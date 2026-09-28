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Alfredo Adame vs la esposa de Carlos Trejo: así fue el choque tras la eliminación en La Granja VIP 2026

El conductor calificó al “Cazafantasmas” como la maceta más grande del reality y desató la respuesta de su pareja, quien lo acusó de falta de neutralidad frente a cámaras

Alfredo Adame
El conductor calificó al “Cazafantasmas” como la maceta más grande del reality y desató la respuesta de su pareja, quien lo acusó de falta de neutralidad frente a cámaras. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)
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Alfredo Adame volvió a enfrentarse con la pareja de Carlos Trejo después de que el investigador paranormal se convirtiera en el tercer eliminado de La Granja VIP 2026. El cruce ocurrió en vivo, minutos después de que la producción confirmara la salida del “Cazafantasmas” tras una votación del público que definió su destino en el reality.

Adame, quien funge como crítico en esta segunda temporada del reality de TV Azteca, adelantó la eliminación antes de que se hiciera oficial. “Nostradame no se equivoca nunca”, dijo el ganador de la primera temporada al señalar que ya sabía que Trejo dejaría la competencia.

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Adame calificó a Trejo como “la maceta más grande” del reality

El conductor no se limitó a anunciar la salida del cazafantasmas. Lo acusó de no generar contenido ni involucrarse en las dinámicas del programa y afirmó que Trejo fue “la maceta más grande que ha visto en su vida” dentro del reality.

Alfredo Adame
El conductor calificó al "Cazafantasmas" como la maceta más grande del reality y desató la respuesta de su pareja, quien lo acusó de falta de neutralidad frente a cámaras. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

La designación de Carlos Trejo como peón durante la última semana de competencia incrementó su desgaste físico y sus roces con otros participantes. Ese desgaste en su imagen resultó decisivo para que el público no lo respaldara en la votación final.

Tras la salida de Trejo, su esposa, Mery Rodríguez tomó la palabra para responder a las críticas del conductor. “Lo que diga el señor no me interesa”, sentenció en referencia directa a Adame, a quien también acusó de haber tomado partido en contra de su esposo.

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Rodríguez fue más allá y cuestionó la imparcialidad del crítico dentro del programa. “Creo que no demostró su profesión ni su neutralismo”, afirmó, en alusión al rol de Adame como analista de la competencia y a lo que consideró un daño deliberado a la imagen de Carlos Trejo.

Adame no dejó pasar el reclamo y respondió con dureza frente a las cámaras. Le recordó que no fue el único en calificar a Trejo como maceta y, cuando ella le pidió que dejara de hablar, el conductor remató: “Claro que no te importa porque eres una ignorante, eso es lo que eres”, arremetió contra ella.

Carlos Trejo
Tras confirmarse la tercera salida de La Granja VIP, la esposa del investigador paranormal reclamó parcialidad al crítico del programa y recibió una respuesta que Adal Ramones tuvo que frenar. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

El conductor Adal Ramones detuvo el intercambio y advirtió a ambas partes que, una vez que Trejo llegara al foro, los comentarios debían hacerse con respeto. Pese a la tensión previa, la salida del cazafantasmas del foro transcurrió sin nuevos enfrentamientos directos con Adame.

Por su parte, Carlos Trejo agradeció la oportunidad y explicó que su paso por La Granja VIP buscó mostrar a la persona detrás del personaje con el que suele identificársele en medios. El autor de “Cañitas” remarcó la diferencia entre su faceta como investigador paranormal y su convivencia real con el resto de los concursantes.

Carlos Trejo evitó responder directamente a su némesis dentro del reality

Dos hombres de pie en un estudio de televisión con luces de neón, un sillón con estampado de vaca y pantallas al fondo.
El actor también amenazó al cazafantasmas en vivo hace algunos días. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando Ramones le preguntó si tenía algún mensaje para Adame, Trejo optó por no entrar en confrontación. “Nada que ver, yo vengo a lo mío, vengo a hacer lo que tengo que hacer, hice lo que tenía que hacer”, respondió, y dejó en claro que no busca conflictos dentro o fuera del foro.

Con la salida de Trejo, los otros cuatro habitantes que estaban en la placa de nominados —Kenny, Julio Camejo, Manelyk y Bebeshita— regresaron a la casa para continuar en la disputa por el premio mayor. La fuerza digital de figuras como Manelyk y Bebeshita resultó decisiva en el conteo final de votos que sacó a Trejo de la competencia.

Los habitantes restantes deberán replantear su estrategia de cara a la siguiente jornada de nominaciones, en la que ningún lugar dentro del reality está garantizado. La dinámica semanal de La Granja VIP contempla la revelación del legado que dejó Carlos Trejo, nuevas pruebas de capataz y designación de peones antes de la próxima gala de eliminación.

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