Tigres alistaría una oferta para traer de vuelta a Gignac: este sería el motivo por el que el francés aún se rehusa a aceptar

El club estudiaría una oferta inferior a los 4.6 millones de dólares anuales para incorporar a su máximo goleador histórico como embajador, con presencia en eventos y relaciones internacionales. REUTERS/Daniel Becerril

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Mientras Tigres UANL busca salir de un Apertura 2026 marcado por las derrotas, la tensión interna y reuniones inusuales entre jugadores, el nombre de André-Pierre Gignac vuelve a rodear al entorno en San Nicolás de los Garza.

La directiva felina buscaría traer de vuelta al ídolo francés para ocupar un sitio dentro de la estructura del club.

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La negociación entre la directiva y el ídolo francés coincide con la búsqueda del equipo por recomponer su camino en el torneo. (REUTERS)

Aunque las conversaciones no estarían resueltas, el periodista Vladimir García de TUDN dio a conocer que se estaría analizando una propuesta institucional para conservar cerca a su máximo goleador, aunque el salario, sus funciones y el margen de decisión que tendría explicarían por qué todavía no acepta.

Tigres mantendría en pausa el adiós oficial de Gignac ante su posible regreso

El silencio entre Tigres y Gignac ha levantado dudas entre los aficionados. Desde que terminó su contrato como futbolista, el club no ha realizado una despedida pública ni ha difundido los mensajes que suelen acompañar la salida de una figura de su peso.

De acuerdo con el reporte, Gignac habría pedido que no se publicaran todavía videos, gráficos ni mensajes para cerrar su ciclo como jugador.

Esa decisión mantendría abierta la posibilidad de anunciar después una nueva función dentro de la institución .

El club tendría listos materiales para reconocer los 11 años del francés en Nuevo León , pero ahora permanecerían guardados mientras se define si el vínculo continúa desde una oficina y ya no desde la cancha.

Si las conversaciones llegan a buen término, Tigres podría despedirlo como futbolista y presentarlo al mismo tiempo en un puesto institucional.

La falta de una postura pública del propio francés también ha llamado la atención. André-Pierre no ha publicado una despedida para la afición auriazul, pese a que su salida del plantel ocurrió hace meses.

La directiva felina mantiene en pausa el anuncio oficial de despedida a petición del propio exdelantero francés. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, la ausencia de un cierre público no confirma por sí sola una negociación, pero sostiene la expectativa. En el entorno felino, André-Pierre Gignac representa una etapa de títulos, finales y una conexión que todavía permanece entre los hinchas del equipo.

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Gignac sería la cara de los felinos en Liga MX, Concacaf y FIFA

La propuesta no colocaría de inmediato a Gignac al frente de las decisiones deportivas. El plan apuntaría a un cargo honorario, con presencia en eventos y representación del club, mientras conoce las áreas que operan lejos del vestidor.

El francés podría convertirse en una imagen de Tigres ante Liga MX , Concacaf y FIFA . Esa función le permitiría mantener un vínculo visible con el equipo sin asumir desde el primer día el control de fichajes o renovaciones.

Su experiencia como jugador, contactos y conocimiento del entorno auriazul podrían abrirle espacio en tareas de representación, relaciones internacionales y acercamientos con futbolistas.

La directiva también buscaría que el exdelantero se familiarice con la gestión deportiva. André-Pierre no cuenta con una trayectoria pública como directivo, por lo que su incorporación sería gradual antes de pensar en responsabilidades mayores.

El proyecto plantearía un cargo de representación institucional ante la Liga MX, Concacaf y FIFA. (Foto: Adam Cairns-USA TODAY Sports)

La discusión de fondo sería definir si Gignac llega como una figura representativa o con poder real dentro del proyecto. Esa respuesta también influiría en la cifra que Tigres pondría sobre la mesa.

El dinero y el poder dentro del proyecto trabarían el acuerdo

Según la información, la cuestión económica sería el obstáculo central. Gignac cerró su etapa como futbolista con ingresos muy superiores a los que recibiría en un puesto institucional, por lo que su regreso requeriría una oferta acorde con el cambio de rol.

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Tigres analizaría una propuesta menor a los 4.6 millones de dólares anuales que el francés habría percibido como jugador.

Las versiones sobre cantidades de entre 10 y 25 millones de pesos por temporada no tienen confirmación oficial.

El monto final dependería de la duración del contrato, los bonos y las facultades del puesto.

El francés también tendría que elegir entre iniciar una carrera fuera de la cancha o tomar distancia después de una etapa de más de una década bajo la presión del futbol profesional.

La negociación surge mientras Tigres intenta recomponer su camino hacia la Liguilla.

El club contemplaría un salario menor a los 4.6 millones de dólares anuales que percibía el atacante en su etapa de jugador. (USA TODAY/Anne-Marie Sorvin)

De esta manera, en medio de un periodo marcado por la polémica y la incertidumbre, el regreso de André-Pierre Gignac sería una forma de recuperar una voz conocida cuando el club más busca respuestas.