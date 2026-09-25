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Tras el homicidio de "El Chino Yep" en Coatzacoalcos, autoridades catean su domicilio y encuentran drogas, armas y arsenal bélico

Las autoridades ministeriales de Coatzacoalcos aseguraron armamento bélico, sustancias ilícitas, un inhibidor de señal y equipo de cómputo dentro del inmueble del exregidor

Tras el homicidio de "El Chino Yep" en Coatzacoalcos, autoridades catean su domicilio y encuentran drogas, armas y arsenal bélico. Fiscalía General del Estado de Veracruz
Tras el homicidio de "El Chino Yep" en Coatzacoalcos, autoridades catean su domicilio y encuentran drogas, armas y arsenal bélico. Fiscalía General del Estado de Veracruz
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La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos, informó que mantiene abierta una carpeta de investigación por el homicidio de Guillermo Pamuce Yep, mejor conocido como “El Chino Yep”, localizado sin vida por lesiones producidas con proyectil de arma de fuego en el fraccionamiento Veleros.

Diligencias derivadas de esa indagatoria permitieron obtener una orden de cateo que arrojó el aseguramiento de sustancias con características similares a narcóticos, armas de fuego y diversos objetos que ahora forman parte del expediente.

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La orden de cateo y el operativo

Como resultado de los actos de investigación realizados dentro de la indagatoria, se recabaron datos que permitieron solicitar y obtener de un Juez de Control una orden de cateo para un inmueble ubicado en el fraccionamiento donde ocurrieron los hechos.

Tras el homicidio de "El Chino Yep" en Coatzacoalcos, autoridades catean su domicilio y encuentran drogas, armas y arsenal bélico. Fiscalía de Veracruz
Tras el homicidio de "El Chino Yep" en Coatzacoalcos, autoridades catean su domicilio y encuentran drogas, armas y arsenal bélico. Fiscalía de Veracruz

Durante el cumplimiento del mandamiento, el equipo multidisciplinario localizó y aseguró diversos indicios. Entre ellos, bolsas que contenían sustancias con características similares a narcóticos, básculas grameras y bolsas tipo ziploc.

También fueron localizados un inhibidor de señal, armas de fuego, cartuchos de diversos calibres, un objeto con características de silenciador y otros accesorios relacionados con armamento.

Indicios adicionales y equipo asegurado

Asimismo, fueron asegurados equipo de cómputo, dispositivos de almacenamiento electrónico y un teléfono celular. Las autoridades también recolectaron documentación y diversos objetos que serán analizados e integrados a la carpeta de investigación.

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Tras el homicidio de "El Chino Yep" en Coatzacoalcos, autoridades catean su domicilio y encuentran drogas, armas y arsenal bélico. Fiscalía de Veracruz
Tras el homicidio de "El Chino Yep" en Coatzacoalcos, autoridades catean su domicilio y encuentran drogas, armas y arsenal bélico. Fiscalía de Veracruz

El propósito de este proceso, según la información compartida, es determinar la posible relación de esos elementos con los hechos investigados. Al término de la diligencia, el inmueble quedó asegurado conforme a los protocolos correspondientes. Durante el cateo no se registraron personas detenidas.

El hallazgo del cuerpo y las primeras diligencias

Pamucé Yep, conocido como “El Chino Yep”, se desempeñaba como coordinador regional del Partido PAZ en el sur de Veracruz, cargo que asumió tras haber sido regidor de Jáltipan en la administración municipal anterior. Tenía 48 años.

Tras recibir el reporte a través de la línea de emergencias 911, la trilogía investigadora conformada por fiscales, peritos y policías ministeriales se trasladó al lugar para realizar el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios. El objetivo, señaló la Fiscalía, es esclarecer los hechos e identificar a quien o quienes resulten responsables.

El político fue asesinado la tarde de este 23 de febrero en el municipio de Coatzacoalcos. Crédito: Redes Sociales
El político fue asesinado la tarde de este 23 de febrero en el municipio de Coatzacoalcos. Crédito: Redes Sociales

El político fue atacado a balazos la tarde del miércoles 23 de septiembre, cuando, según versiones de testigos recogidas por la prensa, los responsables abrieron fuego contra la víctima más de diez veces antes de huir.

Los agresores escaparon a bordo de un vehículo cuyo destino se desconoce y que, hasta el momento, no existe reporte de personas detenidas por el crimen.

Reacciones tras el homicidio

El Partido PAZ, organización reconocida recientemente por el Instituto Nacional Electoral (INE), calificó el crimen como un atentado directo contra la convivencia democrática. En un boletín de prensa, la dirigencia describió a Pamucé Yep como “un hombre comprometido” y “pilar fundamental” en la construcción de su proyecto político rumbo al proceso electoral de 2027.

El documento, firmado por Gonzalo Guízar Valladares, presidente estatal del partido, exigió formalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la fiscal general de la República Ernestina Godoy Ramos, a la gobernadora Rocío Nahle García y a la fiscal general del estado Aurelia Jiménez Aguirre una investigación “expedita, transparente y profunda”.

Imagen compartida por Héctor Yunes tras el crimen. Crédito: Redes Sociales
Imagen compartida por Héctor Yunes tras el crimen. Crédito: Redes Sociales

El partido solicitó que las autoridades “recaben las pruebas pertinentes, cumplan con las órdenes de aprehensión y lleven a juicio a los autores materiales e intelectuales” del crimen, aunque hasta el momento no se ha establecido un móvil ni existen sospechosos identificados.

El diputado local Héctor Yunes Landa también se pronunció sobre el homicidio. En un mensaje difundido en redes sociales, lamentó “profundamente” el asesinato de quien describió como sobrino de sus “muy queridos amigos” Gilberto y Gonzalo Guízar, y cuestionó la estrategia de seguridad del municipio.

Continuidad de la investigación

Los indicios asegurados serán sometidos a los dictámenes periciales correspondientes. Mientras tanto, continúan los actos de investigación para establecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

La Fiscalía busca determinar las líneas de investigación e identificar a quien o quienes pudieran resultar responsables del homicidio.

La Fiscalía General del Estado reiteró que las investigaciones continuarán con estricto apego a Derecho y al debido proceso, a fin de esclarecer los hechos y garantizar que no haya impunidad.

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