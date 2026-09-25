México

Gobierno federal investiga la presunta venta de 12.9 millones de registros personales

Los archivos estaban en manos de diversos centros telefónicos, tras detectar una oferta difundida mediante Telegram

Licencia de conducir y llaves de automóvil sobre una mesa frente a una computadora con fichas de datos y un individuo con capucha.
Un usuario ofreció el 22 de septiembre bases de datos con RFC, celulares, correos electrónicos y datos bancarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno investiga una presunta filtración de 12.9 millones de registros con datos personales que estaban en posesión de diversos call centers, informó este 24 de septiembre.

El hallazgo surgió de una publicación en Telegram difundida el 22 de septiembre, donde un usuario ofrecía bases de datos con nombres, correos electrónicos, teléfonos, fechas de nacimiento, RFC, domicilios y datos bancarios.

PUBLICIDAD

Información en desarrollo

Temas Relacionados

Secretaría Anticorrupción Y Buen GobiernoDatos PersonalesCall CentersÚltima horaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy 24 de septiembre en México: el último sismo de hoy se registró al oeste de Tehuantepec, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 24 de septiembre en México: el último sismo de hoy se registró al oeste de Tehuantepec, Oaxaca

Planta oreja de elefante negra: cómo hacer crecer sus hojas grandes y fuertes para dar un toque místico a tu hogar

El tono negro, morado muy profundo o café oscuro de sus hojas se debe a una alta concentración de antocianinas

Planta oreja de elefante negra: cómo hacer crecer sus hojas grandes y fuertes para dar un toque místico a tu hogar

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de septiembre?: Líneas 2, 3, 5, 8, 9, 12 y B con marcha de seguridad por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 24 de septiembre?: Líneas 2, 3, 5, 8, 9, 12 y B con marcha de seguridad por lluvias

Ella es Mónica León, la esposa de Jesse Huerta que quedó en medio de la tormenta de Jesse & Joy

La chef, panadera y empresaria acompaña a Jesse Huerta tras las especulaciones provocadas por la pausa del dúo con Joy

Ella es Mónica León, la esposa de Jesse Huerta que quedó en medio de la tormenta de Jesse & Joy

Presidente de Corea del Sur firma el libro de honor del Senado en su primera visita a México tras 16 años de espera

Lee Jae Myung, presidente de Corea del Sur, fue recibido en el Senado por Higinio Martínez en su primera visita a México desde 2010

Presidente de Corea del Sur firma el libro de honor del Senado en su primera visita a México tras 16 años de espera
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de septiembre: capturan a John Keny Moreno, excomisionado policial de Juchitán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de septiembre: capturan a John Keny Moreno, excomisionado policial de Juchitán

Fiscalía de Sinaloa captura a “El Tino”, presunto asesino del hermano de Héctor Melesio Cuén tras 14 años prófugo

Capturan a John Keny Moreno Segura, excomisionado policial de Juchitán, acusado de proteger a “Los Cromos”

El Cártel de Sinaloa estaría montando narcolaboratorios en África para abastecer de drogas a Australia y Nueva Zelanda

Dejan en prisión a siete policías de Coyuca de Benítez, vinculados a proceso por desaparición forzada en un retén

ENTRETENIMIENTO

MTV VMAs 2026: lista completa de nominados, cuándo y dónde ver desde México

MTV VMAs 2026: lista completa de nominados, cuándo y dónde ver desde México

Ella es Mónica León, la esposa de Jesse Huerta que quedó en medio de la tormenta de Jesse & Joy

Infidelidad y embarazo: Ivonne Montero cuenta cómo acabó su matrimonio con Fabio Melanitto, cantante asesinado en CDMX

Tras su divorcio, Adrián Marcelo no está listo para una nueva relación: “Ahorita sí estoy muy dañado”

Profeco emite alerta por venta de boletos de los conciertos de Sean Paul y Calvin Harris en el MUNET

DEPORTES

Chicharito dedica video a Luis Miguel y Adal Franco le responde con reclamo: “El fan número 1 soy yo”

Chicharito dedica video a Luis Miguel y Adal Franco le responde con reclamo: “El fan número 1 soy yo”

Oficial: César Montes es baja de la Selección Mexicana y regresará a Moscú

Chivas pierde a Bryan González por lesión: revelan el tiempo que estaría fuera

Promotor que participa en la cartelera Canelo vs Mbilli aclaró rumores sobre un posible cambio de fecha

Javier Aquino exige coherencia con el regreso del ascenso a la Liga MX: “Expansión no tiene el nivel”