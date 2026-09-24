México Deportes

Tigres alistaría una oferta para traer de vuelta a Gignac: este sería el motivo por el que el francés aún se rehusa a aceptar

La falta de despedida oficial para el ídolo felino explicaría las nuevas intenciones de la directiva por continuar su legado en la institución

El club estudiaría una oferta inferior a los 4.6 millones de dólares anuales para incorporar a su máximo goleador histórico como embajador, con presencia en eventos y relaciones internacionales. REUTERS/Daniel Becerril
El club estudiaría una oferta inferior a los 4.6 millones de dólares anuales para incorporar a su máximo goleador histórico como embajador, con presencia en eventos y relaciones internacionales. REUTERS/Daniel Becerril
Guardar

Mientras Tigres UANL busca salir de un Apertura 2026 marcado por las derrotas, la tensión interna y reuniones inusuales entre jugadores, el nombre de André-Pierre Gignac vuelve a rodear al entorno en San Nicolás de los Garza.

La directiva felina buscaría traer de vuelta al ídolo francés para ocupar un sitio dentro de la estructura del club.

PUBLICIDAD

La negociación entre la directiva y el ídolo francés coincide con la búsqueda del equipo por recomponer su camino en el torneo. (REUTERS)
La negociación entre la directiva y el ídolo francés coincide con la búsqueda del equipo por recomponer su camino en el torneo. (REUTERS)

Aunque las conversaciones no estarían resueltas, el periodista Vladimir García de TUDN dio a conocer que se estaría analizando una propuesta institucional para conservar cerca a su máximo goleador, aunque el salario, sus funciones y el margen de decisión que tendría explicarían por qué todavía no acepta.

Tigres mantendría en pausa el adiós oficial de Gignac ante su posible regreso

El silencio entre Tigres y Gignac ha levantado dudas entre los aficionados. Desde que terminó su contrato como futbolista, el club no ha realizado una despedida pública ni ha difundido los mensajes que suelen acompañar la salida de una figura de su peso.

  • De acuerdo con el reporte, Gignac habría pedido que no se publicaran todavía videos, gráficos ni mensajes para cerrar su ciclo como jugador.
  • Esa decisión mantendría abierta la posibilidad de anunciar después una nueva función dentro de la institución.
  • El club tendría listos materiales para reconocer los 11 años del francés en Nuevo León, pero ahora permanecerían guardados mientras se define si el vínculo continúa desde una oficina y ya no desde la cancha.
  • Si las conversaciones llegan a buen término, Tigres podría despedirlo como futbolista y presentarlo al mismo tiempo en un puesto institucional.
  • La falta de una postura pública del propio francés también ha llamado la atención. André-Pierre no ha publicado una despedida para la afición auriazul, pese a que su salida del plantel ocurrió hace meses.
La directiva felina mantiene en pausa el anuncio oficial de despedida a petición del propio exdelantero francés. REUTERS/Eloisa Sanchez
La directiva felina mantiene en pausa el anuncio oficial de despedida a petición del propio exdelantero francés. REUTERS/Eloisa Sanchez

Así, la ausencia de un cierre público no confirma por sí sola una negociación, pero sostiene la expectativa. En el entorno felino, André-Pierre Gignac representa una etapa de títulos, finales y una conexión que todavía permanece entre los hinchas del equipo.

PUBLICIDAD

Gignac sería la cara de los felinos en Liga MX, Concacaf y FIFA

La propuesta no colocaría de inmediato a Gignac al frente de las decisiones deportivas. El plan apuntaría a un cargo honorario, con presencia en eventos y representación del club, mientras conoce las áreas que operan lejos del vestidor.

  • El francés podría convertirse en una imagen de Tigres ante Liga MX, Concacaf y FIFA. Esa función le permitiría mantener un vínculo visible con el equipo sin asumir desde el primer día el control de fichajes o renovaciones.
  • Su experiencia como jugador, contactos y conocimiento del entorno auriazul podrían abrirle espacio en tareas de representación, relaciones internacionales y acercamientos con futbolistas.
  • La directiva también buscaría que el exdelantero se familiarice con la gestión deportiva. André-Pierre no cuenta con una trayectoria pública como directivo, por lo que su incorporación sería gradual antes de pensar en responsabilidades mayores.
El proyecto plantearía un cargo de representación institucional ante la Liga MX, Concacaf y FIFA. (Foto: Adam Cairns-USA TODAY Sports)
El proyecto plantearía un cargo de representación institucional ante la Liga MX, Concacaf y FIFA. (Foto: Adam Cairns-USA TODAY Sports)

La discusión de fondo sería definir si Gignac llega como una figura representativa o con poder real dentro del proyecto. Esa respuesta también influiría en la cifra que Tigres pondría sobre la mesa.

El dinero y el poder dentro del proyecto trabarían el acuerdo

Según la información, la cuestión económica sería el obstáculo central. Gignac cerró su etapa como futbolista con ingresos muy superiores a los que recibiría en un puesto institucional, por lo que su regreso requeriría una oferta acorde con el cambio de rol.

