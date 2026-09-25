Gobierno federal investiga la presunta venta de 12.9 millones de registros personales

Un usuario ofreció el 22 de septiembre bases de datos con RFC, celulares, correos electrónicos y datos bancarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investiga una presunta filtración de 12.9 millones de registros con datos personales que estaban en posesión de diversos call centers, informó este 24 de septiembre.

El hallazgo surgió de una publicación en Telegram difundida el 22 de septiembre, donde un usuario ofrecía bases de datos con nombres, correos electrónicos, teléfonos, fechas de nacimiento, RFC, domicilios y datos bancarios.

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