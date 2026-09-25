Ella es Mónica León, la esposa de Jesse Huerta que quedó en medio de la tormenta de Jesse & Joy

La historia personal entre la profesional de la cocina y el integrante del dúo comenzó durante un viaje vacacional. (IG: moninis.kitchen)

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La chef mexicana Mónica León, esposa del músico Jesse Huerta, desató un intenso debate en redes sociales tras publicar mensajes sobre límites familiares y verdades no contadas tras la conferencia sobre la pausa del dúo Jesse & Joy.

Las publicaciones aparecieron horas después de que Joy Huerta hablara ante los medios sobre la reestructuración del proyecto musical y de la ausencia de su hermano en el encuentro con la prensa el 22 de septiembre.

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La chef compartió en la cuenta de su marca Monini’s Kitchen la frase “el amor por la familia está por encima de todo”, además de señalar que amar no implica aceptar cualquier circunstancia dentro del entorno personal.

Entre los mensajes que generaron mayor inquietud entre los seguidores figuró la afirmación “la verdad siempre sale a la luz y siempre siempre triunfa”, lo que detonó especulaciones sobre un conflicto entre los hermanos Huerta.

La empresaria creó la marca Monini’s Kitchen, plataforma digital orientada a la difusión de recetas, técnicas culinarias y talleres especializados. (IG: moninis.kitchen)

Mónica León construyó su carrera gastronómica entre México y Londres

Más allá de la conversación generada alrededor del grupo musical, Mónica León consolidó un perfil profesional independiente en el sector gastronómico como especialista en repostería y panadería.

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La chef realizó sus estudios superiores en el Instituto de Gastronomía y Repostería Franco Mexicano.

Tras concluir su preparación técnica en México, la especialista viajó a la ciudad de Londres con el objetivo de perfeccionar sus conocimientos en las técnicas tradicionales de panadería europea.

Con esa trayectoria profesional, la empresaria creó la marca Monini’s Kitchen, plataforma digital orientada a la difusión de recetas, técnicas culinarias y talleres especializados.

A través de la cuenta oficial de su emprendimiento en Instagram, la profesional de la cocina combina la divulgación sobre panadería con imágenes y pasajes de su vida familiar junto al músico.

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La chef realizó sus estudios superiores en el Instituto de Gastronomía y Repostería Franco Mexicano. (IG: moninis.kitchen)

El origen de la relación entre Jesse Huerta y la panadera mexicana

La historia personal entre la profesional de la cocina y el integrante del dúo comenzó durante un viaje vacacional al destino turístico de Cancún.

Un familiar cercano de la chef presentó a la pareja cuando ambos eran jóvenes, inicio que dio paso a un noviazgo prolongado y a su posterior matrimonio.

A lo largo de su relación conyugal, Mónica León y el guitarrista formaron una familia con el nacimiento de sus dos hijas, Hanna y Abby.

Aunque la pareja mantiene la mayor parte de su vida privada al margen de la exposición mediática, el cantante ha detallado en entrevistas la relevancia del entorno familiar en su carrera.

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Un familiar cercano de la chef presentó a la pareja cuando ambos eran jóvenes. (IG: moninis.kitchen)

Mónica León cuestionó las versiones sobre la ausencia de Jesse Huerta

Ante las interpretaciones difundidas en plataformas digitales, la panadera mexicana se pronunció para aclarar el alcance de sus palabras y desmentir un enfrentamiento entre los integrantes de la agrupación.

Mónica León explicó que su frase sobre la verdad buscaba desmentir que su esposo hubiera dejado plantados a los reporteros en el Auditorio Nacional.

La empresaria aseguró que el equipo del músico informó con anticipación que no asistiría a la conferencia de prensa, por lo que rechazó las versiones sobre un desaire a los medios o a su hermana.

En su declaración, la chef reiteró el apoyo incondicional hacia su pareja y afirmó sentirse orgullosa de la trayectoria profesional sostenida por el integrante de Jesse & Joy a lo largo de su carrera.

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Monica León - (Instagram)

La chef respaldó la decisión de su esposo de emprender un proyecto propio

La postura de la panadera acompañó la presentación de Jesse and the Supernovas, la propuesta musical independiente desarrollada por el guitarrista de manera paralela al grupo.

El músico aclaró que la pausa en sus actividades aplica de manera exclusiva para el proyecto Jesse & Joy y no representa un retiro de la creación musical ni de los escenarios.

En sus aclaraciones, Mónica León señaló que las etapas de transformación generan temor pero abren la posibilidad de iniciar nuevos ciclos.

La empresaria recalcó que Jesse and the Supernovas no surgió a raíz de la pausa del dúo, sino que respondía a un plan estructurado, preparado y calendarizado con meses de anticipación.

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La chef defendió la conducta de su esposo frente a la opinión pública y sostuvo que el artista siempre mantuvo una relación respetuosa con el público y los medios de comunicación.

La chef respaldó la decisión de su esposo de emprender un proyecto propio. (IG: moninis.kitchen)

El dúo mantendrá los compromisos agendados hasta diciembre

La controversia sobre las publicaciones en redes ocurrió en un momento de transición logística y profesional para la agrupación musical.

El guitarrista confirmó que cumplirá de manera estricta con la totalidad de los conciertos y compromisos comerciales agendados para el grupo hasta diciembre.

El dúo mantendrá los compromisos agendados hasta diciembre.

Por su parte, Joy Huerta confirmó que mantendrá la continuidad del proyecto Jesse & Joy y seguirá con la agenda de presentaciones previstas para los años 2026 y 2027.

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La cantante admitió ante los medios que presentarse sin su hermano representa un reto emocional y genera incertidumbre, aunque confirmó que respetará el descanso solicitado por el integrante del dúo.