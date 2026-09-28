Katia Itzel García vs Turco Mohamed: qué desató la confrontación entre el técnico de Toluca y la respuesta de la árbitra mexicana (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Luego del empate de 3-3 entre Cruz Azul y Toluca en el Estadio Banorte, Antonio Turco Mohamed quedó en el centro de la conversación por sus críticas contra Katia Itzel García, silbante del partido. Horas después, la árbitra compartió en Instagram tres publicaciones que desataron interpretaciones sobre un posible mensaje dirigido al técnico.

Las historias aparecieron tras el duelo de la Jornada 10 y llamaron la atención por su tono. En ninguna de ellas, Katia Itzel García mencionó a alguna persona en particular, pero el contenido surgió después de los señalamientos públicos del entrenador de los Diablos Rojos.

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Katia Itzel García ya había sido blanco de expresiones y ataques vinculados con su género durante su carrera como árbitra. En abril de 2026, después del partido entre Pumas y Mazatlán, el entonces técnico de los Cañoneros, Sergio Bueno, fue señalado por utilizar una expresión misógina contra Itzel García tras recibir una expulsión. El caso derivó en la intervención del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), que solicitó a la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) investigar lo ocurrido y advirtió que ese tipo de expresiones reproduce estereotipos de género y deslegitima la autoridad de las mujeres en espacios tradicionalmente masculinizados.

Antonio Turco Mohamed quedó en el centro de la conversación por sus críticas contra Katia Itzel García (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Cómo reaccionó Katia Itzel García a la pelea con el Turco Mohamed

Fue por medio de redes sociales que la árbitra compartió una serie de mensajes y publicaciones sin contexto y que fueron interpretadas como indirectas al entrenador de Toluca.

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La primera imagen incluyó una cita de contenido religioso. El texto decía: “El problema no es la religión. El problema es la hipocresía. Es la apariencia de santidad cuando por dentro hay putrefacción. ‘Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí’”.

La segunda publicación mantuvo la misma línea. La frase que compartió fue: “Fariseo hipócrita... Limpia primero tu interior para que tu exterior se torne limpio”.

La tercera historia mostró a dos chimpancés sentados, con los brazos cruzados y un gesto que parecía una sonrisa o una risa. Esa imagen no llevó texto. Aunque no hubo una dedicatoria explícita, las publicaciones generaron lecturas en redes por el momento en que aparecieron. También pesa el perfil público de Mohamed, quien profesa la fe católica y ha mostrado devoción por la Virgen de Guadalupe.

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Katia Itzel García protagonizó episodio polémico en el Cruz Azul vs Toluca (REUTERS)

El partido ya venía cargado de controversia. Nicolás Ibáñez abrió el marcador al minuto siete tras una asistencia de José Paradela, mientras Gabriel Fernández amplió la ventaja al 38.

En la segunda parte cambió el rumbo del juego. Al minuto 52, García acudió al VAR para revisar una falta dentro del área y después señaló penal a favor de Toluca. Además, amonestó a Willer Ditta.

Helinho convirtió desde los once pasos al 54 y apenas un minuto después Alexis Vega firmó el 2-2. Más tarde, Cruz Azul volvió a marcar por conducto de Luka Romero al 77, pero el gol no contó por fuera de lugar.

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Cuando Toluca parecía más cerca del triunfo, Gabriel Fernández volvió a aparecer para sellar el 3-3. El cierre dejó encendida la discusión por varias decisiones arbitrales.

Mohamed fue directo al hablar de la actuación de la silbante. “Con un árbitro normal, ganábamos el partido. Porque ustedes vieron muy clara la expulsión de Piovi, vieron el contacto de Devita con el juez de línea, ya lo vieron todos”.

Después insistió en el mismo señalamiento. “No está a la altura de un partido así, lamentablemente”.

El entrenador argentino también afirmó que habló con la árbitra al terminar el encuentro. “Para mí no está a la altura, se lo dije en la cara, para este tipo de partidos. Para estar a este nivel tenés que tener talento, entender el juego. Para mí, no lo entiende”.

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En sus reclamos, Mohamed también aludió a una jugada entre Gonzalo Piovi y Paulinho, al considerar que la acción ameritaba expulsión. Con ese telón de fondo, las publicaciones de García quedaron abiertas a interpretación, sin una referencia directa que confirmara a un destinatario.

Caso Katia Itzel García ante la COPRED

El COPRED exigió sanciones y medidas contra la misoginia luego de los insultos de Sergio Bueno a la árbitra Katia Itzel García durante el partido entre Pumas y Mazatlán FC, tras la expulsión del técnico. El organismo solicitó acciones a la Federación Mexicana de Futbol y a la Comisión de Árbitros.

El caso cobró relevancia porque García será la primera árbitra mexicana central en un Mundial varonil, torneo que México organizará en 2026. El consejo advirtió que permitir agresiones de este tipo afectó a la víctima y dañó la imagen internacional del futbol mexicano.

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El COPRED sostuvo que las expresiones contra la silbante transmitieron la idea de que las mujeres debían “probar” su autoridad y que la violencia verbal era aceptable en el deporte. Por ello, demandó que las autoridades del futbol mexicano previnieran y sancionaran cualquier manifestación discriminatoria.

El organismo también ofreció acompañar a las instancias deportivas en la eliminación de prácticas discriminatorias. Señaló que la participación de mujeres en el arbitraje debía contar con condiciones reales de respeto y equidad dentro y fuera de la cancha.