Exgobernador de Nuevo León sostiene que los negocios en México solo prosperan cuando eres “amigo de ‘Andy’”

El exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales, se lanzó contra el hijo de AMLO, 'Andy' López Beltrán. Crédito: X / @reportecoco

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Este jueves, el exgobernador de Nuevo León y expresidente de la Cámara de Comercio de Monterrey, Fernando Canales Clariond, lamentó que en México hoy, para tener éxito en los negocios, hay que ser cercano al poder político y a Andrés Manuel ‘Andy’ López Beltrán.

“Para hacer negocios en nuestro país hay que ser amigo de ‘Andy’”, dijo Canales Clariond, haciendo referencia a los señalamientos de que el hijo del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, presuntamente, protegía y se beneficiaba de empresas bajo el amparo del gobierno federal.

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Negocios en México deben enfrentar obstáculos de las autoridades

Canales, quien se desempeñó como secretario de Economía durante el sexenio de Vicente Fox, hoy ofreció un análisis sobre las condiciones en que el empresario nacional desarrolla su actividad, frente a las autoridades que le imponen obstáculos.

“En tiempos difíciles del México hoy estamos viviendo el deterioro sustantivo de nuestras instituciones constitucionales, y de nuestro ámbito de libertades. Pretender que no pasa nada, guardar silencio o simplemente voltearse para el otro lado, en realidad significa una decisión política equivocada”, dijo.

Fernando Canales recibe presea “Pedro Maiz”

Durante su discurso de aceptación de la presea “Pedro Maiz” por su trayectoria empresarial, Fernando Canales, quien también se desempeñó como presidente de la acerera Industrias Monterrey S.A. (IMSA), hoy Ternium, puso en tela de juicio la mala calidad y capacidad de los gobiernos federal y estatal, a los que, según él, se les tiene que hacer frente en el 2027.

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“No se trata de cuestionar el diálogo entre la iniciativa privada y el gobierno, por supuesto que es necesaria. Ni pedirle a los empresarios y liderazgos de las instituciones que conformamos que abandonen sus negocios para convertirse en dirigentes políticos de oposición”, agregó.

Premian a Fernando Canales por su trayectoria empresarial en Nuevo León. Crédito: X / @reportecoco

Ninguna empresas próspera donde se debilita la democracia

Desde el punto de vista del exmandatario neolonés, es prácticamente imposible que alguna empresa prospere en un país en el que se debilita la democracia, así como la división de poderes y el Estado de Derecho.

“Hay que comprender que ninguna empresa puede prosperar indefinidamente en un país donde se debilita la democracia, la división de poderes, el Estado de Derecho y las libertades constitucionales. Cuando se erosionan las instituciones públicas más temprano que tarde se erosiona la economía”, advirtió.

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No hay contratos protegidos, ni posibilidad de denunciar abusos

Quien será recordado como el primer mandatario del Partido Acción Nacional (PAN) en Nuevo León, sostuvo que “sin reglas claras, sin tribunales independientes no hay contratos legalmente protegidos, sin libertad de expresión, no hay posibilidad de denunciar abusos.

“Sin democracia, el éxito empresarial ya no depende del talento, del trabajo ni de la innovación, depende de la cercanía con el poder. Es risible, ridículo, vergonzante: para hacer negocios en nuestro país hay que ser amigos de ‘Andy’”, atizó.

Por último, sostuvo que México debe estár por encima de cualquier contrato con el gobierno y no depender de caprichos personales, ni de ambiciones de grupo.

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Cercano a ‘Andy’ es dueño dueño de una propiedad de lujo en Polanco con piso ilegal

Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo cercano de ‘Andy’ y Gonzalo López Beltrán, acumuló contratos millonarios durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. En paralelo, se convirtió en copropietario de un terreno de 463 metros cuadrados en el corazón de la colonia Polanco, en la Ciudad de México.

El dato surgió de una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicada hoy.

Andy López Beltrán ha sido señalado por hacer negocios al amparo del poder. Crédito: X / @Juan_OrtizMX

No obstante, el predio –ubicado en el número 211 de la calle Sócrates— fue clausurado en junio pasado después de que autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo se percataron de la construcción de un quinto piso de manera ilegal, pese a que el certificado de zonificación únicamente autorizaba cuatro niveles para el desarrollo.

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Amílcar compró la propiedad en 2022 por una millonada

Un avalúo incluido en la escritura obtenida por MCCI señala que el inmueble tenía un valor comercial de 47.17 millones de pesos en mayo de 2022. Entre junio y noviembre de ese año, Olán pagó de contado 8.89 millones de pesos por el 19.55 por ciento de la propiedad.

Las imágenes satelitales muestran que, en ese momento, apenas iniciaban las obras de cimentación.

Clausuran obra por construcción de piso ilegal

Cabe señalar que la alcaldía Miguel Hidalgo ha suspendido la obra en múltiples ocasiones. No obstante, la más reciente ocurrió el 26 de junio de 2026, cuando el alcalde Mauricio Tabe denunció que estaba en construcción un nivel más pese al límite de cuatro pisos.

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El empresario estableció como su centro de operaciones un lujoso restaurante de la CDMX. (Jovanni Pérez/Infoba)

En ese sentido, el certificado de zonificación, del que MCCI tiene copia, autorizó solo ocho departamentos con al menos 150 metros cuadrados cada uno. Sin embargo, un anunció de preventa de 2025 ofertaba una unidad de 180 metros cuadrados en obra gris por 13.5 millones de pesos, algo inusual en una zona donde propiedades similares terminadas alcanzan hasta 30 millones de pesos.

Otro foco rojo que destaca la investigación periodística, es que la obra ha estado a cargo de Epitacio Marcelino De Anda López, exhibido, previamente, por El País por aprobar construcciones con pisos excedentes en las alcaldías Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

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Mientras salía a la luz un nuevo escándalo de Amílcar Olán, el exgobernador de Nuevo León, Fernando Canales, lamentó que para hacer negocios en México se deba ser amigo de ‘Andy’ López Beltrán.