Boom de exportaciones lleva a México a superávit comercial de 605 mdd en agosto

Con un superávit acumulado de casi diez mil millones de dólares en ocho meses, frente al déficit del mismo periodo del año anterior, el país consolida una transformación productiva liderada por manufacturas de alto valor

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México registró en agosto de 2026 un superávit comercial de 605 millones de dólares (mdd), luego del déficit de 848 mdd de julio, de acuerdo con el boletín de indicador 607/26 del INEGI, elaborado junto con el SAT, la Secretaría de Economía y el Banco de México.

Las exportaciones totales sumaron 78,010 mdd, un aumento anual de 40.4 %. Las importaciones llegaron a 77,405 mdd, con un alza de 34.2 %. Las cifras son oportunas, es decir, preliminares.

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Superávit de 9,860 mdd en ocho meses

En el acumulado de enero a agosto, la balanza comercial presenta un superávit de 9,860 mdd. En el mismo periodo de 2025 había registrado un déficit de 913 mdd.

En ese lapso, las exportaciones acumularon 549,398 mdd (+29.3 %) y las importaciones 539,537 mdd (+26.8 %).

Entre julio y agosto, el INEGI atribuye la mejora del saldo a dos factores:

Un mayor superávit de los productos no petroleros , que pasó de 2,809 mdd a 4,047 mdd.

Un menor déficit de los productos petroleros, que pasó de 3,657 mdd a 3,441 mdd.

Electrónicos, el sector con mayor crecimiento

Las exportaciones manufactureras alcanzaron 73,619 mdd, con un avance anual de 42.6 %. Según el reporte, los mayores incrementos fueron:

Equipos y aparatos eléctricos y electrónicos: 122.3 %

Minerometalurgia: 50.4 %

Plásticos y caucho: 10.6 %

Alimentos, bebidas y tabaco: 10.0 %

Maquinaria y equipo especial: 7.2 %

Por destino, las exportaciones no petroleras dirigidas a Estados Unidos crecieron 45.2 % y las enviadas al resto del mundo, 23.5 %. En el acumulado del año, el mercado estadounidense concentra 84.69 % de estas ventas.

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Los bienes elaborados suman USD 73,619 millones, con un aumento de 42.6%, mientras la minerometalurgia registra el segundo mayor avance, de 50.4%, según el indicador conjunto publicado por el INEGI (Imagen: Shutterstock)

Automotrices y agroexportaciones, a la baja

No todos los rubros avanzaron. Las exportaciones automotrices cayeron 2.2 % anual: 1.0 % las dirigidas a Estados Unidos y 7.8 % las enviadas a otros mercados.

Las agropecuarias y pesqueras sumaron 1,154 mdd, un descenso de 1.6 %. El INEGI reporta caídas en:

Uvas y pasas: 60.7 %

Cebollas y ajos: 30.0 %

Garbanzo: 25.0 %

Mango: 18.6 %

Jitomate: 17.6 %

Aumentaron las exportaciones de pimiento (39.1 %) y pepino (17.7 %). Las extractivas llegaron a 1,656 mdd, con un alza de 45.9 %.

Petróleo: menor volumen, mayor precio

Un saldo positivo de más de tres mil millones de dólares convive con la caída en el volumen de exportaciones petroleras y el fuerte crecimiento de las importaciones de bienes intermedios, lo que revela tensiones estructurales. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria/Foto de archivo

Las exportaciones petroleras fueron de 1,582 mdd, una baja de 2.8 % anual. El INEGI detalla que:

Las ventas de crudo fueron de 827 mdd .

El precio promedio de la mezcla mexicana fue de 75.98 dólares por barril , 13.64 dólares más que en agosto de 2025.

El volumen exportado fue de 351 mil barriles diarios, frente a 510 mil en julio y 594 mil en agosto del año pasado.

Importaciones: qué compra México

Las importaciones de bienes intermedios, que se usan en procesos de producción, sumaron 63,255 mdd (+41.9 %). Los bienes de consumo llegaron a 9,132 mdd (+8.9 %) y los bienes de capital, a 5,018 mdd (+6.9 %).

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De enero a agosto, los bienes intermedios representan 80.4 % de las importaciones, los de consumo 12.5 % y los de capital 7.1 %.

Cifras ajustadas por estacionalidad

Con cifras desestacionalizadas, el superávit de agosto fue de 3,489 mdd, frente a un déficit de 116 mdd en julio. En comparación mensual:

Las exportaciones totales subieron 1.23 % .

Las importaciones totales bajaron 3.44 % .

Las exportaciones manufactureras no automotrices avanzaron 3.06 % y las automotrices retrocedieron 1.63 %.

El INEGI publicará los datos de septiembre el 27 de octubre de 2026.