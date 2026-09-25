Oficial: César Montes es baja de la Selección Mexicana y regresará a Moscú

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Cesar Montes reacts REUTERS/Pedro Nunes

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La Selección Mexicana confirmó la baja de César Montes, es un hecho que el defensa central dejará la concentración de Rafa Márquez y regresará a Moscú para continuar con su club la recuperación pertinente. Fue la noche de este jueves 24 de septiembre que se hizo oficial este cambio; en su lugar llega Dagoberto Espinoza de América.

“La Dirección Deportiva de la Selección Nacional de México informa que el jugador César Montes, del Club Lokomotiv de Moscú, causa baja de la convocatoria para los partidos correspondientes a la Fecha FIFA de septiembre y octubre”.

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***INFORMACIÓN EN DESARROLLO