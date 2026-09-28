México

Libros de Amazon Méxicomás vendidos para comprar este 28 de septiembre

Estas obras se han convertido en todos unos best seller en Amazon y no pueden faltar en la lista de lecturas para este mes

Amazon se ha convertido en un gran aliado de los lectores mexicanos a la hora de elegir libros. (Infobae/Jovani Pérez)
Amazon se ha convertido en un gran aliado de los lectores mexicanos a la hora de elegir libros. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

Los libros son un fuerte contrincante para las plataformas de streaming, pues al igual que Netflix, HBO y Disney, estas historias son capaces de mantener al borde de la silla a quienes los consumen. De ello ha sido consciente Amazon, plataforma que ha apostado por la venta de éstos.

Y es que pese a haber surgido hace siglos, el libro ha pasado por una serie de innovaciones tecnológicas que han permitido mejorar no sólo la conservación y reproducción de los textos, sino también el acceso a la información y al entretenimiento.

PUBLICIDAD

Así, lejos se está ya de la impresión de El sutra del diamante, el libro impreso más antiguo en conservación que, según cálculos, fue distribuido en el año 868 por el chino Wang Jie; o bien de 1440, cuando Johannes Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles y dio vida al primer libro en la era moderna llamado La biblia de Gutenberg o Biblia de Mazarino, que constaba de 1282 páginas con 42 líneas cada una de ellas.

Hoy día los lectores pueden optar por leer títulos en formato de bolsillo o incluso acceder a las tabletas electrónicas y Kindle, que es el lector de libros exclusivo de Amazon.

PUBLICIDAD

Sin embargo, uno de los problemas que pueden surgir en el mundo tan vertiginoso como el que se vive hoy día puede ser la osadía de elegir qué leer ante una oleada de títulos y autores de diversos géneros y países, aunque la lista de los 10 títulos más populares que actualiza Amazon México podría ser una buena guía para saber cuál será el siguiente texto a leer.

A continuación las obras más populares en Amazon

The Calamity Club: A Novel

Autor: Kathryn Stockett

Verity

Autor: Colleen Hoover

Dungeon Crawler Carl: Dungeon Crawler Carl, Book 1

Autor: Matt Dinniman

Carl's Doomsday Scenario: Dungeon Crawler Carl, Book 2

Autor: Matt Dinniman

Threshing Day (Wing and Claw Collection)

Autor: Rebecca Yarros

The Dungeon Anarchist's Cookbook: Dungeon Crawler Carl, Book 3

Autor: Matt Dinniman

Mad Mabel: A Novel

Autor: Sally Hepworth

The Gate of the Feral Gods: Dungeon Crawler Carl, Book 4

Autor: Matt Dinniman

The Love Hypothesis

Autor: Ali Hazelwood

The Butcher's Masquerade: Dungeon Crawler Carl, Book 5

Autor: Matt Dinniman

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor debido a que la plataforma no lo proporciona.

Para comprar libros en Amazon basta con tener una cuenta en dicha plataforma y posteriormente escribir el título de la obra en el buscador y luego hacer clic en “comprar”. Se puede agregar más de un artículo en el carrito y se puede finalizar la compra después.

Así leen en México

Miles de personas en la 41 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en busca de nuevos ejemplares, presentaciones o talleres que este evento cultural reúne. (GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)
Miles de personas en la 41 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería en busca de nuevos ejemplares, presentaciones o talleres que este evento cultural reúne. (GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

El porcentaje de la población lectora en México se ubicó en 68.5%, es decir, 3.4 ejemplares al año, siendo el nivel más bajo desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) comenzó a realizar el Módulo sobre Lectura (MOLEC) en el 2016.

De acuerdo con las estadísticas, dadas a conocer en la edición 2023, se observa que la población lectora de 18 años y más disminuyó 3.3 puntos porcentuales con respecto al 2022. Comparado con la primera medición del 2016, que también ha registrado la cifra más alta con 80.8%, el año pasado el número de lectores bajó 12.3 por ciento.

Por sexo, este año los hombres tomaron la delantera y leyeron más (71.7%) en comparación con las mujeres (65.7%). El tiempo promedio de una sesión continua de lectura fue de 42 minutos.

En cuanto a rango de edad, se identificó que la población lectora mexicana disminuye conforme la edad aumenta. En los grupos más jóvenes (de 18 a 24 años y de 25 a 34 años) el comportamiento de los lectores fue similar: ocho de cada 10 personas leen, no obstante, conforme aumentó la edad se pudo ver un descenso gradual, por ejemplo, las mujeres de 65 años y más bajaron a cinco lectoras por cada 10, mientras que en el caso de los hombres pasó a seis de cada 10.

