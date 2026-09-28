Cárteles mexicanos en África: por qué el CJNG y el Cártel de Sinaloa llegaron al continente, según experto

Cárteles mexicanos tienen presencia en el continente africano. (Infobae México)

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La Agencia Nacional para el Control de Drogas de Nigeria (NDLEA) anunció el pasado 24 de septiembre el arresto de Chukwu Obumneme Christopher, de 45 años, y Chukwu Georginus Monday, de 60, señalados de operar un laboratorio de metanfetamina en la ciudad de Obeagu, estado de Enugu. Es el cuarto desmantelamiento de este tipo desde mayo en el país africano y vuelve a apuntar a los cárteles mexicanos.

Según la NDLEA, los detenidos trabajaban junto con un hombre identificado como Rodríguez Villanueva, descrito como “un conocido miembro de un cártel mexicano de la droga”. El sospechoso abandonó Nigeria y actualmente es buscado por las autoridades.

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El vocero de la NDLEA, Femi Babafemi, confirmó a la agencia AFP que al menos cinco mexicanos han sido detenidos en Nigeria desde mayo en operaciones relacionadas con laboratorios de metanfetamina.

Las dos razones detrás de la expansión, según un experto

Foto: Agencia Nacional de Control de Drogas de Nigeria

El periodista e investigador Víctor Sánchez, de la Universidad Autónoma de Coahuila, explicó en entrevista con Radio Fórmula que la llegada de los cárteles mexicanos a África responde a dos objetivos centrales, con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como protagonistas de esta expansión.

“Su objetivo no es llegar a África, sino llegar a Europa”, sostiene Sánchez. Los puertos de África occidental tienen menor capacidad de revisión y menos medidas de seguridad, lo que facilita el tránsito de droga.

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Según el investigador, la ruta que utilizan los cárteles atraviesa el Sáhara y luego usa lanchas rápidas en el Mediterráneo hasta España, Portugal, Francia e Italia.

La segunda razón, la que Sánchez califica como “la más importante” y la que “ha estado en boga en los últimos meses”, consiste en aliarse con mafias locales para instalar narcolaboratorios directamente en territorio africano. Menciona alianzas con los Area Boys en Nigeria, los Mungiki en Kenia y la Banda de los Números en Sudáfrica.

“En lugar de producir la droga sintética en México, lo hace en países que están más cercanos a Europa y eso reduce sus gastos operativos”, explica el investigador. Pone el caso de Kenia, cuya cercanía con el mar Arábigo permite además abastecer a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar, mercados con alto poder adquisitivo.

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Sánchez agrega que el mercado de drogas sintéticas ya no depende de una sola sustancia. Habla de más de 50,000 variedades registradas y de una lógica de “drogas de autor” que le ha permitido, sobre todo al CJNG, diversificar mercados con bajo costo de producción.

Sudáfrica, el nodo con conexión a Australia y Nueva Zelanda

El video documenta un sitio en una zona arbolada con múltiples barriles, contenedores, tuberías y estructuras metálicas de gran tamaño. Una persona con uniforme transita por el lugar entre la maquinaria. Se observa una operación con equipo de procesamiento a gran escala en un entorno natural. Video: Policía de Sudáfrica

Una investigación de AFP documenta que el laboratorio más grande localizado en el sur de África se descubrió en mayo en el pueblo de Swartruggens, provincia de North West. Formaba parte de una red del Cártel de Sinaloa para abastecer a Australia y Nueva Zelanda, donde el precio de la metanfetamina es entre 65 y 100 veces más alto que en Estados Unidos.

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Los operadores habían llegado a Johannesburgo como supuestos turistas en marzo de 2025, con visas de tres meses. Devon Naicker, jefe de la Oficina de Lucha contra los Estupefacientes de Sudáfrica, señaló a AFP que la instalación tenía capacidad de producir cinco toneladas de droga al mes, con un valor de más de mil millones de dólares en el mercado australiano.

Cinco de los 13 detenidos en el operativo eran mexicanos, todos con formación en química. Desde 2024 suman 16 los ciudadanos mexicanos arrestados en Sudáfrica en este tipo de operativos; el primer hallazgo con estas características en el país data de 2020, en Marble Hall.

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La producción emplea el método P2P, basado en fenil-2-propanona, con insumos importados de China e India. En agosto, la policía sudafricana incautó cinco toneladas de disolventes y reactivos en la frontera con Zimbabue, y a principios de septiembre desmanteló otro laboratorio en Klipvoor que Naicker describió como una “instalación mexicana”.

La conexión con Oceanía no es solo marítima: en enero, una mujer de 32 años fue detenida en el aeropuerto de Sídney con 39 kilos de metanfetamina en polvo, en un vuelo procedente de Sudáfrica.

El laboratorio de Ogun y la alerta de Estados Unidos sobre 12 laboratorios en África

Agentes de la Agencia Nacional de Control de Drogas (NDLEA) examinan contenedores en un lugar presuntamente utilizado por sospechosos mexicanos y nigerianos como laboratorio clandestino de metanfetaminas, según la NDLEA, durante una visita para analizar pruebas en el estado de Ogun, Nigeria, el 22 de julio de 2026. REUTERS/Sodiq Adelakun

En mayo, la NDLEA desarticuló en la zona rural del estado de Ogun el mayor laboratorio de metanfetamina jamás descubierto en Nigeria, valuado en 362 millones de dólares. Los tres mexicanos detenidos fueron identificados como Nemecto Martínez Félix, Jesús López Valles y Juan Carlos Torrero, junto con siete nigerianos.

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El presunto líder, Anochili Innocent, fue detenido en una residencia de lujo en Lagos, donde los agentes recuperaron los pasaportes y celulares de los tres mexicanos. Otro mexicano fue detenido en junio en una redada similar en el estado de Oyo. Cinco de los 28 laboratorios desarticulados en Nigeria desde 2016 tenían mexicanos implicados, según Babafemi.

El general Dagvin Anderson, del Comando África de Estados Unidos (AFRICOM), declaró ante el Comité de Servicios Armados del Senado que en los últimos 14 a 18 meses se desmantelaron 12 laboratorios clandestinos en el continente, con miembros de cárteles mexicanos presentes en 11 de ellos.

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Una imagen tomada con un dron muestra parte de un sitio presuntamente utilizado por sospechosos mexicanos y nigerianos como laboratorio clandestino de metanfetamina, según la Agencia Nacional de Control de Drogas (NDLEA), durante una visita para examinar pruebas en el estado de Ogun, Nigeria, el 22 de julio de 2026. REUTERS/Sodiq Adelakun

“El Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa han establecido laboratorios de producción de metanfetamina en África para explotar un mercado en expansión en regiones permisivas”, afirmó Anderson ante el Congreso. Precisó que desde 2024 el tráfico de cocaína desde América hacia Europa a través de África se ha sextuplicado, y que la expansión ya impacta en Angola y Namibia.

En abril, la policía de Mozambique detuvo a dos mexicanos identificados como miembros del Cártel de Sinaloa en el aeropuerto de Maputo. Posteriormente se hallaron químicos precursores en el domicilio de su presunto cómplice local.

El Informe Mundial sobre las Drogas 2026 de la UNODC señala a Nigeria y Sudáfrica como los principales países africanos reportados como puntos de salida de metanfetamina entre 2021 y 2024.

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Vanda Felbab-Brown, directora de la Iniciativa sobre Grupos Armados No Estatales de Brookings Institution, advierte que África es “un entorno operativo propicio para los mexicanos”, con una capacidad de corromper autoridades locales que facilita el modelo de expansión.