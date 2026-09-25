MTV VMAs 2026: lista completa de nominados, cuándo y dónde ver desde México

Las estatuillas de los MTV Video Music Awards volverán a escena entre estrenos, homenajes y algunos de los videos que marcaron el año.
En el centro de la conversación aparece Madonna, que llega a la gala de 2026 con 13 nominaciones y la posibilidad de ampliar una trayectoria ligada a la historia de estos premios.
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A su alrededor también llegarán Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Bruno Mars y Fuerza Regica en una extensa ceremonia con premios para el pop, la música latina, el K-pop y el regional mexicano.
Madonna lidera la lista de nominados a los MTV VMAs 2026
La edición 2026 repartirá premios en categorías generales, de género, técnicas y sociales. Madonna compite por Video del Año, Artista del Año, Canción del Año, Mejor Colaboración, Mejor Dance y varios apartados de producción audiovisual.
Video del Año
- Ariana Grande — “hate that i made you love me”
- Bruno Mars — “I Just Might”
- GENER8ION con Yung Lean — “STORM”
- Madonna — “Confessions II – The Film”
- Sabrina Carpenter — “Tears”
- Taylor Swift — “The Fate of Ophelia”
Artista del Año
- Ariana Grande
- Bruno Mars
- Madonna
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Taylor Swift
Canción del Año
- BTS — “SWIM”
- Ella Langley — “Choosin’ Texas”
- HUNTR/X —EJAE, Audrey Nuna y REI AMI— “Golden”
- Madonna y Sabrina Carpenter — “Bring Your Love”
- Olivia Dean — “Man I Need”
- PinkPantheress y Zara Larsson — “Stateside”
- RAYE — “WHERE IS MY HUSBAND!”
Mejor Artista Nuevo
- Bella Kay
- CORTIS
- Magnus Ferrell
- Malcolm Todd
- Myles Smith
- Sienna Spiro
- Stella Lefty
Mejor Colaboración
- Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T y Malice — “Chains & Whips”
- French Montana y Max B — “Ever Since U Left Me”
- Madonna y Sabrina Carpenter — “Bring Your Love”
- PinkPantheress y Zara Larsson — “Stateside”
- Shakira y Burna Boy — “Dai Dai”
- Teyana Taylor y Lucky Daye — “Hard Part”
Mejor Pop
- Ariana Grande — “hate that i made you love me”
- Charli xcx — “SS26”
- LISA — “Dream” con Kentaro Sakaguchi
- Olivia Rodrigo — “drop dead”
- Sabrina Carpenter — “House Tour”
- Tate McRae — “Nobody’s Girl”
- Taylor Swift — “The Fate of Ophelia”
Mejor Hip-Hop
- Cardi B con Kehlani — “Safe”
- Don Toliver — “E85”
- Drake — “Janice STFU”
- Megan Thee Stallion — “LOVER GIRL”
- Travis Scott — “DUMBO”
- Tyler, The Creator — “SUGAR ON MY TONGUE”
Mejor R&B
- Bruno Mars — “I Just Might”
- Chris Brown — “It Depends/Obvious”
- Dave y Tems — “Raindance”
- Justin Bieber — “YUKON”
- Kehlani — “Folded”
- Mariah the Scientist y Kali Uchis — “Is It a Crime”
Mejor Alternativo
- Geese — “Taxes”
- mgk y Fred Durst — “FIX UR FACE”
- Noah Kahan — “The Great Divide”
- Olivia Rodrigo — “the cure”
- SOMBR — “Homewrecker”
- Tame Impala — “Dracula”
- twenty one pilots — “Drag Path”
Mejor Dance
- Bebe Rexha y Faithless — “New Religion”
- Harry Styles — “Aperture”
- Lady Gaga y Doechii — “RUNAWAY”
- Madonna — “Confessions II – The Film”
- PinkPantheress y Zara Larsson — “Stateside”
- Slayyyter — “DANCE…”
- Tate McRae — “Nobody’s Girl”
Mejor Latin
- Anitta y Shakira — “Choka Choka”
- Bad Bunny — “NUEVAYoL”
- Fuerza Regida — “TU SANCHO”
- Karol G — “Papasito”
- Rosalía con Yahritza y Su Esencia — “La Perla”
- Ryan Castro, Kapo y GANGSTA — “LA VILLA”
- Shakira y Burna Boy — “Dai Dai”
Mejor K-pop
- BLACKPINK — “JUMP”
- BTS — “SWIM”
- CORTIS — “REDRED”
- KATSEYE — “PINKY UP”
- LE SSERAFIM con j-hope de BTS — “SPAGHETTI”
- LISA — “Dream” con Kentaro Sakaguchi
Mejor Country
- Ella Langley — “Choosin’ Texas”
- Kacey Musgraves — “Dry Spell”
- Lainey Wilson — “Somewhere Over Laredo”
- Luke Combs — “Back in the Saddle”
- Shaboozey — “Cowgirl”
- Stella Lefty — “Boston”
- Tucker Wetmore — “Brunette”
Mejor Dirección
- Ariana Grande — “hate that i made you love me”
- Bruno Mars — “I Just Might”
- GENER8ION — “STORM starring Yung Lean”
- Madonna — “Confessions II – The Film”
- Sabrina Carpenter — “House Tour”
- Taylor Swift — “Opalite”
Mejor Dirección de Arte
- Charli xcx — “SS26”
- Lady Gaga y Doechii — “RUNAWAY”
- Madonna — “Confessions II – The Film”
- PinkPantheress y Zara Larsson — “Stateside”
- SOMBR — “My Body Isn’t Ready”
- Taylor Swift — “The Fate of Ophelia”
Mejor Cinematografía
- A$AP Rocky — “PUNK ROCKY”
- Ariana Grande — “hate that i made you love me”
- LISA — “Dream” con Kentaro Sakaguchi
- Madonna — “Confessions II – The Film”
- Shaboozey — “Cowgirl”
- Taylor Swift — “The Fate of Ophelia”
Mejor Edición
- Ariana Grande — “hate that i made you love me”
- Bruno Mars — “I Just Might”
- LISA — “Dream” con Kentaro Sakaguchi
