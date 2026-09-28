¿Cómo cambiará la inteligencia artificial la salud en México? El sector creció 300% en cuatro años

La salud digital en México atraviesa una nueva etapa marcada por la IA, la interoperabilidad, la telemedicina y la digitalización de los servicios médicos

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La transformación tecnológica del sector salud en México está entrando en una nueva fase. La presión sobre los sistemas sanitarios, la necesidad de mejorar su eficiencia y la demanda de una atención más accesible han impulsado el desarrollo de herramientas digitales capaces de conectar información, instituciones, profesionales y pacientes.

El sector de salud digital en el país creció 300 por ciento respecto a 2022. Actualmente, el ecosistema está integrado por más de 100 startups que desarrollan soluciones en distintas categorías relacionadas con la atención y gestión de la salud.

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Este crecimiento refleja un cambio respecto a los primeros años de adopción tecnológica, cuando muchas herramientas funcionaban como soluciones independientes. El siguiente desafío consiste en lograr que estas tecnologías puedan integrarse de manera efectiva a la operación cotidiana del sistema sanitario.

Alonso Martínez, coordinador de la Asociación HealthTech México, señaló que México ha superado la etapa de experimentación y que la siguiente fase estará relacionada con la capacidad de escalar soluciones que tengan un impacto medible.

Inteligencia artificial: de la experimentación a la práctica médica

Uno de los principales motores de esta transformación será la inteligencia artificial (IA). Su incorporación al sector salud comienza a ir más allá de proyectos experimentales para avanzar hacia herramientas que pueden integrarse en la práctica clínica, la gestión hospitalaria y la administración sanitaria.

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Entre sus posibles aplicaciones se encuentran el apoyo en la documentación médica, la interpretación de información clínica y la toma de decisiones. En este escenario, la IA puede convertirse en una herramienta para ampliar la capacidad de respuesta de los profesionales frente a sistemas de salud que enfrentan una presión creciente sobre recursos limitados.

La IA y las herramientas digitales transforman la atención médica en México, con aplicaciones que van desde el análisis de información clínica hasta la telemedicina y los expedientes electrónicos

El objetivo, de acuerdo con la perspectiva planteada por la Asociación HealthTech México, no consiste simplemente en automatizar tareas. El verdadero valor estaría en utilizar estas tecnologías para reducir cargas administrativas y facilitar procesos que permitan al personal sanitario concentrarse en la atención.

Por ello, la inteligencia artificial podría dejar de ser considerada una categoría independiente dentro de la salud digital para convertirse en una capacidad transversal presente en distintas soluciones tecnológicas.

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Interoperabilidad, el siguiente gran reto

La expansión de la inteligencia artificial dependerá también de la capacidad del sistema para conectar la información médica.

Actualmente, distintos actores del sector pueden operar mediante plataformas y sistemas que no necesariamente están conectados entre sí. El reto consiste en avanzar hacia estándares comunes que permitan el intercambio seguro de información entre expedientes clínicos electrónicos, hospitales, laboratorios, aseguradoras y otras instituciones.

Según el Radar 2026, la interoperabilidad será uno de los principales diferenciadores competitivos del ecosistema mexicano durante los próximos cinco años, incluso por encima de la capacidad para desarrollar nuevas soluciones.

La razón es que una tecnología puede tener capacidades avanzadas, pero su utilidad disminuye cuando no puede acceder de manera segura y adecuada a la información necesaria para funcionar dentro del sistema de salud.

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Telemedicina y expediente clínico digital ganan relevancia

La transformación tecnológica también está relacionada con la expansión de herramientas como la telemedicina y el expediente clínico digital.

El gobierno federal avanza en el desarrollo del Servicio Universal de Salud, una estrategia que contempla nuevos consultorios de atención primaria y elementos de digitalización, entre ellos conectividad, expediente clínico digital y telemedicina.

Como parte de este proceso, el 14 de septiembre se lanzó una convocatoria para contratar al personal médico que operará los nuevos consultorios.

La incorporación de herramientas digitales busca acompañar la ampliación de los servicios de atención primaria y favorecer una mayor conexión entre los distintos componentes del sistema sanitario.

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Regulación: el otro desafío de la inteligencia artificial

El desarrollo tecnológico también plantea la necesidad de contar con reglas que permitan aprovechar sus beneficios y, al mismo tiempo, establecer condiciones para su utilización dentro del sector salud.

En agosto, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados organizó el primer conversatorio sobre digitalización de los servicios de salud, con la participación de representantes del gobierno federal, la academia y los sectores público y privado.

Este tipo de espacios refleja que la transformación digital ya forma parte de la discusión institucional sobre el futuro del sistema sanitario mexicano.

La regulación será especialmente relevante conforme aumente el uso de inteligencia artificial en procesos relacionados con información clínica y toma de decisiones. La innovación tecnológica y el marco regulatorio tendrán que avanzar de manera paralela para acompañar la incorporación de estas herramientas.

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La IA y las herramientas digitales transforman la atención médica en México, con aplicaciones que van desde el análisis de información clínica hasta la telemedicina y los expedientes electrónicos

México enfrenta retos de infraestructura y talento especializado

Aunque el crecimiento del ecosistema de salud digital abre nuevas posibilidades, México todavía enfrenta obstáculos estructurales.

Entre ellos se encuentran la interoperabilidad, la infraestructura digital, la disponibilidad de talento especializado y la gobernanza de datos. La capacidad para superar estas barreras será determinante para consolidar el crecimiento del sector.

El desafío no consiste únicamente en desarrollar más aplicaciones o incorporar inteligencia artificial a los servicios médicos. También será necesario generar las condiciones para que estas herramientas puedan integrarse de manera segura, eficiente y sostenible en las instituciones de salud.

En este contexto, el crecimiento de 300 por ciento registrado desde 2022 muestra la expansión de un ecosistema que comienza a consolidarse. Sin embargo, la siguiente etapa estará marcada por la capacidad de convertir ese desarrollo tecnológico en soluciones integradas y con resultados medibles.

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La inteligencia artificial tendrá un papel central en ese proceso. Su impacto dependerá no solo de sus capacidades tecnológicas, sino también de la infraestructura disponible, la interoperabilidad de los sistemas, la preparación del personal y la evolución de las reglas que acompañen su utilización.