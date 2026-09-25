Planta oreja de elefante negra: cómo hacer crecer sus hojas grandes y fuertes para dar un toque místico a tu hogar

Una planta oreja de elefante negra de la variedad Colocasia esculenta Black Magic decora la sala de estar de una vivienda junto a una ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La oreja de elefante negra suele referirse a Colocasia esculenta ‘Black Magic’, una planta ornamental tropical de hojas grandes, acorazonadas y muy oscuras. Pertenece a la familia de las aráceas, como el alcatraz y el filodendro.

El tono negro, morado muy profundo o café oscuro de sus hojas se debe a una alta concentración de antocianinas, pigmentos vegetales que también dan colores rojos, púrpuras y azulados a flores, frutos y follajes.

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Estos pigmentos ayudan a la planta a manejar la luz intensa y el estrés ambiental. El color puede variar según las condiciones: con buena iluminación suele verse más oscuro; en sombra profunda puede adquirir tonalidades más verdes.

Aunque es atractiva, conviene no ingerirla ni permitir que mascotas o niños mastiquen sus hojas, porque contiene cristales de oxalato de calcio que pueden causar irritación.

Un hombre muestra el desarrollo de una planta Colocasia Black Magic. Durante el video, se observan las raíces del ejemplar, la mezcla de sustrato empleada para el cultivo y el estado de los tallos y hojas en macetas y recipientes con agua.

Cuáles son los cuidados que requiere una Planta oreja de elefante negra para que sus hojas crezcan grandes y sanas

Para que una Colocasia esculenta ‘Black Magic’ desarrolle hojas grandes, oscuras y sanas, necesita condiciones parecidas a las de un ambiente tropical: calor, humedad constante, nutrientes y buena luz.

Luz: Colócala con sol directo suave o semisombra luminosa. Las variedades de hojas oscuras como ‘Black Magic’ toleran y aprovechan más el sol que las de follaje verde.

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En zonas muy calurosas, conviene que reciba sol por la mañana y sombra ligera por la tarde. Si permanece en sombra profunda, crecerá más lento, las hojas pueden ser menores y su tono será menos oscuro.

Riego: El sustrato debe permanecer siempre húmedo, pero no encharcado. La planta consume mucha agua cuando hace calor y está sacando hojas nuevas.

Riega a fondo cuando notes seca la capa superior del sustrato. En maceta, verifica que tenga orificios de drenaje. No permitas que se seque por completo: la falta de agua suele causar bordes cafés, hojas caídas y crecimiento reducido.

Sustrato y maceta: Usa una mezcla fértil, que retenga humedad y al mismo tiempo drene bien. Puede funcionar una combinación de tierra para macetas, composta y perlita o fibra de coco.

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Elige una maceta amplia. Sus cormos y raíces necesitan espacio; una planta apretada puede producir hojas más pequeñas. Para ganar tamaño, trasplántala cuando las raíces ocupen por completo el recipiente.

Fertilizante: Es una planta de alto consumo de nutrientes. Durante primavera y verano aplica fertilizante líquido balanceado cada 15 días, diluido según la etiqueta, o uno de liberación lenta al inicio de la temporada.

El nitrógeno favorece el crecimiento del follaje, pero no conviene excederse: demasiado fertilizante puede quemar raíces y bordes de las hojas. Si las hojas nuevas salen pequeñas o pálidas durante la etapa de crecimiento, puede necesitar más nutrientes o una maceta mayor.

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Temperatura y humedad: Manténla en un sitio cálido. Crece mejor con temperaturas superiores a 20 °C y humedad ambiental media a alta. Cuando la temperatura baja de forma sostenida, reduce su crecimiento; el frío puede dañar el follaje.

No la expongas a heladas ni a corrientes frías. Si está en exterior y baja la temperatura, llévala a un espacio interior muy iluminado o protege el cormo para que entre en reposo.

Infobae sintetiza los requerimientos de luz, riego, sustrato y temperatura superiores a 20 °C para el desarrollo sano de la Colocasia esculenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener hojas más grandes

Parte de un cormo grande o de una planta ya establecida.

Dale espacio: una sola planta por maceta grande suele rendir mejor.

Mantén riego, calor y fertilización constantes durante la época de crecimiento.

Retira hojas viejas, amarillas o dañadas desde la base con tijeras limpias.

Evita moverla continuamente: los cambios bruscos de luz, riego o temperatura la estresan.

La extensión de la Universidad de Wisconsin señala que las orejas de elefante requieren agua y fertilizante abundantes durante su desarrollo; las variedades oscuras crecen mejor con pleno sol, suelo fértil y húmedo, además de temperaturas cálidas.

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Cuál es su origen como surge la variante Colocasia esculenta ‘Black Magic’

La especie de la que proviene, Colocasia esculenta, es el taro o malanga: una planta tropical asiática cultivada desde hace mucho tiempo por sus cormos y hojas. Sus poblaciones silvestres se ubican en Asia tropical, desde India hasta Nueva Guinea; después se dispersó como cultivo hacia el Pacífico, África y otras regiones.

En cambio, ‘Black Magic’ no es una especie silvestre distinta, sino un cultivar ornamental: una selección dentro de Colocasia esculenta con follaje púrpura-negruzco.

La información horticultural disponible señala que habría sido encontrada como un “deporte” o mutación espontánea de hoja oscura en Filipinas por recolectores vinculados con un jardín botánico de Queensland, Australia.

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Posteriormente, Walter Pagels, viverista de California, la habría introducido al mercado estadounidense. Esta reconstrucción proviene de fuentes de horticultura y no de un registro botánico formal de obtención.

Un “deporte” vegetal es una variación que aparece de forma natural en una planta o en una de sus partes.

En este caso, la mutación favorece la acumulación de pigmentos oscuros —principalmente antocianinas— en las hojas y los pecíolos. Si la característica se mantiene al reproducir la planta mediante cormos, hijuelos o división, los horticultores pueden seleccionarla y multiplicarla hasta establecer un cultivar estable.

Una planta de oreja de elefante negra de la variedad Colocasia esculenta Black Magic crece en una maceta dentro de un jardín tropical. (Imagen Ilustrativa Infobae)

‘Black Magic’ es considerada la primera variedad negra de colocasia introducida ampliamente al mercado ornamental. Sus hojas suelen ser morado oscuro a casi negro, con matices verdes cuando crece en sombra; sus pecíolos también son oscuros.

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