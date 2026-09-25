Banana latte casero: receta fácil con plátano, café y leche que puedes hacer en tu casa en solo 5 minutos

Una taza de café con leche decorada con rodajas de plátano se presenta junto a una pizarra que anuncia la bebida casera en una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El plátano maduro, el café intenso y la leche caliente forman una combinación cremosa, aromática y ligeramente dulce.

Este banana latte casero es perfecto para desayunar o disfrutar de una pausa rápida.

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La receta aprovecha la textura natural del plátano para endulzar la bebida sin necesidad de añadir mucho azúcar. El resultado recuerda a un café con leche suave, con un toque afrutado y reconfortante.

Una taza de banana latte con espuma de leche y canela descansa sobre una mesa de madera junto a una jarra de crema de plátano en una cafetería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de banana latte casero

El banana latte es una bebida caliente preparada con plátano, café y leche. La técnica principal consiste en triturar el plátano con parte de la leche hasta obtener una crema fina, que después se integra con el café recién hecho.

Tiempo de preparación

Preparación: 3 minutos

Cocción: 2 minutos

Tiempo total: 5 minutos

Ingredientes

1 plátano maduro. 200 ml de leche. 1 café espresso doble, aproximadamente 60 ml. 1 cucharadita de miel o sirope de arce, opcional. 1 pizca de canela, opcional. 1 cucharadita de cacao puro, opcional.

Cómo hacer banana latte casero, paso a paso

Pela el plátano y córtalo en trozos pequeños. Coloca el plátano en el vaso de la batidora junto con 100 ml de leche. Tritura durante 30 segundos, hasta conseguir una mezcla cremosa y sin grumos. Calienta los 100 ml de leche restantes en un cazo a fuego medio. No dejes que llegue a hervir. Prepara el café espresso doble. Vierte el café en una taza grande. Añade la crema de plátano y remueve hasta integrarla. Incorpora la leche caliente poco a poco. No hiervas la leche, porque puede alterar su sabor y hacer que la bebida pierda cremosidad. Prueba el banana latte. Añade miel, sirope de arce, canela o cacao si deseas un resultado más dulce o especiado. Sirve de inmediato, con un poco de canela por encima.

Una infografía de Infobae detalla las fases para preparar un banana latte mediante la combinación de crema de plátano, café espresso doble y leche caliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 1 taza grande de banana latte.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada con leche entera y sin miel:

Calorías: 210 kcal

Proteínas: 9 g

Hidratos de carbono: 35 g

Grasas: 6 g

Fibra: 3 g

Cafeína: 120-150 mg, según el café utilizado

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo más recomendable es tomarlo recién preparado.

Si sobra, puedes guardarlo en un recipiente hermético dentro de la nevera durante un máximo de 24 horas. Antes de consumirlo, caliéntalo a fuego suave y remueve bien.

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La textura puede cambiar ligeramente porque el plátano continúa espesando la bebida. No se recomienda congelarlo.