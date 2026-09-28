México

Boom de exportaciones lleva a México a superávit comercial de 605 mdd en agosto

México cerró agosto con superávit comercial de 605 mdd: exportaciones +40.4 %, electrónicos +122.3 % y automotrices a la baja, según el INEGI

Con un superávit acumulado de casi diez mil millones de dólares en ocho meses, frente al déficit del mismo periodo del año anterior, el país consolida una transformación productiva liderada por manufacturas de alto valor
Con un superávit acumulado de casi diez mil millones de dólares en ocho meses, frente al déficit del mismo periodo del año anterior, el país consolida una transformación productiva liderada por manufacturas de alto valor
Guardar

México registró en agosto de 2026 un superávit comercial de 605 millones de dólares (mdd), luego del déficit de 848 mdd de julio, de acuerdo con el boletín de indicador 607/26 del INEGI, elaborado junto con el SAT, la Secretaría de Economía y el Banco de México.

Las exportaciones totales sumaron 78,010 mdd, un aumento anual de 40.4 %. Las importaciones llegaron a 77,405 mdd, con un alza de 34.2 %. Las cifras son oportunas, es decir, preliminares.

PUBLICIDAD

Superávit de 9,860 mdd en ocho meses

En el acumulado de enero a agosto, la balanza comercial presenta un superávit de 9,860 mdd. En el mismo periodo de 2025 había registrado un déficit de 913 mdd.

En ese lapso, las exportaciones acumularon 549,398 mdd (+29.3 %) y las importaciones 539,537 mdd (+26.8 %).

Entre julio y agosto, el INEGI atribuye la mejora del saldo a dos factores:

  • Un mayor superávit de los productos no petroleros, que pasó de 2,809 mdd a 4,047 mdd.
  • Un menor déficit de los productos petroleros, que pasó de 3,657 mdd a 3,441 mdd.

Electrónicos, el sector con mayor crecimiento

Las exportaciones manufactureras alcanzaron 73,619 mdd, con un avance anual de 42.6 %. Según el reporte, los mayores incrementos fueron:

  • Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos: 122.3 %
  • Minerometalurgia: 50.4 %
  • Plásticos y caucho: 10.6 %
  • Alimentos, bebidas y tabaco: 10.0 %
  • Maquinaria y equipo especial: 7.2 %

Por destino, las exportaciones no petroleras dirigidas a Estados Unidos crecieron 45.2 % y las enviadas al resto del mundo, 23.5 %. En el acumulado del año, el mercado estadounidense concentra 84.69 % de estas ventas.

PUBLICIDAD

IA
Los bienes elaborados suman USD 73,619 millones, con un aumento de 42.6%, mientras la minerometalurgia registra el segundo mayor avance, de 50.4%, según el indicador conjunto publicado por el INEGI (Imagen: Shutterstock)

Automotrices y agroexportaciones, a la baja

No todos los rubros avanzaron. Las exportaciones automotrices cayeron 2.2 % anual: 1.0 % las dirigidas a Estados Unidos y 7.8 % las enviadas a otros mercados.

Las agropecuarias y pesqueras sumaron 1,154 mdd, un descenso de 1.6 %. El INEGI reporta caídas en:

  • Uvas y pasas: 60.7 %
  • Cebollas y ajos: 30.0 %
  • Garbanzo: 25.0 %
  • Mango: 18.6 %
  • Jitomate: 17.6 %

Aumentaron las exportaciones de pimiento (39.1 %) y pepino (17.7 %). Las extractivas llegaron a 1,656 mdd, con un alza de 45.9 %.

Petróleo: menor volumen, mayor precio

Un saldo positivo de más de tres mil millones de dólares convive con la caída en el volumen de exportaciones petroleras y el fuerte crecimiento de las importaciones de bienes intermedios, lo que revela tensiones estructurales. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Foto de archivo
Un saldo positivo de más de tres mil millones de dólares convive con la caída en el volumen de exportaciones petroleras y el fuerte crecimiento de las importaciones de bienes intermedios, lo que revela tensiones estructurales. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Foto de archivo

Las exportaciones petroleras fueron de 1,582 mdd, una baja de 2.8 % anual. El INEGI detalla que:

  • Las ventas de crudo fueron de 827 mdd.
  • El precio promedio de la mezcla mexicana fue de 75.98 dólares por barril, 13.64 dólares más que en agosto de 2025.
  • El volumen exportado fue de 351 mil barriles diarios, frente a 510 mil en julio y 594 mil en agosto del año pasado.

