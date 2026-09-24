Liga Mx: quién es el líder de goleo del Apertura 2026 tras 9 jornadas disputadas

El Apertura 2026 de la Liga Mx llegó a la mitad de su torneo regular tras disputarse 9 jornadas, y ha dejado a un líder de goleo solitario por el momento.
Salomón Rondón se mantiene como líder de goleo tras la Jornada 9 de la Liga BBVA. El delantero del Pachuca suma 10 anotaciones. El venezolano tiene una ventaja de cinco goles sobre sus perseguidores. Gilberto Mora, de Xolos; Ricardo Marín, de Chivas; Lucas Ocampos, de Monterrey; y Óscar Estupiñán, de FC Juárez, registran cinco tantos cada uno.
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Tabla de goleo
- Salomón Rondón — Pachuca
- Goles: 10
- Gilberto Mora — Xolos
- Goles: 5
- Ricardo Marín — Chivas
- Goles: 5
- Lucas Ocampos — Monterrey
- Goles: 5
- Óscar Estupiñán — FC Juárez
- Goles: 5
¿Cómo va la tabal de posiciones de la Liga Mx?
Pese a la inesperada derrota por 2-3 ante Santos Laguna en el Estadio Nemesio Diez, Toluca conserva el liderato con 19 puntos. Chivas y América ocupan el segundo y el tercer puesto, respectivamente, después de igualar en el Clásico Nacional: el Rebaño suma 18 unidades y las Águilas, 17.
Cruz Azul marcha cuarto con 15 puntos. Detrás se sitúan Querétaro, León, Tijuana, Puebla y Atlas, todos con 14 unidades.
En el fondo de la tabla aparecen Juárez, Santos Laguna y Tigres. Los Bravos solo han conseguido 3 puntos, tras sufrir ocho derrotas y obtener un triunfo, mientras que Laguneros y Felinos están un puesto por encima con 7 unidades cada uno.
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Tabla de posiciones
- Toluca | 19 puntos
- Guadalajara | 18 puntos
- América | 17 puntos
- Cruz Azul | 15 puntos
- Querétaro | 14 puntos
- León | 14 puntos
- Tijuana | 14 puntos
- Puebla | 14 puntos
- Atlas | 14 puntos
- Monterrey | 13 puntos
- Pachuca | 12 puntos
- Pumas | 12 puntos
- San Luis | 9 puntos
- Atlante | 8 puntos
- Necaxa | 8 puntos
- Tigres | 7 puntos
- Santos | 7 puntos
- Juárez | 3 puntos
¿Cómo se jugará la jornada número 10 del Apertura 2026?
El viernes 25 de septiembre, Atlante jugará contra Monterrey a las 19:00 horas por TV Azteca. Más tarde, Tijuana recibirá al Atlas a las 21:00 horas, con FOX One.
La jornada del sábado 26 de septiembre abrirá a las 17:00 horas con Cruz Azul contra Toluca, por TUDN y Canal 5. Siete minutos después, Chivas se medirá con Querétaro a las 17:07 horas a través de Prime Video. A las 19:00 horas se disputarán dos encuentros: Santos Laguna ante Pachuca, por ViX, y Tigres frente a Puebla, por Azteca 7.
Necaxa recibirá al América el domingo 27 de septiembre a las 21:00 horas, con transmisión de FOX One. Antes, León enfrentará a FC Juárez a las 19:00 horas por la misma señal, mientras que Pumas jugará ante Atlético de San Luis a las 12:00 horas por TUDN.
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