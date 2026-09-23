Así es el increíble estadio de los Ravens donde Rafa Márquez debutará como técnico de la Selección Mexicana frente a Colombia

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El M&T Bank Stadium, casa de los Baltimore Ravens, será el escenario donde Rafael Márquez hará su debut como director técnico de la Selección Mexicana frente a Colombia.

El partido se disputará este sábado 26 de septiembre de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de la preparación rumbo al nuevo ciclo mundialista de 2030.

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El inmueble, ubicado en Baltimore, Maryland, fue inaugurado el 6 de septiembre de 1998 con el primer partido oficial de la NFL en el área de Camden Yards.

Un estadio con capacidad para más de 70 mil espectadores

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De acuerdo con los datos oficiales publicados en el sitio web del estadio, el M&T Bank Stadium tiene una capacidad para 70 mil 257 espectadores y una superficie de 1.6 millones de pies cuadrados, casi el doble del tamaño del Oriole Park.

El inmueble tiene una altura de 185 pies, lo que representa 35 pies más que el Oriole Park. Además, cuenta con asientos para personas con discapacidad en todos sus niveles.

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El estadio dispone de 8 mil 332 asientos VIP, mientras que sus 124 suites tienen capacidad para entre 20 y 24 personas. Cada una cuenta con tres televisores, baño privado, estacionamiento VIP y servicio de camareros personalizados.

Las gigantescas pantallas RavensVision

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Uno de los elementos tecnológicos más destacados del M&T Bank Stadium son sus dos pantallas de alta definición RavensVision, ubicadas en cada zona de anotación.

Cada pantalla mide 7.3 metros de alto por 30.5 metros de ancho. Para dimensionar su tamaño, se necesitarían alrededor de 600 televisores de pantalla plana de 37 pulgadas para igualar la potencia de una de estas gigantescas placas LED.

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Entre las dos pantallas hay casi 2.5 millones de LED individuales, lo que permite ofrecer imágenes de alta calidad incluso bajo la luz solar más intensa y durante eventos nocturnos.

Las pantallas muestran gráficos, videos de las acciones del partido, resúmenes en directo de toda la NFL, repeticiones instantáneas, marcadores, estadísticas, actualizaciones y contenido relacionado con los jugadores.

Cada pantalla está formada por paneles LED modulares de 32 por 38.4 centímetros, ensamblados en secciones de 2.4 por 2.7 metros. Cada sección pesa 408 kilogramos y cada pantalla está integrada por 33 secciones.

El estadio también cuenta con una sala de control diseñada para que las pantallas funcionen con la máxima calidad.

Más pantallas y tecnología para los aficionados

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En 2013 se añadieron dos pantallas de video de alta definición en las entradas de las puertas A y B. Cada una mide 2.4 metros de alto por 9.1 metros de ancho y cuenta con capacidad de pantalla dividida para mostrar diferentes contenidos.

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Ese mismo año también se incorporaron cuatro nuevos paneles LED, uno a cada lado de las dos pantallas gigantes RavensVision HD ubicadas en la zona central del estadio, además de nuevos paneles LED alargados para cubrir completamente el área de asientos central.

En 2014 se instalaron otras cuatro pantallas con tecnología LED SMD de Daktronics en la zona superior del estadio, sobre la plataforma Miller Flight Deck. Cada una mide 1.8 metros de alto por 6.7 metros de ancho y permite a los aficionados seguir el contenido de las pantallas principales desde las zonas superiores, los baños o los puestos de comida.

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Durante la temporada baja de 2015, los Ravens invirtieron 5 millones de dólares en un proyecto para instalar acceso Wi-Fi para los aficionados dentro del estadio.

Un estadio reconocido por sus medidas de sostenibilidad

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El M&T Bank Stadium cuenta con la certificación LEED Oro, otorgada por el Consejo de Edificación Ecológica de Estados Unidos (USGBC).

Con este reconocimiento, el estadio se convirtió en la primera instalación deportiva profesional al aire libre existente en Estados Unidos en recibir la certificación Oro del USGBC.

Entre las medidas implementadas se encuentra una reducción del 43% en el consumo de agua, gracias a la instalación de más de 400 urinarios sin agua, además de una eficiencia energética 27% superior al promedio nacional.

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El consumo eléctrico del estadio pasó de 15 millones 952 mil 984 kilovatios hora en 2005 a 10 millones 881 mil 579 en 2012, mientras que el cambio a iluminación deportiva LED permitió reducir en 50% el consumo de energía.

El estadio también recicla el 31% de sus residuos habituales y ahorra más de tres millones de galones de agua al año mediante los urinarios sin agua y los sanitarios de bajo consumo.

El escenario para el debut de Rafa Márquez

(Alexander Ortiz | Infobae México)

El M&T Bank Stadium también ha albergado eventos deportivos, conciertos y partidos internacionales, entre ellos encuentros de la Copa Oro de la CONCACAF, el Campeonato Masculino de Lacrosse de la NCAA y un partido amistoso entre Tottenham y Liverpool.

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El estadio cuenta además con las estatuas de Johnny Unitas y Ray Lewis, dos figuras representativas de la historia deportiva de Baltimore.

Ahora, el inmueble será el escenario del primer partido de Rafael Márquez como técnico de la Selección Mexicana, cuando el conjunto nacional se enfrente a Colombia este sábado 26 de septiembre.