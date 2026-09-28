En medio de la Cantera de Pumas, empieza montaje de estructuras de la Línea 4 del Cablebús CDMX

Una grúa realiza el montaje de postes de la línea 4 del Cablebús en el intertramo Universidad-Cantera, en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. (X/ @SOBSECDMX)

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Está en marcha la obra de la Línea 4 del Cablebús, esta ruta conectará el paradero Universidad con el Pedregal de San Nicolás, además, enlazará con la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC). Uno de los atractivos de esta línea es que atravesará la cantera del Club Universidad Nacional.

La Cantera de Pumas es el espacio donde entrenan los equipos varonil y femenil de Liga MX, también las categorías sub tienen actividades. El nombre oficial de las instalaciones es Ing. Guillermo Aguilar Álvarez Jr. y fue inaugurada el 29 de octubre de 1997. Con 20 hectáreas de superficie, el hogar de los Pumas consta de tres niveles que alcanzan hasta 35 metros por debajo de las calles de la Ciudad de México.

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La Secretaría de Obras y Servicios de la CDMX (Sobse), inició el montaje de estructuras, según con las autoridades empezaron con la instalación del intertramo Universidad–Cantera, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán, precisaron que realizaron el montaje del poste S5 y S6.

Avanza obras de la Línea 4 del Cablebús CDMX

Trabajadores e infraestructura pesada ejecutan el montaje de postes de la Línea 4 del Cablebús en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México. (X/ @SOBSECDMX)

En la estación Cantera de la Línea 4 del Cablebús, ubicada sobre avenida del Imán, en la colonia Pedregal de Carrasco, alcaldía Coyoacán. La ruta conectará el paradero Universidad con el Pedregal de San Nicolás, enlazará con la Línea 3 del Metro y registra 20% de avance, con conclusión prevista para diciembre de 2027.

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La estación Cantera será la primera parada después de Metro Universidad y concentra parte de los avances iniciales de obra civil. En esta etapa se instalaron dos estructuras que formarán las columnas de soporte para el sistema eléctrico de las cabinas.

La dependencia capitalina difundió imágenes de las maniobras de excavación, cimentación y montaje de los elementos sobre el terreno. Las obras también afectan la circulación local en los alrededores de avenida del Imán.

La estación Cantera requiere pilas perforadas y estructuras de acero

La construcción de los cimientos incluye pilas perforadas, armado de acero y la colocación gradual de las estructuras por secciones. Los trabajadores también instalaron componentes electromecánicos que sostendrán las cabinas del sistema.

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Las obras de montaje de los postes de la Línea 4 del Cablebús avanzan en el intertramo Universidad-Cantera, en la colonia Pedregal de Santo Domingo, Coyoacán. (X/ @SOBSECDMX)

La terminal Universidad comenzó previamente sus trabajos de cimentación y excavación junto al paradero. La presidenta Claudia Sheinbaum supervisó el arranque de esa obra, que cuenta con financiamiento del gobierno federal.

El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, informó que la Línea 4 tendrá 11.4 kilómetros de longitud y requerirá más de 70 postes. El recorrido estará integrado por nueve estaciones.

La nueva línea atenderá los traslados de habitantes de 44 colonias en Tlalpan, Coyoacán y Cantera. Su conexión con la Línea 3 del STC Metro busca facilitar los viajes entre la zona sur y la red de transporte público de la capital.

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La ruta tendrá casi 400 cabinas para 65 mil pasajeros

El proyecto contempla casi 400 cabinas con capacidad para transportar a 65 mil pasajeros. Las autoridades calculan que el Cablebús podría beneficiar a más de 155 mil habitantes.

Trabajadores supervisan el montaje de una torre de la Línea 4 del Cablebús con una grúa en el tramo Universidad-Cantera de la colonia Pedregal de Santo Domingo. (X/ @SOBSECDMX)

Sheinbaum sostuvo que este medio de transporte ofrece seguridad, permite observar la ciudad durante el trayecto y ya demostró su funcionamiento entre los usuarios capitalinos. También reconoció el impulso de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, para construir una ruta dirigida a universitarios y habitantes del sur de la ciudad.

“Es un proyecto de justicia social, porque justamente está dedicado para los que menos tienen, el mejor transporte para los que menos tienen y esa es una visión que compartimos para la ciudad y para el país. Así que muchas felicidades, va 20 por ciento de avance, espera terminarse en diciembre de 2027 y lo están haciendo muy bien, con mucha dedicación, con mucho profesionalismo, Clara y todo el equipo de gobierno de la Ciudad de México”, afirmó la presidenta.

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Brugada agradeció a la presidenta la asignación de más de 4 mil 700 millones de pesos para la Línea 4 Tlalpan-Coyoacán y recordó que Sheinbaum impulsó este modelo de transporte cuando encabezó el Gobierno de la Ciudad de México.