Por el tipo de material de lectura, los libros fueron de los más leídos con un 40.8%; seguido de las páginas de Internet, foros o blogs, con 37.7%; en un tercer peldaño se ubican las revistas, con 23.6%; los periódicos, con un 18.5% y las historietas, con 6.1 puntos porcentuales.

Al hacer un contraste entre el tipo de material y las edades se tiene que las páginas de Internet son las favoritas entre el público de 18 a 34 años; mientras que los libros tienen mayor apoyo por parte de la población mayor de 35 años, pero especialmente entre los adultos mayores de 65 años o más.

Sobre el motivo que orilló a la población lectora a hacer este ejercicio, el 44.6% contestó que fue por entretenimiento; el 26.5% señaló que fue debido al trabajo o a los estudios; el 19.2% indicó que lo hizo por cultura general; el 9.4% por religión y el 0.3% por otro motivo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesAmazon LibrosAmazon Libros México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Maru Campos señala a Morena por votar en contra de ley que anula elecciones por intervención del crimen organizado

La resolución puede mantener vigentes las normas impugnadas, eliminar el esquema completo o dejar algunos artículos en vigor antes del próximo proceso

Maru Campos señala a Morena por votar en contra de ley que anula elecciones por intervención del crimen organizado

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 28 de septiembre: tránsito lento en ambos sentidos de Avenida Constituyentes

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 28 de septiembre: tránsito lento en ambos sentidos de Avenida Constituyentes

Turistas desafían el peligro durante el huracán Polo y graban el oleaje de cerca desde el malecón de Puerto Vallarta

Las grabaciones mostraron a grupos de visitantes frente al mar, con celulares y cámaras, mientras el agua alcanzaba el paso peatonal y rebasaba las estructuras del malecón

Turistas desafían el peligro durante el huracán Polo y graban el oleaje de cerca desde el malecón de Puerto Vallarta

Elí César Cervantes va como coordinador de Morena en San Luis Potosí rumbo a elecciones del 2027

El nombramiento fue realizado por Citlalli Hernández Mora

Elí César Cervantes va como coordinador de Morena en San Luis Potosí rumbo a elecciones del 2027

Isaac del Toro rompe en llanto tras no conseguir podio en el Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal, Canadá

El ciclista mexicano cerró de buena forma la carrera, aunque no logró entrar al podio, que lideró Brandon McNulty

Isaac del Toro rompe en llanto tras no conseguir podio en el Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal, Canadá
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Sudamérica la hija de Gerardo Sosa Castelán: Detienen en Argentina a la empresaria mexicana buscada por la FGR

Cae en Sudamérica la hija de Gerardo Sosa Castelán: Detienen en Argentina a la empresaria mexicana buscada por la FGR

Maru Campos señala a Morena por votar en contra de ley que anula elecciones por intervención del crimen organizado

Desaparición de poderes en Juchitán: Sheinbaum despliega Guardia Nacional y respalda a alcalde sustituto ciudadano

Sheinbaum explica por qué Ernesto Ruffo fue trasladado por tierra alrededor de 40 horas: “Fue determinación del juez”

Ernesto Ruffo llega a su casa en Ensenada tras pasar 72 días en prisión por caso de huachicol

ENTRETENIMIENTO

Captan a Danna en el metro de Nueva York grabando para TikTok: internautas aseguran que nadie la reconoció

Captan a Danna en el metro de Nueva York grabando para TikTok: internautas aseguran que nadie la reconoció

¿Fue actuada? Acusan a Aaron Mercury y Naim Darrechi de fingir su pelea en Ring Royale 2

A oscuras y de sorpresa: el inesperado encuentro de Luis Miguel y Mijares en un restaurante de Manhattan

Así fue el altercado entre Aaron Mercury y Naim Darrechi en el cumpleaños de Abelito

Así fue la despedida de Brianda Deyanara y Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026

DEPORTES

Boston Red Sox vs New York Yankees: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 1 de la ronda de comodines en la MLB desde México

Boston Red Sox vs New York Yankees: cuándo y dónde ver EN VIVO el Juego 1 de la ronda de comodines en la MLB desde México

Playoffs MLB 2026: fechas, horarios y dónde ver cada juego de la Serie de Comodines desde México

Isaac del Toro rompe en llanto tras no conseguir podio en el Mundial de Ciclismo de Ruta en Montreal, Canadá

Playoffs MLB 2026: estos son los mexicanos que obtuvieron su pase a la postemporada en Grandes Ligas

Apertura 2026: cuándo vuelve la Liga MX y qué partidos de la jornada 11 van por TV abierta