Liga Mx: quién es el líder de goleo del Apertura 2026 tras 9 jornadas disputadas

Salomón Rondón es el líder de goleo con 10 anotaciones tras 9 jornadas disputadas (X@LigaBBVAMX)

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El Apertura 2026 de la Liga Mx llegó a la mitad de su torneo regular tras disputarse 9 jornadas, y ha dejado a un líder de goleo solitario por el momento.

Salomón Rondón se mantiene como líder de goleo tras la Jornada 9 de la Liga BBVA. El delantero del Pachuca suma 10 anotaciones. El venezolano tiene una ventaja de cinco goles sobre sus perseguidores. Gilberto Mora, de Xolos; Ricardo Marín, de Chivas; Lucas Ocampos, de Monterrey; y Óscar Estupiñán, de FC Juárez, registran cinco tantos cada uno.

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Tabla de goleo

Salomón Rondón — Pachuca Goles: 10 Gilberto Mora — Xolos Goles: 5 Ricardo Marín — Chivas Goles: 5 Lucas Ocampos — Monterrey Goles: 5 Óscar Estupiñán — FC Juárez Goles: 5

¿Cómo va la tabal de posiciones de la Liga Mx?

Pese a la inesperada derrota por 2-3 ante Santos Laguna en el Estadio Nemesio Diez, Toluca conserva el liderato con 19 puntos. Chivas y América ocupan el segundo y el tercer puesto, respectivamente, después de igualar en el Clásico Nacional: el Rebaño suma 18 unidades y las Águilas, 17.

Cruz Azul marcha cuarto con 15 puntos. Detrás se sitúan Querétaro, León, Tijuana, Puebla y Atlas, todos con 14 unidades.

En el fondo de la tabla aparecen Juárez, Santos Laguna y Tigres. Los Bravos solo han conseguido 3 puntos, tras sufrir ocho derrotas y obtener un triunfo, mientras que Laguneros y Felinos están un puesto por encima con 7 unidades cada uno.

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Tabla de posiciones

Toluca | 19 puntos Guadalajara | 18 puntos América | 17 puntos Cruz Azul | 15 puntos Querétaro | 14 puntos León | 14 puntos Tijuana | 14 puntos Puebla | 14 puntos Atlas | 14 puntos Monterrey | 13 puntos Pachuca | 12 puntos Pumas | 12 puntos San Luis | 9 puntos Atlante | 8 puntos Necaxa | 8 puntos Tigres | 7 puntos Santos | 7 puntos Juárez | 3 puntos

¿Cómo se jugará la jornada número 10 del Apertura 2026?

El viernes 25 de septiembre, Atlante jugará contra Monterrey a las 19:00 horas por TV Azteca. Más tarde, Tijuana recibirá al Atlas a las 21:00 horas, con FOX One.

La jornada del sábado 26 de septiembre abrirá a las 17:00 horas con Cruz Azul contra Toluca, por TUDN y Canal 5. Siete minutos después, Chivas se medirá con Querétaro a las 17:07 horas a través de Prime Video. A las 19:00 horas se disputarán dos encuentros: Santos Laguna ante Pachuca, por ViX, y Tigres frente a Puebla, por Azteca 7.

Necaxa recibirá al América el domingo 27 de septiembre a las 21:00 horas, con transmisión de FOX One. Antes, León enfrentará a FC Juárez a las 19:00 horas por la misma señal, mientras que Pumas jugará ante Atlético de San Luis a las 12:00 horas por TUDN.

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