México

MTV VMAs 2026: lista completa de nominados, cuándo y dónde ver desde México

La edición de este año se vestirá de gala con una premiación encabezada por Madonna, Taylor Swift y Fuerza Regida como presencia mexicana

El esperado evento se realizará el domingo 27 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles, con una duración estimada de dos horas. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)
El esperado evento se realizará el domingo 27 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles, con una duración estimada de dos horas. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)
Guardar

Las estatuillas de los MTV Video Music Awards volverán a escena entre estrenos, homenajes y algunos de los videos que marcaron el año.

En el centro de la conversación aparece Madonna, que llega a la gala de 2026 con 13 nominaciones y la posibilidad de ampliar una trayectoria ligada a la historia de estos premios.

PUBLICIDAD

Snoop Dogg conducirá la gala de los MTV VMAs 2026 el domingo 27 de septiembre desde el Peacock Theatre en Los Ángeles, Estados Unidos. EFE/ Joshua Rivera
Snoop Dogg conducirá la gala de los MTV VMAs 2026 el domingo 27 de septiembre desde el Peacock Theatre en Los Ángeles, Estados Unidos. EFE/ Joshua Rivera

A su alrededor también llegarán Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Bruno Mars y Fuerza Regica en una extensa ceremonia con premios para el pop, la música latina, el K-pop y el regional mexicano.

Madonna lidera la lista de nominados a los MTV VMAs 2026

La edición 2026 repartirá premios en categorías generales, de género, técnicas y sociales. Madonna compite por Video del Año, Artista del Año, Canción del Año, Mejor Colaboración, Mejor Dance y varios apartados de producción audiovisual.

Video del Año

  • Ariana Grande — “hate that i made you love me”
  • Bruno Mars — “I Just Might”
  • GENER8ION con Yung Lean — “STORM”
  • Madonna — “Confessions II – The Film”
  • Sabrina Carpenter — “Tears”
  • Taylor Swift — “The Fate of Ophelia”

Artista del Año

  • Ariana Grande
  • Bruno Mars
  • Madonna
  • Morgan Wallen
  • Sabrina Carpenter
  • Taylor Swift

Canción del Año

  • BTS — “SWIM”
  • Ella Langley — “Choosin’ Texas”
  • HUNTR/X —EJAE, Audrey Nuna y REI AMI— “Golden”
  • Madonna y Sabrina Carpenter — “Bring Your Love”
  • Olivia Dean — “Man I Need”
  • PinkPantheress y Zara Larsson — “Stateside”
  • RAYE — “WHERE IS MY HUSBAND!”

Mejor Artista Nuevo

  • Bella Kay
  • CORTIS
  • Magnus Ferrell
  • Malcolm Todd
  • Myles Smith
  • Sienna Spiro
  • Stella Lefty

Mejor Colaboración

  • Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T y Malice — “Chains & Whips”
  • French Montana y Max B — “Ever Since U Left Me”
  • Madonna y Sabrina Carpenter — “Bring Your Love”
  • PinkPantheress y Zara Larsson — “Stateside”
  • Shakira y Burna Boy — “Dai Dai”
  • Teyana Taylor y Lucky Daye — “Hard Part”

Mejor Pop

  • Ariana Grande — “hate that i made you love me”
  • Charli xcx — “SS26”
  • LISA — “Dream” con Kentaro Sakaguchi
  • Olivia Rodrigo — “drop dead”
  • Sabrina Carpenter — “House Tour”
  • Tate McRae — “Nobody’s Girl”
  • Taylor Swift — “The Fate of Ophelia”

Mejor Hip-Hop

  • Cardi B con Kehlani — “Safe”
  • Don Toliver — “E85”
  • Drake — “Janice STFU”
  • Megan Thee Stallion — “LOVER GIRL”
  • Travis Scott — “DUMBO”
  • Tyler, The Creator — “SUGAR ON MY TONGUE”

Mejor R&B

  • Bruno Mars — “I Just Might”
  • Chris Brown — “It Depends/Obvious”
  • Dave y Tems — “Raindance”
  • Justin Bieber — “YUKON”
  • Kehlani — “Folded”
  • Mariah the Scientist y Kali Uchis — “Is It a Crime”

