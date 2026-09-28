Procesan al alcalde de Salina Cruz por violencia política contra candidata de Morena: lo acusan de pagar a medios para hablar en su contra

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Daniel Méndez Sosa, alcalde de Salina Cruz, en Oaxaca, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de violencia política contra las mujeres en razón de género, luego de competir por la presidencia municipal y presuntamente realizar actos para desacreditar a la candidata de Morena, Yesenia Nolasco Ramírez.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que Nolasco Ramírez, actual secretaria de Movilidad en la entidad, se encuentra en calidad de víctima luego de que ambos compitieron en el pasado proceso electoral de 2023-2024 por la alcaldía.

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De acuerdo con las indagatorias, el edil presuntamente ejerció violencia en contra de la candidata a través de una campaña mediática de desacreditación en la que se presume habría realizado pagos a diversos medios de comunicación para difundir mensajes y videos en su contra.

Dichos mensajes, según las pesquisas, se difundieron para limitar su participación política en la contienda electoral, así como para cuestionar su capacidad para gobernar el municipio, ya que hacían énfasis constante en que ella no era originaria de Salina Cruz.

Candidata reveló que denunciaría los hechos en su contra

Foto: Facebook / Yesenia Nolasco

Yesenia Nolasco ya había denunciado públicamente esta situación en abril de 2024, cuando en una conferencia de prensa junto al entonces presidente estatal de MORENA, Benjamín Viveros, señaló que las críticas en su contra nunca apuntaron a su trabajo.

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“Nunca a mi trabajo, siempre fue de manera directa hacia mi condición de mujer”, declaró entonces.

En aquella ocasión, la candidata informó que había interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Oaxaca contra tres hombres por violencia política en razón de género, entre ellos Daniel Méndez y su entonces asesor, José Alfredo Jiménez. Nolasco enfatizó que no era la única mujer que había presentado demandas de este tipo durante el proceso electoral.

Alcalde abandonó Morena para reelegirse con el PT

Foto: Facebook / Daniel Méndez

La jueza de control dictó auto de vinculación a proceso en contra del alcalde Daniel Méndez y estableció medidas cautelares distintas a prisión, por lo que se mantendrá en libertad.

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Méndez Sosa había asumido en el año 2022 la presidencia de Salina Cruz de la mano de Morena y buscó reelegirse para un periodo más, sin embargo, el partido eligió a Yesenia Nolasco como la candidata a la alcaldía.

Al no obtener el respaldo de Morena, Daniel Méndez abandonó al partido y se unió al Partido del Trabajo (PT), con el que logró reelegirse y obtener su segundo periodo como presidente municipal con más de 20 mil votos.

Solicitud de revocación de mandato por muertes en la cárcel municipal

En septiembre de 2025 el partido de Morena presentó ante el Congreso de Oaxaca un punto de acuerdo para solicitar la revocación de mandato a Daniel Méndez por la muerte de dos mujeres bajo custodia de la policía municipal de Salina Cruz. Ambas víctimas habrían muerto por presunto suicidio con prendas de vestir mientras estaban detenidas.

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Foto: Facebook / Daniel Méndez

El primer caso ocurrió en 2022 y corresponde a la joven Abigail Hay, detenida a petición de su expareja sentimental. El segundo se registró en septiembre de 2025 y corresponde a una víctima identificada como Andrea “N”, quien había sido detenida por una supuesta falta administrativa o alteración del orden público.

El punto de acuerdo sostuvo que estos hechos representan violaciones graves y reiteradas a derechos fundamentales como la vida, la integridad y la protección contra detenciones arbitrarias. Además, atribuye responsabilidad directa al edil como titular de la seguridad pública municipal.

“El fallecimiento de estas mujeres bajo resguardo de la Policía Municipal refleja omisiones y negligencias graves en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales del Ayuntamiento, y particularmente del presidente municipal”, decía el documento.

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Foto: Facebook

También señalaban al Congreso estatal con la facultad de suspender o revocar el mandato de integrantes de los ayuntamientos cuando incurran en violaciones reiteradas a derechos humanos o incumplimientos graves en materia de seguridad pública.

Debido a lo anterior, argumentaron que los supuestos se cumplen en el caso de Salina Cruz por “la reiteración de muertes bajo custodia municipal, la ausencia de protocolos efectivos de resguardo de personas detenidas y la incapacidad institucional para proteger la vida e integridad de las mujeres”.