en la imagen pública, no en desmentir las afirmaciones

La demanda por daño moral que exige la ley mexicana no busca probar que un señalamiento es falso, sino reparar el efecto que ese señalamiento tuvo sobre la reputación de una persona. Navidad subrayó ante los medios que su acción corresponde a daño moral y no a difamación, delito que dejó de existir en el Código Penal mexicano desde 2007.

En México, el daño moral no se castiga con cárcel porque no constituye un delito, sino una responsabilidad civil. Su consecuencia principal es el pago de una indemnización económica cuyo monto fija un juez según la gravedad de la afectación a la honra, la vida privada o la reputación de la persona.

PUBLICIDAD

La ley no establece una cantidad fija para esa compensación. El monto depende también de la capacidad económica del responsable y del alcance que tuvo el agravio, por ejemplo si se difundió en medios o en redes sociales.

Por esa razón, las artistas mencionadas en los libros de Hernández no litigan para obtener una rectificación sobre hechos concretos, sino para reclamar una afectación a su imagen pública.

La periodista y escritora Anabel Hernández presenta su último libro "Narcocracia". (Infobae/Jenifer Nava)

“El gran argumento, sobre todo de mujeres del espectáculo, es: estás utilizando mi imagen pública”, afirmó la periodista a Infobae México. “No están diciendo que no lo hicieron, sino págame por esto”.

Ninel Conde apela el fallo que perdió en diciembre de 2024

Ninel Conde demandó por daño moral a Anabel Hernández luego de que el libro Emma y las otras señoras del narco la vinculara con Arturo Beltrán Leyva. La cantante perdió en primera instancia en diciembre de 2024, apeló con el abogado Gustavo Herrera y el proceso continúa abierto en tribunales mexicanos.

PUBLICIDAD

Medios locales consignaron que la cantante acusó a la periodista de carecer de un domicilio localizable para recibir notificaciones legales. El abogado agregó, según el medio, que la periodista publicó “puras mentiras que no le constan” sobre su clienta.

Herrera precisó también que Conde conserva la opción de presentar una denuncia penal adicional. Hernández, por su parte, celebró públicamente el resultado del litigio y sostuvo la validez de su investigación.

La periodista y escritora Anabel Hernández presenta su último libro "Narcocracia". (Infobae/Jenifer Nava)

En entrevista con Infobae México, Ninel Conde acusó a la periodista de generar ingresos “pisoteando su dignidad”. La cantante calificó los señalamientos como “calumnias y juicios infundados” que afectaron su carrera.

PUBLICIDAD

Conde amplió ante el medio que su docuserie Ninel Conde: Sin Filtro busca mostrar “pruebas y hechos, no rumores”. La corte mexicana, sin embargo, desestimó las pruebas que la cantante presentó en su momento y determinó que las menciones del libro no constituyeron una difamación comprobada.

Galilea Montijo y otras figuras del espectáculo enfrentan litigios similares con Anabel Hernández

Galilea Montijo, Lili Brillanti y Karla Luna también aparecen mencionadas en los libros de Hernández junto a Conde y Navidad. Las cuatro figuras compartieron el mismo señalamiento: un presunto vínculo social o sentimental con Arturo Beltrán Leyva.

Pilar Gordoa aclaró que la acción de Galilea Montijo corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y no a una demanda por daño moral. La representante precisó que ese trámite responde al uso de la imagen de la conductora dentro del libro.

PUBLICIDAD

El Grande revela que una conductora mantuvo una relación íntima con Arturo Beltrán Leyva, que una actriz perdió un hijo del capo por un aborto espontáneo y que una cantante se presentó musicalmente ante él, sin que existiera un vínculo sexual entre ambos. Crédito: Especial

La abogada Mariana Gutiérrez, defensora de Montijo, señaló que la conductora perdió una demanda de casi tres años contra Hernández y la editorial. Gutiérrez atribuyó la derrota a una deficiente construcción legal y a la falta de pruebas presentadas en el juicio.

Lili Brillanti acusó daño moral y exigió una disculpa pública además de una reparación económica. Su caso marcó un hecho inédito, pues obligó a Hernández a comparecer en persona ante un juez por primera vez en este tipo de litigios.

Anabel Hernández declaró en septiembre de 2026 que no ha sido notificada de ninguna demanda pendiente en su contra. La periodista sostuvo esa postura mientras promociona su nuevo libro Narcocracia, que retoma los mismos nombres a partir del testimonio de Sergio Villarreal Barragán, alias “El Grande”, exoperador del cártel de los Beltrán Leyva.

PUBLICIDAD