Importaciones: qué compra México

Las importaciones de bienes intermedios, que se usan en procesos de producción, sumaron 63,255 mdd (+41.9 %). Los bienes de consumo llegaron a 9,132 mdd (+8.9 %) y los bienes de capital, a 5,018 mdd (+6.9 %).

De enero a agosto, los bienes intermedios representan 80.4 % de las importaciones, los de consumo 12.5 % y los de capital 7.1 %.

Cifras ajustadas por estacionalidad

Con cifras desestacionalizadas, el superávit de agosto fue de 3,489 mdd, frente a un déficit de 116 mdd en julio. En comparación mensual:

  • Las exportaciones totales subieron 1.23 %.
  • Las importaciones totales bajaron 3.44 %.
  • Las exportaciones manufactureras no automotrices avanzaron 3.06 % y las automotrices retrocedieron 1.63 %.

El INEGI publicará los datos de septiembre el 27 de octubre de 2026.

Temas Relacionados

Estados UnidosINEGIExportacionesPétroleoAutomotrizElectrónicosEEUUSuperávitPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México llega al 28S sin garantizar el acceso al aborto en todo país, a dos años del actual gobierno

Solo 24 entidades han despenalizado la interrupción al embarazo, pese a la política de impulso a los derechos de las mujeres en la administración de Claudia Sheinbaum

México llega al 28S sin garantizar el acceso al aborto en todo país, a dos años del actual gobierno

Así fue el altercado entre Aaron Mercury y Naim Darrechi en el cumpleaños de Abelito

Testigos registraron el altercado entre los dos creadores sucedió frente a decenas de invitados que documentaron el momento con sus celulares

Así fue el altercado entre Aaron Mercury y Naim Darrechi en el cumpleaños de Abelito

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 28 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 28 de septiembre

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 28 de septiembre

Una pésima calidad de aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

Cómo está la calidad del aire de la CDMX y Edomex este 28 de septiembre

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de septiembre?

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 28 de septiembre?
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Chapo” Guzmán ofreció traicionar al Cártel de Sinaloa cuando sus hijos fueron secuestrados por “El Mencho”, revela excomisionado de Seguridad

“El Chapo” Guzmán ofreció traicionar al Cártel de Sinaloa cuando sus hijos fueron secuestrados por “El Mencho”, revela excomisionado de Seguridad

La cacería contra líderes de Cárteles Unidos se reduce a dos prófugos: EEUU ofrece 15 mdd por “El Abuelo” Farías y “El Gordo”

Renato Sales Heredia revela detalles inéditos de la caída de “El Chapo” Guzmán que Netflix no contó en ‘La Captura’

Cárteles mexicanos en África: por qué el CJNG y el Cártel de Sinaloa llegaron al continente, según experto

Dejan bolsa con restos humanos en la alcaldía Tlalpan, al sur de la CDMX

ENTRETENIMIENTO

Así fue el altercado entre Aaron Mercury y Naim Darrechi en el cumpleaños de Abelito

Así fue el altercado entre Aaron Mercury y Naim Darrechi en el cumpleaños de Abelito

Así fue la despedida de Brianda Deyanara y Memo Schutz en La Casa de los Famosos México 2026

La Academia de San Carlos presenta “Dibujos, representación & comunidad”: horarios, fechas y todo lo que debes saber sobre la exposición

Preventa de Avengers Doomsday colapsa apps de cines en México y desata ola de memes

Alfredo Adame vs la esposa de Carlos Trejo: así fue el choque tras la eliminación en La Granja VIP 2026

DEPORTES

En medio de la Cantera de Pumas, empieza montaje de estructuras de la Línea 4 del Cablebús CDMX

En medio de la Cantera de Pumas, empieza montaje de estructuras de la Línea 4 del Cablebús CDMX

El luchador PAC murió un día después de combatir en AEW contra el mexicano Andrade El Ídolo: qué se sabe de su fallecimiento

Katia Itzel García vs Turco Mohamed: qué desató la confrontación entre el técnico de Toluca y la respuesta de la árbitra mexicana

Charly González, delantero paraguayo, confiesa su sueño de volver a Pumas: “En un club gigante, fui muy feliz”

Gilberto Mora sorprende a la prensa peruana antes del México vs. Perú: “Es impresionante”