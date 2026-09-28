Bicarbonato, agua oxigenada y jabón de trastes: cómo mezclar y aplicar para eliminar hongos y manchas en el baño

Una persona prepara una mezcla de bicarbonato de sodio con agua oxigenada y detergente líquido para eliminar los hongos de los azulejos del baño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Bicarbonato, agua oxigenada y jabón para trastes pueden usarse como una pasta de limpieza para desprender manchas y suciedad adherida en azulejos y juntas del baño.

La mezcla se aplica sobre superficies duras, se deja actuar entre 5 y 10 minutos, se talla con cepillo suave, se enjuaga con agua y se seca por completo para reducir la humedad que favorece la reaparición de moho.

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La preparación no sustituye la reparación de una fuga, la ventilación del baño ni la limpieza frecuente. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA por sus siglas en inglés, indica que el moho en superficies duras puede retirarse con detergente y agua, siempre que el área quede completamente seca.

Para este uso doméstico conviene emplear agua oxigenada de 3%, que es la presentación habitual de farmacia. No debe utilizarse agua oxigenada de mayor concentración ni productos industriales, porque pueden irritar la piel, los ojos y las vías respiratorias.

La mezcla para azulejos usa media taza de bicarbonato

La fórmula puede prepararse en un recipiente abierto y limpio con media taza de bicarbonato de sodio, un cuarto de taza de agua oxigenada de 3% y una cucharadita de jabón líquido para trastes.

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Primero se incorpora el bicarbonato al recipiente. Después se añade el agua oxigenada poco a poco, hasta formar una pasta espesa. El jabón para trastes se agrega al final y se revuelve con una cuchara que no se use para alimentos.

La mezcla para azulejos usa media taza de bicarbonato (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mezcla debe quedar con una consistencia que permita colocarla sobre las juntas y los azulejos sin que escurra hacia el piso. Si queda demasiado líquida, se puede añadir una pequeña cantidad de bicarbonato. Si resulta seca, basta con incorporar unas gotas de agua oxigenada.

La Universidad Estatal de Washington propone una combinación de media taza de bicarbonato, un cuarto de taza de agua oxigenada y una cucharadita de jabón para limpiar porcelana, azulejos y boquilla. Su recomendación es aplicar el producto, dejarlo reposar entre cinco y 10 minutos, enjuagar y secar.

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No es necesario preparar una cantidad mayor. Lo adecuado es hacer solo la porción que se utilizará en ese momento y desechar el sobrante después de terminar la limpieza.

El agua oxigenada de 3% no debe guardarse ya mezclada

La pasta se usa de inmediato. No debe almacenarse en un frasco cerrado, atomizador o recipiente con tapa hermética. Las mezclas con agua oxigenada pueden perder estabilidad y liberar oxígeno, por lo que guardar el producto puede generar presión dentro del envase.

Tampoco debe combinarse con cloro, amoniaco, vinagre, desincrustantes, limpiadores para inodoro, aerosoles desinfectantes ni otros productos de limpieza. El hecho de que el bicarbonato, el jabón y el agua oxigenada se usen en una receta doméstica no autoriza añadir más sustancias.

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El Centro de Control de Envenenamientos de Estados Unidos recomienda no mezclar productos de limpieza, leer las etiquetas y ventilar espacios cerrados como baños. Algunas combinaciones pueden producir gases irritantes o generar problemas respiratorios.

El agua oxigenada de 3% no debe guardarse ya mezclada

Antes de aplicar la pasta, se recomienda revisar la etiqueta del jabón para trastes. Debe ser un producto simple, sin cloro ni ingredientes adicionales para desinfectar. Si existe duda sobre su contenido, es preferible limpiar solo con agua y detergente suave.

La aplicación se concentra en juntas y manchas visibles

El baño debe mantenerse ventilado durante todo el proceso. Se puede abrir una ventana, dejar abierta la puerta o encender el extractor. La EPA recomienda aumentar la ventilación al usar productos de limpieza y después de ducharse, pues la humedad constante favorece la aparición de moho.

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La persona que limpia debe usar guantes de hule. Si hay manchas extensas, sensibilidad respiratoria, alergias o asma, también puede utilizar lentes de protección y cubrebocas adecuado. Se debe evitar que la pasta entre en contacto con ojos, boca o piel lesionada.

Antes de cubrir una zona amplia, conviene probar la mezcla en una esquina poco visible. Esta prueba permite verificar que el azulejo, la boquilla o el recubrimiento no cambien de color. No se recomienda usar fibras metálicas, cuchillas o cepillos de alambre, porque pueden rayar el acabado y dañar la boquilla.

La pasta se coloca con una esponja, un cepillo de cerdas de nylon o un cepillo de dientes destinado únicamente a limpieza. Debe extenderse sobre las juntas oscuras, las manchas de jabón y las áreas con suciedad adherida.

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El producto no debe aplicarse directamente sobre artículos de tela, madera, papel tapiz, plafón, yeso, selladores deteriorados o materiales porosos. En esos casos, el moho puede penetrar el material y no retirarse por completo con una limpieza superficial.

El retiro se hace con agua y un paño limpio

La mezcla debe permanecer sobre el azulejo entre 5 y 10 minutos. Dejarla por más tiempo no garantiza mejores resultados y puede hacer que la pasta se seque, lo que dificulta su retiro.

Después del tiempo de reposo, se talla con movimientos cortos y moderados. El cepillado busca desprender la suciedad de la superficie y de las líneas de boquilla. No es necesario aplicar fuerza excesiva, porque el desgaste puede abrir poros y facilitar que se acumule humedad.

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El retiro se realiza con una esponja limpia humedecida con agua. Después se enjuaga varias veces hasta que no queden restos de bicarbonato, jabón o espuma. Si el área es una regadera, puede usarse agua corriente; si se trata de una pared o un piso, se puede pasar un paño húmedo varias veces.

El retiro se hace con agua y un paño limpio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al final se seca el azulejo y la boquilla con una toalla limpia, un paño de microfibra o un jalador. La EPA advierte que el control del moho depende de retirar la humedad: limpiar sin secar puede permitir que vuelva a formarse.

Si las manchas negras regresan después de pocos días, hay olor persistente a humedad, la boquilla se desprende, existe una fuga o el moho cubre una zona mayor a 10 pies cuadrados, alrededor de 0.93 metros cuadrados, la limpieza doméstica puede no ser suficiente y será necesario identificar la fuente de humedad o solicitar una revisión profesional.

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