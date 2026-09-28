El luchador PAC murió un día después de combatir en AEW contra el mexicano Andrade El Ídolo: qué se sabe de su fallecimiento

AEW informó el fallecimiento del luchador PAC a los 40 años de edad (X/ @AEW)

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La muerte de PAC sacudió al mundo de la lucha libre este domingo 27 de septiembre luego de que All Elite Wrestling (AEW) informó el fallecimiento de Benjamin Satterley, el luchador británico conocido con ese nombre en el ring, apenas un día después de su última pelea ante el mexicano Andrade El Ídolo.

La empresa indicó que este 27 de septiembre murió Satterley a los 40 años, a través de un comunicado oficial externaron sus condolencias a la familia y al mundo de la lucha libre. Su combate más reciente ocurrió un día antes, el sábado 26 de septiembre cuando enfrentó a Andrade por el Campeonato Nacional de AEW.

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Fue la propia AEW la que dio a conocer la noticia por medio de un comunicado en redes sociales. “All Elite Wrestling lamenta anunciar el fallecimiento de Benjamin Satterley, también conocido como Pac. Originario de Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Satterley comenzó su carrera en la lucha libre en 2004 y llegó a luchar para organizaciones de lucha libre de todo el mundo, cautivando a los aficionados con innovadores movimientos aéreos y una increíble habilidad en el ring”, señala el texto.

El Consejo Mundial de Lucha Libre expresa sus condolencias por el fallecimiento del luchador profesional Benjamin Satterley, conocido como PAC. (X/ @CMLL_OFICIAL)

AEW recordó además la trayectoria del luchador dentro de la empresa. “Nuestras condolencias a la familia, amigos y seguidores de Satterley”, concluye el mensaje difundido por la promotora.

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Desde su llegada a AEW en 2019, PAC consiguió varios campeonatos y formó parte de algunos de los combates más recordados en la historia de la compañía. Antes de esa etapa, Satterley también construyó una carrera amplia en WWE, donde compitió bajo los nombres de Neville y Adrian Neville. Ahí ganó múltiples campeonatos durante su paso por NXT.

“. Pac firmó con All Elite Wrestling en 2019 y ostentó múltiples Campeonatos de AEW y compitió en algunos de los combates más memorables de la historia de AEW. Nuestras condolencias van dirigidas a la familia, amigos y fanáticos de Satterley”.

El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) también compartió un mensaje de condolencias por la repentina muerte de PAC.

“El CMLL lamenta profundamente el fallecimiento de PAC (Benjamin Satterley, 1986–2026). Recordaremos su extraordinario profesionalismo, entrega y respeto en cada participación en México.Nuestras condolencias a su familia, amigos y a toda la comunidad de AEW. Descanse en paz”, publicaron.

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¿De qué murió el luchador PAC?

El luchador profesional PAC murió a los 40 años de edad (X/ @AEW)

Sobre las circunstancias de su muerte, AEW no ofreció información adicional. Hasta el momento, la empresa no ha hecho pública la causa del fallecimiento del luchador inglés.

Su última aparición sobre el cuadrilátero ocurrió en All Out 2026, en Chicago, frente a Andrade El Ídolo. En esa lucha, el mexicano retuvo el campeonato luego de imponerse después de que PAC fallara su Black Arrow.

Esa presentación terminó por convertirse en la despedida final de PAC sobre el ring. La noticia de su muerte se conoció un día más tarde, lo que aumentó la conmoción entre aficionados y dentro de la industria.

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A lo largo de su carrera, Benjamin Satterley desarrolló un perfil que lo distinguió por varias cualidades:

inició su carrera profesional en 2004

compitió en distintas empresas de lucha libre en el mundo

destacó por su estilo aéreo y su velocidad

luchó en WWE como Neville y Adrian Neville

formó parte de AEW desde 2019

Originario de Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Satterley pasó más de dos décadas en la lucha libre profesional. Su estilo en el cuadrilátero y su capacidad física lo colocaron entre los nombres más reconocidos de su generación.

Con AEW y antes en WWE, el británico dejó una trayectoria marcada por campeonatos, apariciones destacadas y un personaje que mantuvo presencia en escenarios importantes hasta su última lucha, un día antes de que se confirmara su fallecimiento.

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