  • Tigres analizaría una propuesta menor a los 4.6 millones de dólares anuales que el francés habría percibido como jugador.
  • Las versiones sobre cantidades de entre 10 y 25 millones de pesos por temporada no tienen confirmación oficial.
  • El monto final dependería de la duración del contrato, los bonos y las facultades del puesto.
  • El francés también tendría que elegir entre iniciar una carrera fuera de la cancha o tomar distancia después de una etapa de más de una década bajo la presión del futbol profesional.
  • La negociación surge mientras Tigres intenta recomponer su camino hacia la Liguilla.
El club contemplaría un salario menor a los 4.6 millones de dólares anuales que percibía el atacante en su etapa de jugador. (USA TODAY/Anne-Marie Sorvin)
El club contemplaría un salario menor a los 4.6 millones de dólares anuales que percibía el atacante en su etapa de jugador. (USA TODAY/Anne-Marie Sorvin)

De esta manera, en medio de un periodo marcado por la polémica y la incertidumbre, el regreso de André-Pierre Gignac sería una forma de recuperar una voz conocida cuando el club más busca respuestas.

Temas Relacionados

Andre-Pierre GignacTigres UANLLiga MXVíctor Manuel Vucetichmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Los colores de sombra y labial que se imponen para el otoño-invierno 2026

Esta temporada lleva el maquillaje hacia tonos profundos, acabados satinados y contrastes definidos

Los colores de sombra y labial que se imponen para el otoño-invierno 2026

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 23 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 23 de septiembre

De qué trata “Marcial Maciel: El Lobo de Dios”, la docuserie mexicana nominada al Emmy Internacional 2026

La docuserie narra los abusos sexuales del fundador de los Legionarios de Cristo y competirá en noviembre por el galardón a mejor documental

De qué trata “Marcial Maciel: El Lobo de Dios”, la docuserie mexicana nominada al Emmy Internacional 2026

Martinoli sentencia el debate por el ascenso y descenso en el Futbol Mexicano: “Por mí, que suban y bajen todos”

El narrador de la Liga Mx lanzó tajante mensaje sobre el mérito deportivo que defienden en la Expansión Mx y llegó hasta el Senado de la República

Martinoli sentencia el debate por el ascenso y descenso en el Futbol Mexicano: “Por mí, que suban y bajen todos”

Checo Pérez evita revelar qué dijeron los pilotos sobre la polémica sprint de Mónaco: “Eso se queda en el grupo”

El mexicano dejó entrever que los pilotos no están satisfechos con la nueva adición para la siguiente temporada

Checo Pérez evita revelar qué dijeron los pilotos sobre la polémica sprint de Mónaco: “Eso se queda en el grupo”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de septiembre: detienen a “El Bola” en Benito Juárez por secuestro agravado, lo vinculan con extorsiones en La Merced

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de septiembre: detienen a “El Bola” en Benito Juárez por secuestro agravado, lo vinculan con extorsiones en La Merced

Esposa del edil de Juchitán pide a la presidenta Sheinbaum buscar a “los verdaderos criminales”

Bajo fuerte resguardo militar llegó a la CDMX Miguel Sánchez, alias “Quetu”, alcalde de Juchitán capturado por presunta extorsión

Dan prisión preventiva a “El Dron” por el asesinato del influencer sinaloense César Gastélum

Ronald Johnson destaca coordinación entre México y EEUU para capturar a Don Flaco: “Cuando trabajamos juntos, no hay dónde esconderse”

ENTRETENIMIENTO

De qué trata “Marcial Maciel: El Lobo de Dios”, la docuserie mexicana nominada al Emmy Internacional 2026

De qué trata “Marcial Maciel: El Lobo de Dios”, la docuserie mexicana nominada al Emmy Internacional 2026

Rocío Sánchez Azuara abre su corazón y honra la memoria de su hija: “Seguirás siendo mi más hermosa inspiración”

‘Chicharito’ Hernández se postula como el fan número uno de Luis Miguel rumbo a su gira 2027

Elton John en México: habrá proyecciones gratis de su concierto de Río de Janeiro 1995 antes de su llegada

Elton John envía mensaje al público mexicano previo a su concierto: “Hemos preparado un set especial para ustedes”

DEPORTES

Martinoli sentencia el debate por el ascenso y descenso en el Futbol Mexicano: “Por mí, que suban y bajen todos”

Martinoli sentencia el debate por el ascenso y descenso en el Futbol Mexicano: “Por mí, que suban y bajen todos”

Checo Pérez evita revelar qué dijeron los pilotos sobre la polémica sprint de Mónaco: “Eso se queda en el grupo”

Rebeca Bernal anota doblete con el Manchester United dentro de la Players Cup

El mexicano Logan Hernández la rompe en Japón y suma victoria sobre Kyonosuke Kameda con la mira en Casimero

En su llegada a Valencia, Javier Aguirre confiesa a qué jugador de la Selección Mexicana se llevaría a Europa