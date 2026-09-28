Preventa de Avengers Doomsday colapsa apps de cines en México y desata ola de memes

La preventa de Avengers Doomsday en México tuvo muchas fallas. (Redes sociales)

Guardar

La preventa de Avengers: Doomsday provocó fallas masivas en las aplicaciones y sitios web de Cinépolis y Cinemex desde la madrugada de este 28 de septiembre en México, generando una ola de quejas y memes en redes sociales.

La cinta, dirigida por Anthony y Joe Russo, se estrenará en las salas de cine de México el 17 de diciembre de 2026, un día antes que en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La venta anticipada arrancó exclusivamente para salas con certificación Infinity Vision, el formato premium con el que Disney distingue a los complejos de mayor calidad de imagen y sonido. Ninguna de las dos cadenas de cine informó con precisión la hora de apertura, lo que generó incertidumbre entre los usuarios que esperaban conectarse desde temprano para no perder disponibilidad de asientos.

Las plataformas de venta no resisten la demanda

Cinépolis y Cinemex tuvieron fallas en la preventa. (Captura de pantalla)

Minutos después de la medianoche del 28 de septiembre, usuarios en X reportaron que la aplicación de Cinépolis dejó de responder. Las quejas se multiplicaron con capturas de pantalla que mostraban mensajes de error y pantallas en blanco al intentar completar la compra.

PUBLICIDAD

La situación se repitió en Cinemex, cuyo sitio web también presentó intermitencias durante la primera hora de venta.

Ante la saturación, se recomendó a los interesados iniciar sesión con anticipación en sus cuentas y verificar que el método de pago estuviera guardado previamente en el perfil, como forma de reducir el tiempo de espera durante el proceso de compra.

Cinépolis y Cinemex tuvieron fallas en la preventa. (Captura de pantalla)

Este tipo de saturación no es inédito para el sector. Estrenos anteriores del Universo Cinematográfico de Marvel, como Avengers: Endgame en 2019, ya habían provocado caídas similares en los sistemas de venta de boletos en México y otros países.

Los memes de la preventa

La combinación de expectativa alta y fallas técnicas repetidas convirtió a la madrugada del 28 de septiembre en materia prima para el humor de redes sociales, donde los usuarios compartieron memes con referencias a series como Los Simpson, The Big Bang Theory y The Office:

PUBLICIDAD

(Redes sociales/Captura de pantalla)

(Redes sociales/Captura de pantalla)

(Redes sociales/Captura de pantalla)

(Redes sociales/Captura de pantalla)

(Redes sociales/Captura de pantalla)

(Redes sociales/Captura de pantalla)

(Redes sociales/Captura de pantalla)

(Redes sociales/Captura de pantalla)

(Redes sociales/Captura de pantalla)

(Redes sociales/Captura de pantalla)

(Redes sociales/Captura de pantalla)

(Redes sociales/Captura de pantalla)

(Redes sociales/Captura de pantalla)

(Redes sociales/Captura de pantalla)

(Redes sociales/Captura de pantalla)

(Redes sociales/Captura de pantalla)

(Redes sociales/Captura de pantalla)

(Redes sociales/Captura de pantalla)

(Redes sociales/Captura de pantalla)

Qué significa el estreno para el calendario de Marvel

Avengers: Doomsday tendrá una duración de 165 minutos, lo que la coloca entre las producciones más largas del Universo Cinematográfico de Marvel. Robert Downey Jr. regresa a la franquicia, ahora en el papel del Doctor Doom, tras su salida como Iron Man en 2019.

El filme comparte cartelera de estreno con Dune: Parte 3, con la cual también compite por las salas IMAX. Las cadenas mexicanas ya definieron que ese formato quedará reservado de manera exclusiva para la producción de Denis Villeneuve, mientras Marvel concentra su primera ola de venta en el esquema Infinity Vision.

Las cadenas no han anunciado si habrá disponibilidad de salas IMAX para la cinta de Marvel en semanas posteriores al estreno, una vez que concluya la ventana comercial reservada para Dune: Parte 3.

PUBLICIDAD

La expectativa comercial alrededor del filme ya se refleja en cifras previas a su lanzamiento. Según el medio Espinof, la producción “lleva camino de machacar todos los récords en taquilla”, con 50 millones acumulados antes siquiera de su estreno oficial.

Cinemex y Cinépolis confirmaron el regreso de las funciones de medianoche, una práctica que no se aplicaba en el país desde hace varios años. Las proyecciones especiales comenzarán en el primer minuto del miércoles 16 de diciembre.

Este formato de exhibición se interpreta como una señal de la magnitud comercial que las cadenas atribuyen a la cinta.

Las escenas de Endgame Encore que anticipan la trama de Doomsday

'Vengadores: Endgame' vuelve a los cines con una nueva versión llena de escenas inéditas y otras alteradas.

Como antesala del estreno, Marvel Studios relanzó esta semana Avengers: Endgame con cuatro escenas adicionales que conectan directamente con la trama de Doomsday. La reedición, conocida como Avengers: Endgame Encore, llegó a los cines el 24 y 25 de septiembre a nivel internacional.

PUBLICIDAD

Una de las escenas muestra a Loki interrumpiendo el baile final de Steve Rogers y Peggy Carter, vestido con el uniforme de la Autoridad de Variación Temporal, para hablar de una rama inestable que el viaje en el tiempo de Steve generó en el multiverso.

Otra transcurre en un búnker subterráneo, donde Bruce Banner experimenta con un suero para suprimir su transformación en Hulk, hasta que el Doctor Doom irrumpe en el lugar y lo obliga a enfrentarlo convertido en el gigante verde.

Las nuevas escenas también retoman el sonido metálico que en Endgame correspondía a Tony Stark forjando su armadura, ahora asociado a Doctor Doom mientras forja su propia máscara, lo que insinúa un origen compartido entre ambos personajes.

PUBLICIDAD

La escena poscréditos final se desarrolla en la Autoridad de Variación Temporal, con Mobius (Owen Wilson), Casey (Eugene Cordero), Ouroboros (Ke Huy Quan) y Miss Minutes (Tara Strong), quienes descubren que dos Tierras están a punto de colisionar en una incursión que provoca el colapso del multiverso.

Esta secuencia podría ser la forma en que Marvel introduce a los X-Men de Fox en su universo cinematográfico, pues ya están confirmadas las apariciones del Profesor Xavier (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen), Cíclope (James Marsden), Mística (Rebecca Romijn), Rondador Nocturno (Alan Cumming) y Gambito (Channing Tatum).