- Madonna — “Confessions II – The Film”
- Sabrina Carpenter — “House Tour”
- Taylor Swift — “The Fate of Ophelia”
Mejor Coreografía
- GENER8ION con Yung Lean — “STORM”
- Harry Styles — “Dance No More”
- KATSEYE — “PINKY UP”
- Madonna — “Confessions II – The Film”
- Tate McRae — “Nobody’s Girl”
- Taylor Swift — “The Fate of Ophelia”
Mejores Efectos Visuales
- Ariana Grande — “hate that i made you love me”
- JISOO y ZAYN — “Eyes Closed”
- Madonna — “Confessions II – The Film”
- PinkPantheress y Zara Larsson — “Stateside”
- RAYE con Hans Zimmer — “Click Clack Symphony”
- Taylor Swift — “The Fate of Ophelia”
Mejor Grupo
- BLACKPINK
- BTS
- CORTIS
- FLO
- Fuerza Regida
- Geese
- KATSEYE
- twenty one pilots
Mejor Video de Formato Largo
- Charli xcx — “Music, Fashion, Film”
- Ella Langley — “Choosin’ Texas”
- GENER8ION — “STORM starring Yung Lean”
- Madonna — “Confessions II – The Film”
Mejor Álbum
- Drake — Iceman
- Madonna — Confessions II
- Olivia Dean — The Art of Loving
- Olivia Rodrigo — You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love
- Sabrina Carpenter — Man’s Best Friend
- Taylor Swift — The Life of a Showgirl
Canción del Verano
- Ariana Grande — “hate that i made you love me”
- Bruno Mars — “Risk It All”
- Charli xcx — “Camera”
- Ella Langley — “Choosin’ Texas”
- KATSEYE — “Hootie Frutti”
- Latto con Doja Cat — “Okayyy”
- Morgan Wallen — “Been by Now”
- Olivia Dean — “So Easy (To Fall in Love)”
- Olivia Rodrigo — “Stupid Song”
- Sabrina Carpenter — “House Tour”
- Slayyyter — “brand new chanel$”
- SOMBR — “Homewrecker”
- Stella Lefty — “Boston”
- Tame Impala y JENNIE — “Dracula”
- Taylor Swift — “I Knew It, I Knew You”
Así, la lista deja a la reina del pop al frente de una edición en la que Taylor Swift buscará ampliar su historial en los VMAs y Sabrina Carpenter competirá en las categorías centrales con una de las cosechas más amplias de su carrera.
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Fuerza Regida y Yahritza y Su Esencia ponen el acento mexicano en la premiación
La presencia vinculada de forma directa con México recae en Fuerza Regida, nominada por TU SANCHO en Mejor Latin y también incluida entre los aspirantes a Mejor Grupo.
La agrupación de regional mexicano vivirá una dura competencia contra artistas de impacto global que representan escenas musicales de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia.
- En Mejor Latin, Fuerza Regida competirá contra Bad Bunny, Karol G, Shakira, Rosalía, Anitta, Ryan Castro, Kapo, GANGSTA y Burna Boy.
- La candidatura a Mejor Grupo la enfrenta con BLACKPINK, BTS, CORTIS, FLO, Geese, KATSEYE y twenty one pilots.
- Yahritza y Su Esencia aparece en Mejor Latin como parte de “La Perla”, la colaboración que comparte con Rosalía.
- La agrupación mexicoestadounidense forma parte de una categoría que también reúne urbano, pop latino, regional mexicano y afrobeats.
La doble presencia de Fuerza Regida coloca al regional mexicano dentro de dos importantes apartados de la premiación.
Dónde y cómo seguir la premiación de los MTV VMAs 2026 desde México
La transmisión no será el único foco de la noche. Los MTV VMAs 2026 reunirá regresos al escenario, premios honoríficos y tributos a artistas de distintas generaciones, con una programación que alternará las categorías competitivas con actuaciones especiales:
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- La ceremonia se realizará el domingo 27 de septiembre en el Peacock Theatre de Los Ángeles.
- En México, la transmisión comenzará a las 17:30, hora del centro del país. En el horario del Pacífico mexicano, iniciará a las 16:30.
- El público podrá seguir la premiación en vivo por Paramount+ y Pluto TV.
- El espectáculo tendrá una duración aproximada de dos horas, con cierre previsto cerca de las 19:30.
- Snoop Dogg será el conductor de la gala desde el Peacock Theatre de Los Ángeles.
- Madonna abrirá el espectáculo con su primera actuación en los VMAs en 23 años.
- También actuarán LISA, Sienna Spiro, Shaboozey, Gunna, GENER8ION y Yung Lean.
- RAYE, SOMBR y Teddy Swims participarán en un homenaje a George Michael.
- Kacey Musgraves formará parte de un tributo dedicado a Dolly Parton.
- Nirvana recibirá el Video Vanguard Award, reconocimiento especial por su trayectoria e influencia audiovisual.
- Taylor Swift obtendrá el primer MTV VMA Artist Director Honors, creado para reconocer su participación creativa detrás de sus videos musicales.
De esta manera, cuando se apaguen las luces del Peacock Theatre, los VMAs dejarán una postal que va más allá de los premios: Madonna regresará a su escenario tras 23 años, Taylor Swift recibirá un reconocimiento inédito y Fuerza Regida representará al regional mexicano desde dos frentes.
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