Mejor Alternativo

  • Geese — “Taxes”
  • mgk y Fred Durst — “FIX UR FACE”
  • Noah Kahan — “The Great Divide”
  • Olivia Rodrigo — “the cure”
  • SOMBR — “Homewrecker”
  • Tame Impala — “Dracula”
  • twenty one pilots — “Drag Path”

Mejor Dance

  • Bebe Rexha y Faithless — “New Religion”
  • Harry Styles — “Aperture”
  • Lady Gaga y Doechii — “RUNAWAY”
  • Madonna — “Confessions II – The Film”
  • PinkPantheress y Zara Larsson — “Stateside”
  • Slayyyter — “DANCE…”
  • Tate McRae — “Nobody’s Girl”

Mejor Latin

  • Anitta y Shakira — “Choka Choka”
  • Bad Bunny — “NUEVAYoL”
  • Fuerza Regida — “TU SANCHO”
  • Karol G — “Papasito”
  • Rosalía con Yahritza y Su Esencia — “La Perla”
  • Ryan Castro, Kapo y GANGSTA — “LA VILLA”
  • Shakira y Burna Boy — “Dai Dai”

Mejor K-pop

  • BLACKPINK — “JUMP”
  • BTS — “SWIM”
  • CORTIS — “REDRED”
  • KATSEYE — “PINKY UP”
  • LE SSERAFIM con j-hope de BTS — “SPAGHETTI”
  • LISA — “Dream” con Kentaro Sakaguchi

Mejor Country

  • Ella Langley — “Choosin’ Texas”
  • Kacey Musgraves — “Dry Spell”
  • Lainey Wilson — “Somewhere Over Laredo”
  • Luke Combs — “Back in the Saddle”
  • Shaboozey — “Cowgirl”
  • Stella Lefty — “Boston”
  • Tucker Wetmore — “Brunette”

Mejor Dirección

  • Ariana Grande — “hate that i made you love me”
  • Bruno Mars — “I Just Might”
  • GENER8ION — “STORM starring Yung Lean”
  • Madonna — “Confessions II – The Film”
  • Sabrina Carpenter — “House Tour”
  • Taylor Swift — “Opalite”

Mejor Dirección de Arte

  • Charli xcx — “SS26”
  • Lady Gaga y Doechii — “RUNAWAY”
  • Madonna — “Confessions II – The Film”
  • PinkPantheress y Zara Larsson — “Stateside”
  • SOMBR — “My Body Isn’t Ready”
  • Taylor Swift — “The Fate of Ophelia”

Mejor Cinematografía

  • A$AP Rocky — “PUNK ROCKY”
  • Ariana Grande — “hate that i made you love me”
  • LISA — “Dream” con Kentaro Sakaguchi
  • Madonna — “Confessions II – The Film”
  • Shaboozey — “Cowgirl”
  • Taylor Swift — “The Fate of Ophelia”

Mejor Edición

  • Ariana Grande — “hate that i made you love me”
  • Bruno Mars — “I Just Might”
  • LISA — “Dream” con Kentaro Sakaguchi
  • Madonna — “Confessions II – The Film”
  • Sabrina Carpenter — “House Tour”
  • Taylor Swift — “The Fate of Ophelia”
Madonna encabeza la lista de nominaciones de los MTV Video Music Awards 2026 con 13 candidaturas. REUTERS/Carlo Allegri
Madonna encabeza la lista de nominaciones de los MTV Video Music Awards 2026 con 13 candidaturas. REUTERS/Carlo Allegri

Mejor Coreografía

  • GENER8ION con Yung Lean — “STORM”
  • Harry Styles — “Dance No More”
  • KATSEYE — “PINKY UP”
  • Madonna — “Confessions II – The Film”
  • Tate McRae — “Nobody’s Girl”
  • Taylor Swift — “The Fate of Ophelia”

Mejores Efectos Visuales

  • Ariana Grande — “hate that i made you love me”
  • JISOO y ZAYN — “Eyes Closed”
  • Madonna — “Confessions II – The Film”
  • PinkPantheress y Zara Larsson — “Stateside”
  • RAYE con Hans Zimmer — “Click Clack Symphony”
  • Taylor Swift — “The Fate of Ophelia”

Mejor Grupo

  • BLACKPINK
  • BTS
  • CORTIS
  • FLO
  • Fuerza Regida
  • Geese
  • KATSEYE
  • twenty one pilots

Mejor Video de Formato Largo

  • Charli xcx — “Music, Fashion, Film”
  • Ella Langley — “Choosin’ Texas”
  • GENER8ION — “STORM starring Yung Lean”
  • Madonna — “Confessions II – The Film”

