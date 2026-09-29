México

Suspenden servicios médicos del IMSS en Sonora ante la llegada del huracán Polo

La institución de salud pública frenó sus consultas médicas y trámites en la subdelegación de Guaymas este martes ante el paso del tifón

La Conagua ubica el ciclón a 205 kilómetros de la entidad tras su paso por Baja California Sur.
La Conagua ubica el ciclón a 205 kilómetros de la entidad tras su paso por Baja California Sur.
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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anuncia la suspensión de actividades por la llegada del huracán Polo al sur del municipio de Guaymas, Sonora. De acuerdo con el último reporte de la Conagua, a las 9:00 horas el ciclón se encontraba a 205 kilómetros cerca de la entidad, pasando por Baja California Sur.

El IMSS Sonora puntualizó que las condiciones generadas por el tifón motivan el cierre de las siguientes Unidades de Medicina Familiar (UMF); no brindarán atención este martes 29 de septiembre:

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  • UMF N.º 11 de Vícam
  • UMF N.º 18 en San Ignacio Río Muerto
  • UMF N. 27 Pótam.
  • UMF N. 28 Bácaum
  • UMF N. 31 Ejido Primero de Mayo
  • UMF N. 35 Pueblo Yaqui
  • UMF N. 39 Ejido Atotonilco
  • UMF N. 41 ubicado en Paredón Colorado
  • UMF N. 43 en Rosario Tesopaco
  • UMF N. 45 en Bahía de Lobos.

¿Cuándo reanudará servicios el IMSS Sonora?

La Subdelegación de Guaymas permanecerá cerrada todo el día de hoy, mientras que el retorno a las actividades laborales se realizará “una vez que las condiciones permitan brindar la atención de manera”.

Estas son las precauciones que debe tomar la población de Sonora

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, pidió a la ciudadanía, a través de sus redes sociales, tomar precauciones y permanecer en casa y evitar traslados innecesarios, así como informarse a través de los canales de comunicación oficiales de Protección Civil Sonora.

La Secretaría de Salud estatal recomienda a la población tomar las siguientes medidas con el propósito de reducir el impacto de los daños físicos y materiales:

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  • Evitar estar cerca de ventanas y resguardarse en zonas seguras.
  • No tocar cables caídos ni instalaciones.
  • Evitar consumir agua de fuentes de agua no seguras.
  • No consumir alimentos que hayan tenido contacto con agua contaminada.
  • Proteger medicamentos de la humedad. Mantenerlos secos y no suspender tratamientos durante el fenómeno meteorológico.
  • Cuidar a población vulnerable: niñas, niños, embarazadas y adultos mayores.
  • Proteger a mascotas, mantenerlas dentro de los hogares.
  • Evitar zonas inundadas: calle, arroyos ni áreas con agua.
  • En caso de tener heridas, mantenerlas limpias y cubiertas para prevenir infecciones.

En caso de presentar una emergencia, las personas podrían llamar al número de emergencias 911.

La Secretaría de Salud de Sonora recomienda resguardar los medicamentos de la humedad y evitar el consumo de agua no segura. |Crédito: Secretaría de Salud Sonora
La Secretaría de Salud de Sonora recomienda resguardar los medicamentos de la humedad y evitar el consumo de agua no segura. |Crédito: Secretaría de Salud Sonora

Por su parte, la presidenta Claudia Sheibaum Pardo insistió al pueblo de Sonora en seguir las recomendaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse dentro de sus hogares. Adelantó que durante sus conferencias de prensa diarias, Laura Velázquez Alzúa, titular de Protección Civil, informará sobre el avance del huracán Polo, así como las actividades que se realizan para garantizar la seguridad de la población.

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