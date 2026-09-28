México

Desempleo en México sube a 3% en agosto: alcanza a 1.9 millones de personas

La población desocupada aumentó en 86 mil 713 personas respecto a agosto de 2025; la PEA alcanzó 62.6 millones y la ocupación creció en 1.2 millones

Ilustración de una balanza con profesionales a la izquierda y comerciantes ambulantes a la derecha, frente a un mapa de México con gráficos.
La PEA alcanzó 62.6 millones de personas durante agosto, 1.3 millones más que un año antes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El desempleo en México aumentó durante agosto de 2026, cuando la tasa de desocupación llegó a 3% de la Población Económicamente Activa (PEA), por encima del 2.9% registrado tanto en agosto de 2025 como en julio de este año, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La población desocupada sumó 1.9 millones de personas, un incremento de 86 mil 713 personas frente al mismo mes del año pasado. El indicador considera a quienes no trabajaron durante la semana de referencia, pero manifestaron disposición para hacerlo y realizaron alguna actividad para encontrar empleo.

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El repunte del desempleo ocurrió pese a que el mercado laboral también registró un aumento en el número de personas ocupadas y en el tamaño de la fuerza laboral.

Más personas participan en el mercado laboral

Durante agosto, la PEA alcanzó 62.6 millones de personas de 15 años y más, lo que representó un aumento de 1.3 millones respecto a agosto de 2025. La tasa de participación económica se ubicó en 59.3%, frente al 58.8% de un año antes.

De ese universo, 60.7 millones de personas estuvieron ocupadas, 1.2 millones más que en agosto de 2025. En otras palabras, 97% de la población económicamente activa tenía algún empleo durante el octavo mes del año.

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Un joven sentado en un sillón desgastado en una calle mira la pantalla de su teléfono móvil, con viviendas en la colina al fondo.
La tasa de desocupación en México llegó a 3% durante agosto de 2026, informó el Inegi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La distribución de la participación laboral mantiene una brecha entre hombres y mujeres. La PEA femenina fue de 25.8 millones, con una tasa de participación de 46%, mientras que la masculina alcanzó 36.8 millones, con una participación de 74.4%.

Entre las personas que no encontraron trabajo, 47.8% tenía entre 25 y 44 años, mientras que 33.4% correspondió al grupo de 15 a 24 años. En cuanto al nivel educativo, 13.6% de las personas desocupadas no contaba con estudios completos de secundaria y 86.3% tenía un nivel de instrucción superior.

Respecto al tiempo que llevan buscando empleo, 43.1% de las personas desocupadas llevaba un mes o menos en esa situación, mientras que 32.5% había permanecido sin trabajo por más de un mes y hasta tres meses.

Informalidad alcanza a 33.4 millones

Uno de los principales componentes del mercado laboral mexicano continúa siendo la informalidad. En agosto, 33.4 millones de personas se encontraban en esa condición, equivalente a una tasa de informalidad laboral de 55%. El indicador fue ligeramente superior al 54.8% registrado en agosto de 2025.

Por sector de actividad, los servicios concentraron 45.9% de la población ocupada, seguidos por el comercio, con 19.1%; las industrias manufactureras, con 16%; las actividades agropecuarias, con 9.9%, y la construcción, con 7.9%. Minería, electricidad, agua y suministro de gas representaron 0.6%, mientras que 0.7% no especificó su actividad.

El desempleo sube a 3% en agosto, pese a más gente trabajando

La ENOE del Inegi muestra un mercado laboral con más ocupación, pero también más desocupación e informalidad. Explora por pestañas.

3%tasa de desocupación
1.9Mpersonas desocupadas
62.6MPoblación Económicamente Activa
60.7Mpersonas ocupadas
La tasa de desocupación llegó a 3% de la PEA en agosto de 2026, por encima del 2.9% de agosto de 2025 y de julio de este año.
La población desocupada sumó 1.9 millones de personas, un incremento de 86,713 personas frente al mismo mes del año pasado.
La PEA alcanzó 62.6 millones de personas de 15 años y más, un aumento de 1.3 millones respecto a agosto de 2025. La tasa de participación económica fue de 59.3%.
60.7 millones de personas estuvieron ocupadas, 1.2 millones más que en agosto de 2025, equivalente a 97% de la PEA.
PEA femenina
tasa de participación
46%
La Población Económicamente Activa femenina fue de 25.8 millones de personas, con una tasa de participación de 46 por ciento.
PEA masculina
tasa de participación
74.4%
La Población Económicamente Activa masculina alcanzó 36.8 millones de personas, con una participación de 74.4 por ciento.
Desocupados de 25 a 44 años
del total de personas sin empleo
47.8%
Casi la mitad de las personas desocupadas se ubica en este rango de edad, el más numeroso entre quienes buscan trabajo.
Desocupados de 15 a 24 años
del total de personas sin empleo
33.4%
Uno de cada tres desocupados corresponde a este grupo de edad, el segundo más numeroso dentro del indicador.
45.9%Servicios
19.1%Comercio
16%Manufacturas
9.9%Agropecuario
7.9%Construcción
0.6%Minería y energía
Los servicios concentraron la mayor proporción de la población ocupada en agosto, con 45.9 por ciento.
El comercio fue el segundo sector con más población ocupada, con 19.1 por ciento del total.
Las industrias manufactureras representaron 16% de la población ocupada durante el mes.
Las actividades agropecuarias concentraron 9.9% de la población ocupada en agosto de 2026.
La construcción representó 7.9% de la población ocupada del país.
Minería, electricidad, agua y suministro de gas representaron en conjunto 0.6%, mientras que 0.7% no especificó su actividad.

Informalidad, en aumento

  • 33.4 millones de personas en la informalidad
  • Tasa de informalidad laboral de 55%
  • Frente a 54.8% en agosto de 2025
  • 4.3 millones de personas subocupadas (7% de los ocupados)
  • Condiciones críticas de ocupación: 37.8%, frente a 37.3% un año antes

Contexto de crecimiento moderado

  • PIB creció 1.9% a tasa anual en el segundo trimestre de 2026
  • Crecimiento trimestral de 1.4%, con cifras desestacionalizadas
  • 43.1% de los desocupados llevaba un mes o menos buscando empleo
  • 32.5% llevaba entre uno y tres meses sin trabajo
Fuente: Inegi, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), agosto de 2026

Además, 4.3 millones de personas estaban subocupadas, es decir, declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas de las que actualmente laboran. Esta población representó 7% de las personas ocupadas y aumentó en 64 mil personas respecto a agosto de 2025.

Otro indicador relevante es el de condiciones críticas de ocupación, que alcanzó 37.8% de la población ocupada, frente a 37.3% en agosto del año pasado.

Los datos laborales se conocen en un contexto de crecimiento económico moderado. De acuerdo con cifras del Inegi, el PIB aumentó 1.9% a tasa anual durante el segundo trimestre de 2026, mientras que el crecimiento trimestral fue de 1.4%, con cifras desestacionalizadas.

Así, los resultados de agosto muestran un mercado laboral en el que aumentó tanto la cantidad de personas ocupadas como la fuerza laboral, pero también creció el número de personas que permanecieron sin empleo y se mantuvo elevada la proporción de trabajadores en la informalidad.

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