Mejor Álbum

  • DrakeIceman
  • MadonnaConfessions II
  • Olivia DeanThe Art of Loving
  • Olivia RodrigoYou Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
  • Sabrina CarpenterMan’s Best Friend
  • Taylor SwiftThe Life of a Showgirl

Canción del Verano

  • Ariana Grande — “hate that i made you love me”
  • Bruno Mars — “Risk It All”
  • Charli xcx — “Camera”
  • Ella Langley — “Choosin’ Texas”
  • KATSEYE — “Hootie Frutti”
  • Latto con Doja Cat — “Okayyy”
  • Morgan Wallen — “Been by Now”
  • Olivia Dean — “So Easy (To Fall in Love)”
  • Olivia Rodrigo — “Stupid Song”
  • Sabrina Carpenter — “House Tour”
  • Slayyyter — “brand new chanel$”
  • SOMBR — “Homewrecker”
  • Stella Lefty — “Boston”
  • Tame Impala y JENNIE — “Dracula”
  • Taylor Swift — “I Knew It, I Knew You”

Así, la lista deja a la reina del pop al frente de una edición en la que Taylor Swift buscará ampliar su historial en los VMAs y Sabrina Carpenter competirá en las categorías centrales con una de las cosechas más amplias de su carrera.

PUBLICIDAD

Fuerza Regida y Yahritza y Su Esencia ponen el acento mexicano en la premiación

La presencia vinculada de forma directa con México recae en Fuerza Regida, nominada por TU SANCHO en Mejor Latin y también incluida entre los aspirantes a Mejor Grupo.

La agrupación de regional mexicano vivirá una dura competencia contra artistas de impacto global que representan escenas musicales de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia.

  • En Mejor Latin, Fuerza Regida competirá contra Bad Bunny, Karol G, Shakira, Rosalía, Anitta, Ryan Castro, Kapo, GANGSTA y Burna Boy.
  • La candidatura a Mejor Grupo la enfrenta con BLACKPINK, BTS, CORTIS, FLO, Geese, KATSEYE y twenty one pilots.
  • Yahritza y Su Esencia aparece en Mejor Latin como parte de “La Perla”, la colaboración que comparte con Rosalía.
  • La agrupación mexicoestadounidense forma parte de una categoría que también reúne urbano, pop latino, regional mexicano y afrobeats.
La agrupación mexicana Fuerza Regida compite en las categorías de Mejor Latin y Mejor Grupo en la premiación. REUTERS/Mario Anzuoni
La agrupación mexicana Fuerza Regida compite en las categorías de Mejor Latin y Mejor Grupo en la premiación. REUTERS/Mario Anzuoni

La doble presencia de Fuerza Regida coloca al regional mexicano dentro de dos importantes apartados de la premiación.

Dónde y cómo seguir la premiación de los MTV VMAs 2026 desde México

La transmisión no será el único foco de la noche. Los MTV VMAs 2026 reunirá regresos al escenario, premios honoríficos y tributos a artistas de distintas generaciones, con una programación que alternará las categorías competitivas con actuaciones especiales:

  • La ceremonia se realizará el domingo 27 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles.
  • En México, la transmisión comenzará a las 17:30, hora del centro del país. En el horario del Pacífico mexicano, iniciará a las 16:30.
  • El público podrá seguir la premiación en vivo por Paramount+ y Pluto TV.
  • El espectáculo tendrá una duración aproximada de dos horas, con cierre previsto cerca de las 19:30.
  • Snoop Dogg será el conductor de la gala desde el Peacock Theatre de Los Ángeles.
  • Madonna abrirá el espectáculo con su primera actuación en los VMAs en 23 años.
  • También actuarán LISA, Sienna Spiro, Shaboozey, Gunna, GENER8ION y Yung Lean.
  • RAYE, SOMBR y Teddy Swims participarán en un homenaje a George Michael.
  • Kacey Musgraves formará parte de un tributo dedicado a Dolly Parton.
  • Nirvana recibirá el Video Vanguard Award, reconocimiento especial por su trayectoria e influencia audiovisual.
  • Taylor Swift obtendrá el primer MTV VMA Artist Director Honors, creado para reconocer su participación creativa detrás de sus videos musicales.
Taylor Swift recibirá el primer reconocimiento MTV VMA Artist Director Honors por su trabajo detrás de sus videos musicales. EFE/ Octavio Guzmán
Taylor Swift recibirá el primer reconocimiento MTV VMA Artist Director Honors por su trabajo detrás de sus videos musicales. EFE/ Octavio Guzmán

De esta manera, cuando se apaguen las luces del Peacock Theatre, los VMAs dejarán una postal que va más allá de los premios: Madonna regresará a su escenario tras 23 años, Taylor Swift recibirá un reconocimiento inédito y Fuerza Regida representará al regional mexicano desde dos frentes.

