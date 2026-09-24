Martinoli sentencia el debate por el ascenso y descenso en el Futbol Mexicano: “Por mí, que suban y bajen todos”

El relator mexicano sentenció el tema del ascenso y descenso de la Liga Mx (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Christian Martinoli Curi, popular relator deportivo de la cadena TV Azteca, fijó su postura sobre el tema del ascenso y descenso en el Futbol Mexicano, mientras en el Senado de la República se presentó una iniciativa para volver a incorporar el mérito deportivo que batallan los clubes de la Liga de Expansión Mx.

En su cuenta oficial de X, otrra Twitter, un usuario quiso conocer la opinión de Christian Martinoli acerca de la suspensión del ascenso y descenso al ser uno de los cronistas que habla sin tapujos aparte de emitir comentarios con argumentos claros y certeros.

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“Saben si Christian Martinol, el periodista que siempre dice las cosas, que no se queda callado, el mejor narrador, el que le tira a Televisa, el que dice lo que piensa, el irreverente. ¿Saben si ya dijo algo sobre el ascenso?“, preguntó el internauta en X.

El relator deja clara su postura sobre el ascenso y descenso en redes sociales (X / Christian Martinoli)

La respuesta de Martinoli Curi fue contundente: “Por mí, que suban y bajen todos. ¿Algo más?”. La frase hizo que el cronista deportivo reavivara la discusión sobre tener un sistema de competencia donde el peor equipo pierde la categoría y el mejor club de torneos inferiores gana su pase al Máximo Circuito del Futbol Mexicano.

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El tuit de Christian Martinoli llegó mientras el ascenso y descenso entre la Liga MX y la Liga de Expansión MX continúa suspendida tras el anuncio de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en dejar sin validación el mérito deportivo a partir de la presente campaña 2025-2026.

Martinoli ya había dado su punto de vista sobre el ascenso y descenso en México

El cronista habló anteriormente del ascenso y descenso en México. (Instagram/Christian Martinoli)

Antes de su publicación hecha esta miércoles 23 de septiembre en X, el relator Christian Martinoli Curi, en el pódcast, “Así de Boolas”, explicó que si en el Futbol Mexicano subieran dos equipos de forma directa y un tercero disputa una promoción, elevaría la tensión y haría más atractivos los partido como ocurría en otras etapas del balompié nacional.

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“Si esta liga fuera o tuviera el premio de poder subir a Primera División y no solamente un equipo, dos y otro con promoción, o sea, estarías con muchas ganas de ver partidos como lo veíamos cuando jugaba Luis Miguel Salvador”, aseguró Christian Martinoli.

“Cuando estaban en, en la división de ascenso y que vimos el partido contra el Club Pachuca, Félix Fernández levantándose, este, en los penales. Nos acordamos hoy los que vimos ese juego de eso”.

“Vemos al Inter de Tijuana que jugó contra el Club León y no y sube León. O sea, ese tipo de cosas que hoy ya no tenemos, O sea, está el Tampico Madero, está el Morelia, está la U de G, hay que recuperar la plaza de Irapuato, que la han destrozado, Celaya, Correcaminos que es un equipo tradicional del Futbol Mexicano, igual me dices: “Es que no pasa nada si Correcaminos viene a primera”, pero tampoco pasa nada con la mitad de los equipos que están en primera", sentenció el cronista en aquella plática

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Senado presenta iniciativa para devolver el ascenso y descenso al Futbol Mexicano

Presentaron en el Senado propuesta de ley para regularizar el ascenso y descenso en Liga MX (X/ @LeonesNegrosCF)

De senadoras y senadores de diversos Grupos Parlamentarios, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte, se hizo un trámite propuesto para incorporar el mérito deportivo como principio rector del actuar de las Asociaciones Deportivas Nacionales y establecer un mecanismo de promoción de ascenso y descenso en las distintas categorías de las disciplinas deportivas.

El documento compartido por diferentes periodistas deportivos, propone modificar las obligaciones y principios aplicables a las Asociaciones Deportivas Nacionales, incluidas las federaciones deportivas mexicanas. Entre los cambios aparecen:

La incorporación del mérito deportivo como principio rector.

La igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres.

La prevención de conflictos de interés.

La promoción de la libre concurrencia y competencia en el mercado deportivo.

La creación de mecanismos de ascenso y descenso entre categorías, divisiones o equivalentes dentro de estructuras deportivas profesionales.

“Las Asociaciones Deportivas Nacionales previstas en el artículo 46 de esta Ley, tienen las obligaciones siguientes:

I. La igualdad de trato y oportunidades y, la paridad entre hombres y mujeres en el acceso a sus órganos de gobierno y representación;

II. Prevenir y evitar conflictos de interés que puedan afectar la imparcialidad de las decisiones relacionadas con la organización, regulación, acceso y desarrollo de las competencias deportivas;

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III. Garantizar y promover la libre concurrencia y competencia en el mercado económico del deporte, de conformidad con las disposiciones que para tal efecto emita la Comisión Nacional Antimonopolio, en términos del artículo 138 de la Ley Federal de Competencia Económica;

IV. Cuando existan dos o más categorías, divisiones o equivalentes, que formen parte de una misma estructura competitiva nacional de carácter profesional deben establecer un mecanismo de competencia que permita y garantice la promoción del ascenso y del descenso de equipos o clubes entre las categorías o equivalentes, considerando todas las divisiones, sin excepción alguna".

Fechas de la audiencia por la suspensión del ascenso y descenso

Caminan por un pasillo rodeado de jóvenes con la frase "el futbol es de todos, sí al ascenso". (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juicio de amparo promovido por un despacho jurídico para analizar la constitucionalidad y legalidad de las decisiones y disposiciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), derivado de la suspensión del ascenso y descenso en la Liga Mx, marcha de forma efectiva ante la justicia federal.

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Darío del Real, socio director de un bufete de abogados, comunicó a las aficiones de clubes mexicanos, a los miembros de prensa y la ciudadanía en general, que las autoridades responsables ya fueron notificadas y deberán presentar informes justificados para explicar y defender las razones jurídicas de sus decisiones.

La audiencia relacionada con la suspensión del ascenso y descenso será mañana (miércoles) 24 de septiembre, mientras que la audiencia constitucional se llevará a cabo el día 3 de noviembre.

“En ellas se analizarán, respectivamente, las medidas cautelares solicitadas y el fondo del juicio: si la eliminación del ascenso y descenso, así como las normas y decisiones que la sustentan, son compatibles con la Constitución y los derechos de la afición”, explicó el licenciado Darío del Real,

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