Temas Relacionados

MTV VMAs 2026MTV VMAsMTV Video Music AwardsEN VIVOFuerza Regidamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reunión de alto nivel entre Morena y PT: Ariadna Montiel aboga por mantener la alianza electoral

El encuentro con el profesor Alberto Anaya fue informado por la dirigente morenista

Reunión de alto nivel entre Morena y PT: Ariadna Montiel aboga por mantener la alianza electoral

Chivas pierde a Bryan González por lesión: revelan el tiempo que estaría fuera

Tras salir lesionado en el Clásico Nacional ante América, el Cotorro González estaría fuera al menos unas semanas

Chivas pierde a Bryan González por lesión: revelan el tiempo que estaría fuera

Amnistía Internacional presenta a Segob un informe sobre riesgos para los derechos humanos

La organización sostuvo una reunión con el subsecretario Arturo Medina Padilla, ante quien expuso inquietudes

Amnistía Internacional presenta a Segob un informe sobre riesgos para los derechos humanos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de septiembre: capturan a John Keny Moreno, excomisionado policial de Juchitán

Sigue las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos que ocurren en el país con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de septiembre: capturan a John Keny Moreno, excomisionado policial de Juchitán

Hallazgo de mil 600 dientes en Zacapu: Arturo Ávila revira al PRI y asegura que ocurrió durante el gobierno de AMLO

El priista exigió esclarecer el origen de los restos, mientras el diputado de Morena cuestionó que Alito Moreno se pronunciara años después de las primeras denuncias

Hallazgo de mil 600 dientes en Zacapu: Arturo Ávila revira al PRI y asegura que ocurrió durante el gobierno de AMLO
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de septiembre: capturan a John Keny Moreno, excomisionado policial de Juchitán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de septiembre: capturan a John Keny Moreno, excomisionado policial de Juchitán

Fiscalía de Sinaloa captura a “El Tino”, presunto asesino del hermano de Héctor Melesio Cuén tras 14 años prófugo

Capturan a John Keny Moreno Segura, excomisionado policial de Juchitán, acusado de proteger a “Los Cromos”

El Cártel de Sinaloa estaría montando narcolaboratorios en África para abastecer de drogas a Australia y Nueva Zelanda

Dejan en prisión a siete policías de Coyuca de Benítez, vinculados a proceso por desaparición forzada en un retén

ENTRETENIMIENTO

Ella es Mónica León, la esposa de Jesse Huerta que quedó en medio de la tormenta de Jesse & Joy

Ella es Mónica León, la esposa de Jesse Huerta que quedó en medio de la tormenta de Jesse & Joy

Infidelidad y embarazo: Ivonne Montero cuenta cómo acabó su matrimonio con Fabio Melanitto, cantante asesinado en CDMX

Tras su divorcio, Adrián Marcelo no está listo para una nueva relación: “Ahorita sí estoy muy dañado”

Profeco emite alerta por venta de boletos de los conciertos de Sean Paul y Calvin Harris en el MUNET

Participante de La Granja VIP 2 confiesa que su propio padre lo denunció ante la policía en Francia a los 18 años

DEPORTES

Chivas pierde a Bryan González por lesión: revelan el tiempo que estaría fuera

Chivas pierde a Bryan González por lesión: revelan el tiempo que estaría fuera

Promotor que participa en la cartelera Canelo vs Mbilli aclaró rumores sobre un posible cambio de fecha

Javier Aquino exige coherencia con el regreso del ascenso a la Liga MX: “Expansión no tiene el nivel”

Julián Quiñones lleva a México en el corazón tras jugar el Mundial 2026: “He desarrollado un amor inquebrantable”

Aficionados mexicanos se burlan de la Selección de Ecuador tras caer goleada por Corea del Sur: “¿También los amenazaron?"